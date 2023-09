COMUNICADO do Nubank sobre ligação FALSA APAVORA clientes

O Nubank, ao contrário do que muitos imaginam, faz contato telefônico, sim, com seus clientes em situações específicas. Embora os clientes da fintech possam solucionar a maioria dos problemas usando exclusivamente o aplicativo, há ocasiões em que o banco digital entra em comunicação por meio de chamadas.

Contudo, indivíduos mal-intencionados têm tentado se fazer passar pela instituição financeira usando métodos de engenharia social. Por conta disso, o Nubank alerta seus clientes a tomarem cuidado com os golpes.

Em quais circunstâncias o Nubank entra em contato com seus clientes?

Conforme informado pela fintech, o Nubank realiza ligações para seus clientes com o propósito de negociar dívidas. Isso ocorre quando o cliente não quita as contas de cartão de crédito, empréstimos ou outras pendências, tornando-se inadimplente.

Essa comunicação é conduzida por agências de cobrança que colaboram com o roxinho. Assim, seus agentes buscam auxiliar os clientes, oferecendo condições de pagamento especiais e personalizadas.

Se, por qualquer razão, você estiver com atrasos, as agências parceiras podem entrar em contato. Assim, elas apresentarão um plano de pagamento especial, levando em consideração o montante da dívida e sua situação financeira.

Como verificar se a chamada é realmente do Nubank?

É comum que um agente do Nubank solicite informações, como nome, três primeiros dígitos do CPF e data de nascimento. Isso realmente faz parte do procedimento padrão para confirmar a identidade.

No entanto, um representante da fintech nunca pedirá senhas, PIN, códigos de autenticação ou números de cartão de crédito durante uma ligação. Além disso, o banco digital enfatiza que não exige que os clientes baixem outros aplicativos em seus dispositivos móveis, transfiram dinheiro ou efetuem pagamentos durante suas chamadas.



Se um suposto agente da fintech solicitar seu CPF completo, é recomendável desligar imediatamente. Então, entre em contato por meio dos canais de atendimento oficiais, que incluem:

Chat no aplicativo Nubank;

E-mail;

Perfis oficiais nas redes sociais;

Número de telefone

Pontos importantes a serem observados durante uma suposta chamada do roxinho

Para ajudar a identificar possíveis tentativas de fraude bancária, nas quais alguém tenta se passar por um representante do Nubank. A seguir, estão os principais pontos a serem observados durante uma chamada da fintech:

Nunca forneça senhas, tokens ou códigos de segurança a um agente do roxinho durante uma ligação;

O Nubank não solicita a instalação de outros aplicativos. Você só precisará do aplicativo da instituição, nenhum outro;

Em nenhuma circunstância é solicitado que você faça um PIX para desbloquear sua conta ou anular uma compra de produto ou serviço.

O que fazer se o problema não for resolvido pelo SAC do Nubank?

Caso os agentes do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) do Nubank não consigam resolver seu problema, você pode registrar uma reclamação no site do Banco Central.

Outro possível golpe envolvendo o nome da fintech

O Nubank recentemente também emitiu um alerta aos seus clientes sobre um novo golpe, que envolve a fraude da conta bloqueada. Este esquema é uma variação da fraude da falsa central de atendimento, com o objetivo de roubar dinheiro dos clientes.

Os criminosos usam mensagens de texto para notificar os clientes sobre supostos problemas em suas contas e pedem que entrem em contato telefônico para resolver a situação. No entanto, o verdadeiro objetivo é obter transferências financeiras via PIX.

Existem vários tipos de golpes de atendimento ao cliente, sendo um deles o “Golpe do 0800”. Nele os bandidos utilizam números ocultos em links para roubar informações de cartões.

Como funciona o golpe

Ao ligar para o número indicado na mensagem de texto, que não pertence ao Nubank, os clientes acabam falando diretamente com os golpistas. Assim, os criminosos chegam a fornecer dados pessoais, como nome completo, data de nascimento e número de CPF, para dar a impressão de que o contato é legítimo. Depois de ganhar a confiança da vítima em potencial, os golpistas pedem que a pessoa realize várias atividades no aplicativo do banco, culminando no envio de dinheiro pelo PIX como última etapa para “liberar” a conta.

Os golpistas prometem que o valor será estornado, mas isso nunca ocorre. Além disso, os clientes podem acabar sendo vítimas de outros golpes se fornecerem mais informações durante o processo de falsa validação. Os criminosos também podem solicitar credenciais de acesso à conta, dados pessoais, senhas e informações do cartão de crédito, o que pode resultar em fraudes financeiras e roubo de identidade.

Essas mensagens de texto são enviadas em grande quantidade, e o uso de números que começam com 0800 dá uma aparência de legitimidade aos ataques. A tática é conhecida e vem sendo usada no Brasil desde pelo menos 2021.

No ano passado, dados da empresa de inteligência cibernética Agari indicaram um aumento de 625% nos golpes de falso atendimento, que também podem incluir e-mails de phishing ou ligações diretas para clientes de bancos brasileiros. Portanto, é importante que os clientes estejam alertas e não compartilhem informações pessoais ou realizem transações financeiras em resposta a essas mensagens suspeitas.