Como você se sai no desafio dos chapéus?

Hoje temos um jogo dinâmico que vai testar suas habilidades: o desafio dos chapéus. Nele você vai precisar descobrir a cor de um elegante e específico chapéu, em meio a vários outros. Parece simples não é mesmo? Bom, essa missão pode te surpreender.

Seja como for, chega de papo furado e vamos para o desafio dos chapéus. Tente descobrir a cor da peça que vamos te falar. Para isso, será preciso prestar atenção e todas as informações e seguir uma linha de raciocínio assertiva. Preparado?

Tente vencer o desafio dos chapéus

Imagine que há uma fila de três homens em linha reta. E eles se deparam com três chapéus pretos e dois brancos, que estão em uma espécie de padrão:

Mantendo-se em fila, esses homens colocam os chapéus na cabeça de forma aleatória, sem olhar a cor que escolheram. Na sequência, pergunta-se ao terceiro da fila, que pode ver o chapéu do primeiro e do segundo se ele sabe a cor do que está em sua cabeça. Ele nega.

Em seguida, a mesma pergunta é feita para o segundo da fila, que pode ver apenas o chapéu do primeiro. Ele também não consegue responder o enigma.

Por fim pergunta-se ao primeiro, que não pode ver nem o seu chapéu nem o dos outros se ele sabe a cor que está usando. E para a surpresa de todos, ele responde corretamente! Com essa informação em mente, sua missão é descobrir como ele acertou e que cor é o seu chapéu.



Resposta para o desafio

E então, você é capaz de responder o desafio dos chapéus? Na verdade, esse é um exercício de lógica, que não é tão difícil de responder. Mas se estiver com dificuldades fique tranquilo, e veja a resposta para esse enigma a seguir.

Bom, o primeiro homem começou pensando no terceiro, que não soube responder a cor de seu chapéu. Olhando para os que não foram usados, pode-se deduzir que, na frente dele, os dois chapéus seguintes não são brancos. Sendo assim, os dois são pretos ou é um de cada cor.

Já o segundo homem que está na fila pode ver a cor do chapéu do primeiro que está na fila. Por isso, conseguiu deduzir o que o terceiro da fila pensou. Dessa forma, ele não responder à pergunta pois vê que cor do primeiro é preto. Caso fosse branco, ele saberia que o seu é preto.

Seguindo essas pistas e linha de raciocínio, o primeiro homem consegue observar os chapéus que sobraram e não foram vestidos por ninguém. Dessa forma, ele adivinha corretamente que o seu é preto. Conseguiu seguir o padrão e decifrar o enigma?

Quem mais consegue acertar o desafio dos chapéus?

Será que seus amigos e conhecidos conseguem adivinhar corretamente a cor do primeiro chapéu? Apesar de ser um exercício de pura lógica, seu padrão pode não ser tão fácil de ser identificado. E isso proporciona um excelente desafio.

Assim sendo, aproveite para repassar o desafio dos chapéus para quem gosta desse tipo de jogo. Quem tiver boa habilidade lógica e capacidade de observação e dedução, com certeza acertará.