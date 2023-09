Como ver Vênus brilhando mais do que nunca no céu de setembro

Você é um apaixonado pelo céu e gosta de observar os astros? Então, prepare-se para um espetáculo que acontecerá neste mês de setembro. Pois, o planeta Vênus ficará mais visível do que nunca e poderá ser admirado a olho nu em várias noites.

Neste artigo, vamos contar tudo sobre esse fenômeno. Por exemplo, como ele ocorre, quando e onde você poderá ver Vênus brilhando no céu. Além disso, confira quais são as dicas para aproveitar melhor essa experiência. Acompanhe.

Por que Vênus é tão brilhante?

Vênus é o segundo planeta mais próximo do Sol, depois de Mercúrio, e o terceiro menor do Sistema Solar, um pouco maior do que a Terra. Aliás, ele é conhecido como a “estrela da manhã” ou a “estrela da tarde”, pois costuma aparecer logo antes do nascer ou do pôr do sol, respectivamente. Mas por que ele é tão brilhante?

A resposta está na sua atmosfera, que é composta principalmente por dióxido de carbono e nuvens de ácido sulfúrico. Aliás, essas nuvens refletem cerca de 70% da luz solar que atinge o planeta. Consequentemente, fazendo com que ele brilhe muito mais do que qualquer outro astro no céu, exceto o Sol e a Lua.

Além disso, Vênus está relativamente perto da Terra, a uma distância média de 108 milhões de quilômetros, o que também contribui para a sua luminosidade.

Como Vênus ficará mais visível em setembro?

Vênus tem um movimento orbital diferente do nosso. Sendo assim, ele leva 225 dias para dar uma volta completa em torno do Sol, enquanto a Terra leva 365 dias. Logo, isso faz com que ele mude de posição no céu ao longo do ano, ora ficando mais próximo, ora mais distante de nós. Além disso, ele tem fases, assim como a Lua, dependendo da sua posição em relação ao Sol e à Terra.

Em setembro deste ano, Vênus estará em uma posição favorável para ser observado no céu da manhã, logo antes do nascer do sol. Portanto, ele estará na fase crescente. Ou seja, com uma parte iluminada e outra escura, e com um diâmetro aparente grande, pois estará relativamente próximo da Terra.

Em suma, ele também estará em uma altura razoável em relação ao horizonte leste, o que facilita a sua visualização.

Quando e onde ver Vênus no céu?

Vênus poderá ser visto no céu da manhã durante todo o mês de setembro, mas alguns dias serão mais especiais do que outros. Sendo assim, veja a seguir algumas datas e eventos importantes:

5 de setembro: Vênus estará ao lado de Spica, a estrela mais brilhante da constelação de Virgem. Desse modo, você poderá ver os dois astros brilhando juntos logo após o anoitecer, olhando para o oeste;

8 e 9 de setembro: Vênus terá a companhia da Lua crescente e de Mercúrio, formando um belo triângulo no céu. Então, você poderá ver os três astros cerca de meia hora após o pôr do sol, também olhando para o oeste;

14 de setembro: Vênus atingirá o seu ponto mais brilhante do mês, com uma magnitude de -4,8. Logo, isso significa que ele será 23 vezes mais brilhante do que Sirius, a estrela mais cintilante do céu. Então, você poderá ver Vênus brilhando intensamente cerca de duas horas antes do nascer do sol, olhando para o leste;

21 de setembro: Vênus estará em conjunção superior com Mercúrio, ou seja, os dois planetas estarão alinhados com o Sol. Desse modo, você poderá ver Mercúrio logo acima do Sol quando ele estiver se pondo, por volta das 18h, olhando para o oeste. Aliás, Vênus estará um pouco mais acima e à esquerda.

Como observar melhor o planeta?

Vênus é um planeta que pode ser visto facilmente a olho nu, sem a necessidade de nenhum equipamento especial. No entanto, se você quiser ter uma experiência mais completa, você pode usar alguns recursos para observá-lo melhor. Assim, veja algumas dicas:

Use um aplicativo de astronomia: existem vários aplicativos gratuitos que te ajudam a identificar os astros no céu. Por exemplo, como o Stellarium, o Star Walk, o Star Chart, o Sky Safari ou o SkyView. Para isso, basta apontar o seu celular ou tablet para a parte do céu onde Vênus estiver e ver as informações sobre ele na tela;

Use um binóculo: um binóculo simples, de 10×50, pode te proporcionar uma visão mais ampla e detalhada de Vênus. Aliás, você poderá ver o seu formato crescente e a sua cor amarelo-pálida. Além disso, você poderá ver outras estrelas e planetas que estiverem próximos de Vênus, como Spica, Mercúrio, Júpiter e Saturno;

Use um telescópio: se você tiver um telescópio, poderá ver Vênus com ainda mais nitidez e resolução. Aliás, você poderá ver as suas fases mudando ao longo do mês e até mesmo alguns detalhes da sua atmosfera, como as nuvens e as manchas escuras.