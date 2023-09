Como usar redes Wi-Fi públicas com segurança

Hoje em dia, as pessoas estão acostumadas a estar online a maior parte do tempo. Por isso, se o usuário estiver fora de casa e precisar usar seu dispositivo móvel, as redes Wi-Fi públicas parecem ser uma boa opção de conectividade, pois aparentemente têm todos os benefícios: são abertas, gratuitas e de fácil acesso. No entanto, o problema com o Wi-Fi público é que o usuário não sabe quem ou o que está conectado à rede.

Os cibercriminosos sabem disso e se aproveitam dos usuários, pois independentemente de serem smartphones, tablets ou computadores pessoais, todos estão vulneráveis ao roubo de informações sensíveis e pessoais, ou à instalação de spyware, malware ou algum outro tipo de vírus, sem que os usuários se deem conta.

De acordo com a Norton, fornecedora de soluções como antivírus, os cibercriminosos podem, inclusive, habilitar uma rede falsa para espionar a atividade online das pessoas.

Uma maneira fácil de se manter seguro nas redes Wi-Fi públicas é usar um navegador privado e seguir algumas dicas básicas de segurança, como verificar a segurança da rede, não fornecer as suas informações confidenciais enquanto estiver conectado, e usar uma rede virtual privada (VPN) para criptografar os dados da internet.

Recomendações para se manter seguro

A Norton recomenda evitar o uso de uma conexão desconhecida, mas caso seja muito necessário, a empresa compartilha algumas dicas para acessar as redes Wi-Fi públicas, sempre atentando-se aos possíveis riscos:

Verifique a rede pública: verifique se o nome da rede corresponde ao local ou estabelecimento, onde você se encontra. As cafeterias, por exemplo, costumam ter o nome da rede em mãos ou até mesmo no cardápio;

Solicite a senha Wi-Fi: conecte-se com as redes protegidas por senha, pois são usadas para avaliar sua segurança;

Acesse apenas sites confiáveis: verifique se o endereço começa com HTTPS, pois o ‘S’ no final significa ‘seguro’;

Não compartilhe informações confidenciais: evite acessar as suas contas bancárias ou fazer compras online usando redes Wi-Fi públicas, pois credenciais de login, dados pessoais como nome ou endereço físico e acesso aos seus cartões de crédito ou débito podem ser interceptados;

Desative a conexão automática: alguns dispositivos possuem a função de buscar constantemente os sinais Wi-Fi disponíveis para ficarmos sempre conectados, o que também pode nos colocar em risco ao acessar redes públicas, não seguras. Além disso, é recomendável usar as redes Wi-Fi públicas somente o mínimo necessário;

Use um antivírus: dessa forma, você evita estar exposto a ataques de cibercriminosos.

Use uma rede virtual privada (VPN): assim, você pode ajudar a proteger os seus dados e sua privacidade, enquanto navega online. Uma VPN oculta o endereço IP do usuário da internet durante a navegação e criptografa informações confidenciais;



Quais os outros cuidados

O compartilhamento de arquivos entre dispositivos também é um risco quando feito através de uma rede pública. Qualquer outra pessoa na rede pode facilmente retirar o que você está transferindo pela nuvem. Se o compartilhamento de arquivos não puder ser evitado, como quando se está na rede da faculdade, use-o com moderação.

Uma forma de saber se uma rede Wi-Fi pública é segura, como já dito, é quando ela exige que o usuário aceite condições legais, registre uma conta ou digite uma senha antes de se conectar à rede. Mesmo assim, algumas recomendações precisam ser seguidas: