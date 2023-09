Como validar a CNH com o QR Code? Confira

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é um documento essencial para os motoristas brasileiros. Com o avanço da tecnologia, o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) lançou a opção de validar a CNH de forma digital, por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito.

Neste artigo, vamos explorar as diferentes maneiras de realizar essa validação, garantindo praticidade e segurança para os condutores.

O Aplicativo Carteira Digital de Trânsito

O aplicativo Carteira Digital de Trânsito está disponível para dispositivos Android e iOS, permitindo que os motoristas tenham acesso fácil e rápido à sua CNH digital. Para começar a utilizar o aplicativo, é necessário fazer o download e se cadastrar com suas informações pessoais e uma senha.

Após o cadastro, é necessário ativar a conta por e-mail, seguindo as instruções fornecidas. Feito isso, o usuário pode escolher entre três opções para validar sua CNH: reconhecimento facial e QR code, certificado digital ou validação presencial.

Validação pelo Reconhecimento Facial e QR Code

Uma das opções para validar a CNH digital é por meio do reconhecimento facial e QR code. Para utilizar esse método, é necessário ter a CNH impressa em mãos. No aplicativo, selecione a opção “Validação pelo celular” e permita o acesso à câmera do seu dispositivo.

Aponte a câmera para o QR code da CNH e, em seguida, faça o reconhecimento facial direcionando a câmera frontal do celular para o seu rosto. Caso ocorra algum erro, é possível repetir o processo até 4 vezes para garantir a correta validação da CNH.

Validação com Certificado Digital



Outra opção é a validação da CNH digital por meio do certificado digital. Nesse caso, o usuário deve pagar pela emissão do certificado no site do Serpro. Após o pagamento, é necessário acessar o Portal de Serviços do Denatran utilizando o certificado digital.

No Portal, selecione as opções “Usuário” e “Meus Dados” para atualizar as informações solicitadas, como o número de registro da CNH, número de segurança da CNH e data de nascimento. Na página de ativação, no menu “Aplicativos”, confirme os seus dados e clique em “Ativar” para concluir o processo de validação.

Validação Presencial

Caso as opções anteriores não sejam viáveis, ainda é possível realizar a validação presencial da CNH digital. Nesse caso, o usuário deve comparecer ao Detran com o celular onde o aplicativo está instalado e agendar um horário em uma unidade de atendimento.

Um atendente irá guiar o processo de validação da CNH, garantindo que todas as informações estejam corretas e que o documento seja devidamente validado.

Segurança e Acesso à CNH Digital

Independente do método escolhido para validar a carteira, é necessário cadastrar uma chave de acesso de quatro dígitos que protegerá os documentos digitais. Além disso, é possível permitir o acesso por impressão digital, garantindo ainda mais segurança.

A CNH digital é válida em todo o território nacional e pode ser apresentada aos agentes de trânsito através do celular. Em caso de perda ou roubo do celular, é possível bloquear o acesso à conta no aplicativo. No entanto, caso ocorra bloqueio por tentativas incorretas consecutivas da chave de acesso, será necessário comparecer ao Detran para desbloqueio.

Conclusão

A validação digital da CNH trouxe mais comodidade e praticidade para os motoristas brasileiros. Com o aplicativo Carteira Digital de Trânsito, é possível validar a CNH de forma rápida e segura, utilizando o reconhecimento facial e QR code, certificado digital ou validação presencial.

Independentemente do método escolhido, é fundamental seguir todas as orientações fornecidas pelo Denatran e garantir a proteção dos seus documentos digitais. A CNH digital é válida em todo o território nacional e pode ser apresentada aos agentes de trânsito através do celular, facilitando a vida dos condutores.

