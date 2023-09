Comprou menos de US$50 e foi taxado(a)? Saiba motivo

A popularidade das compras internacionais vem crescendo significativamente nos últimos anos, impulsionada por plataformas como Shein, Shopee e AliExpress. No entanto, muitos consumidores têm se deparado com uma surpresa desagradável ao comprar produtos com valores inferiores a US$50: a cobrança de impostos. Neste artigo, vamos explorar os motivos por trás dessa taxação e explicar como ela pode afetar o preço final das suas compras.

O Programa de Remessa Conforme

Para entender por que compras abaixo de US$50 estão sujeitas a impostos, é importante conhecer o Programa de Remessa Conforme. Esse programa é uma iniciativa da Receita Federal para regularizar as importações realizadas por pessoas físicas ou jurídicas. Através desse programa, as empresas são incentivadas a cumprir uma série de exigências, como a discriminação dos impostos cobrados nas vendas.

No entanto, até que todas as exigências do Programa sejam implementadas pela empresa, suas vendas não terão direito à redução de alíquota para os bens abaixo de US$50. A velocidade de implementação depende de cada empresa e é fundamental para que ela possa usufruir dos benefícios oferecidos pelo programa.

Os impostos cobrados

As compras internacionais feitas em empresas fora do Programa de Remessa Conforme estão sujeitas à cobrança de impostos, independentemente do valor do pedido. Além do imposto de importação, que é de 60%, o consumidor também é responsável pelo pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Antes, cada estado aplicava uma alíquota diferente, mas agora o imposto será de 17% sobre todas as compras internacionais.

Para compras acima de US$50, a regra é cobrar uma alíquota de 60% sobre o valor da compra, mais o ICMS. Para ilustrar melhor essa cobrança, vamos considerar uma compra fictícia de US$46, com frete de US$5. Sem a cobrança dos impostos, o valor total seria de US$51. No entanto, acima de US$50, há a incidência do imposto de importação, o que resulta em um custo adicional de US$30,60 (60% da compra). Somado ao ICMS de US$16,71, a compra final seria de US$98,31.

Na prática, a taxação pode dobrar o preço da compra. Isso tem sido atestado por diversos consumidores, que se surpreendem com o valor final das suas encomendas após o pagamento dos impostos. É como se você estivesse comprando não apenas para si, mas também para o governo.

Possíveis mudanças na tributação



Diante das reclamações e insatisfação dos consumidores, o governo está estudando a possibilidade de rever a tributação para compras internacionais de até US$50. Segundo uma reportagem da “Folha de S. Paulo”, a proposta do Orçamento de 2024 prevê a cobrança de uma alíquota mínima de 20% nessas situações, mesmo para compras isentas atualmente. No entanto, a decisão sobre o valor do imposto de importação ainda não foi tomada pela equipe econômica.

Essa possível mudança na tributação pode trazer alívio para os consumidores que gostam de realizar compras internacionais de valores mais baixos. No entanto, é importante ficar atento às atualizações e acompanhar as notícias sobre o assunto, já que a decisão final ainda não foi definida.

Como evitar surpresas com impostos

Embora a taxação seja uma realidade para compras abaixo de US$50, existem algumas medidas que os consumidores podem tomar para evitar surpresas desagradáveis. Uma delas é sempre considerar o valor total da compra, incluindo os impostos, antes de finalizar a transação. Dessa forma, é possível ter uma noção mais precisa do custo final do produto.

Além disso, é importante verificar se a empresa na qual você pretende fazer a compra está participando do Programa de Remessa Conforme. Empresas que já implementaram todas as exigências do programa podem oferecer uma redução de alíquota para os bens abaixo de US$50, o que pode resultar em uma economia significativa.

Insatisfação dos consumidores

Comprar produtos internacionais abaixo de US$50 pode resultar em impostos adicionais, como o imposto de importação e o ICMS. Essa taxação pode dobrar o preço final da compra, o que tem causado insatisfação entre os consumidores. No entanto, o governo está estudando a possibilidade de mudanças na tributação para compras de baixo valor. Enquanto isso, é importante ficar atento às atualizações e considerar o valor total da compra, incluindo os impostos, para evitar surpresas desagradáveis.