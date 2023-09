A digitalização de documentos e serviços do Governo Federal trouxe diversas facilidades para os cidadãos, incluindo a possibilidade de validar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de forma rápida e fácil através do reconhecimento facial. Neste artigo, vamos explicar passo a passo como realizar essa validação e utilizar a CNH digital.

O que é a Carteira Digital de Trânsito (CDT)?

A Carteira Digital de Trânsito é um aplicativo do governo federal que reúne informações da CNH, documento do veículo, infrações e campanhas educativas. Com a CDT, o motorista pode apresentar ao agente de trânsito ou autoridade a versão digital da CNH, assim como o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), dispensando a necessidade de portar os documentos impressos.

Além disso, a CDT permite que o motorista tenha acesso a informações sobre pontuação na CNH, multas e até mesmo pendências do veículo, como recalls. Porém, para ter acesso a todas essas informações, é necessário validar a CNH digitalmente.

Como validar a CNH com o reconhecimento facial?

Para validar a CNH utilizando o reconhecimento facial, é necessário seguir alguns passos simples. Primeiramente, é preciso baixar o aplicativo da Carteira Digital de Trânsito e criar uma conta no aplicativo Gov.br, que deve ser de nível Prata.

Após realizar esses passos, abra a câmera do seu smartphone, desde que ela possua a função de ler QR Code, e escaneie o QR Code presente no verso da CNH impressa. Em seguida, será solicitada a adição do CEP utilizado na última renovação da CNH. É importante lembrar que todas as CNHs emitidas a partir de 2017 possuem esse código no verso.

Após informar o número do telefone, será iniciada a validação por reconhecimento facial. A câmera do smartphone será ativada para capturar uma imagem do seu rosto e compará-la com o banco de dados. Após a confirmação do reconhecimento facial, a validação estará completa.

Como validar a CNH com o QR Code?



Outra forma de validar a CNH é utilizando o QR Code presente na versão impressa do documento. Para fazer isso, abra o aplicativo da CDT e vá até a seção “Habilitação”. Em seguida, toque na opção “Toque para baixar sua CNH” e selecione “Validação pelo celular”.

O aplicativo solicitará permissão para ativar a câmera do seu smartphone. Após conceder essa permissão, utilize a câmera para escanear o QR Code presente na CNH impressa. É importante lembrar que você terá apenas 5 tentativas para realizar o escaneamento.

Após a validação do QR Code, a CNH estará devidamente validada no aplicativo CDT.

Como validar a CNH utilizando o Certificado Digital?

Além do reconhecimento facial e do QR Code, também é possível validar a CNH utilizando o Certificado Digital. Os passos iniciais são os mesmos do método do QR Code: vá até a seção “Habilitação” no aplicativo CDT e toque em “Toque para baixar sua CNH”. No entanto, em vez de selecionar a opção “Validação pelo celular”, escolha a opção “Com certificado digital”.

A partir desse ponto, você será redirecionado para o Portal de Serviços do Denatran. Faça o login utilizando a opção “Entrar com gov.br” e siga as instruções para acessar o serviço de validação utilizando o Certificado Digital.

É importante ressaltar que, além da senha, será necessário inserir um código que será enviado para o seu dispositivo móvel. Esse código será exibido como um pop-up e não como uma mensagem de SMS. Caso você não esteja recebendo esses tipos de mensagens, é necessário desbloqueá-las nas configurações do sistema operacional do seu smartphone.

Uma vez logado no Portal de Serviços do Denatran, vá até a função “Certificado digital” e siga para “Meus Dados” e “Atualizar pendências”. Preencha as informações necessárias, especialmente o número da CNH, e clique em “Alterar”. Em seguida, vá para “CNH Digital – Ativação” e ative essa funcionalidade.

Após concluir esses passos, a CNH digital estará disponível para download no aplicativo CDT.

Como validar a CNH sem o Certificado Digital?

Caso você não possua o Certificado Digital, ainda é possível validar a CNH utilizando outros meios. Para fazer isso, siga os passos “Habilitação”, “Toque para baixar sua CNH” e selecione a opção “Sem certificado digital”.

Nesse caso, o sistema irá direcionar o processo para um atendente do Detran, que irá auxiliá-lo no restante dos passos necessários para validar a CNH. Após a conclusão desse processo, a CNH estará devidamente validada.

É importante destacar que, mesmo após a validação, é necessário baixar novamente a CNH no aplicativo CDT e informar o número da CNH e o código de segurança impresso no documento. Feito isso, a CNH digital estará pronta para uso.

Agora que você sabe como validar a sua CNH utilizando o reconhecimento facial, QR Code ou Certificado Digital, aproveite todas as facilidades oferecidas pela digitalização dos documentos e serviços do Governo Federal. Dirija com segurança e tenha sempre a sua CNH digital ao alcance das suas mãos.