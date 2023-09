Comprar online é REALMENTE mais barato? Descubra a verdade!

Possivelmente você já deve ter ouvido falar que comprar online é realmente mais barato. Porém, será que isso é uma verdade?

No artigo de hoje, vamos explorar em conjunto alguns dos pontos positivos de comprar na internet, para que você avalie se realmente pode economizar dessa forma. Acompanhe!

Comprar online é realmente mais barato? Entenda as vantagens

Muitas pessoas garantem que comprar pela internet é realmente mais vantajoso e barato. Na verdade, existem muitos motivos que tornam essa afirmação genuína.

Obviamente, existem exceções, mas se pensarmos de uma maneira geral, veremos que comprar online é realmente mais barato por conta dos fatores a seguir:

1. A loja pode ter custos menores de logística

Especialmente quando a loja atua apenas na internet, os custos de logística podem ser um pouco menores. Pensemos na situação de uma papelaria virtual: ela não terá o aluguel do estabelecimento comercial e talvez não precise de tantas vendedoras trabalhando para atender o público.

Assim sendo, pode acabar reduzindo os valores dos produtos por haver uma maior economia em toda a sua estruturação.



2. Você economiza tempo e transporte

Pense quantas vezes você gastou com combustível ou passagem de ônibus apenas para circular pela sua cidade em busca de um determinado produto.

Se você mora em cidade grande, esse problema tende a ser ainda maior. E, muitas vezes, o tempo investido no transporte e na busca pelo produto pode ser gasto em vão, já que nem sempre você encontrará o que deseja.

No online, isso não aconteceria, concorda? Você até pode não encontrar o produto de primeira, mas pelo menos não terá saído de casa e consumido muito combustível à toa.

3. É possível comparar preços em muitas lojas ao mesmo tempo

Se você busca comprar, por exemplo, um computador novo, terá que olhar de loja em loja para ver as condições de pagamento, preço, se há ou não juros, modelos de computadores, entre outros fatores importantíssimos.

Agora, pense em quanto tempo você vai levar para fazer toda essa comparação? E ainda, se não anotar os detalhes de cada loja, poderá se esquecer e ter que refazer algumas visitas em alguns estabelecimentos.

Em contrapartida, no online basta você salvar tudo nos favoritos do seu navegador e sempre retornar quando estiver avaliando a compra novamente. Assim, é mais fácil comparar os preços e, por isso, comprar online é realmente mais barato.

4. Remarketing que oferece descontos especiais

Em algumas situações, comprar online é realmente mais barato porque as empresas buscam captar a atenção do cliente via remarketing.

No caso, quando você entra em um site e aceita os cookies, automaticamente você poderá ver anúncios dessa loja em outros locais na internet, como em vídeos do YouTube.

Ao ver esses anúncios depois de sair da loja online sem ter comprado nada, você poderá se deparar com algum que oferece benefícios e descontos especiais para você retomar a sua jornada de compra dentro do site.

Em outros casos, se preencher algum cadastro na loja, poderá receber cupons de desconto diretamente no seu e-mail, o que resulta em uma economia a mais na sua compra.

É por conta desses e muitos outros fatores que dizem que comprar online é realmente mais barato. Você concorda?