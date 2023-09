COMUNICADO NUBANK importante para todos os Clientes

Você recebeu um e-mail do Nubank nos últimos dias? A empresa vem enviando alguns alertas e comunicados para milhares de pessoas em todas as regiões do país. De acordo com relatos nas redes sociais, o motivo é o mesmo: o banco quer apresentar os detalhes sobre a sua nova política de privacidade.

O e-mail em questão leva o usuário para um link com a atualização da sua nova política. Entre outros pontos, o banco explica quais são os dados que eles podem pegar do usuário, e informa que eles podem ser usados com base em um novo sistema de inteligência artificial. Este ponto específico está gerando polêmica nas redes sociais.

O que diz a nota do Nubank

Entre outros tópicos, o comunicado do Nubank afirma que o cidadão que entra no sistema do banco concorda automaticamente em fornecer uma série de dados que farão parte do banco de informações da instituição financeira.

“Quando você solicita a contratação de serviços do Nubank, você nos fornece os seus dados pessoais para que possamos viabilizar a contratação de nossos produtos e serviços e também para te entregar a melhor experiência possível. No Nubank, privacidade, segurança e transparência são valores fundamentais e sempre adotaremos as melhores práticas para garantir a confidencialidade e integridade dos seus dados pessoais”, diz o comunicado.

O Nubank também explica que vai conseguir ter acesso aos dados pessoais sempre que o cliente:

Usar o aplicativo do Nubank para smartphones;

Solicitar a contratação de qualquer um dos serviços ou produtos do banco;

Contratar ou usar qualquer um dos produtos ou serviços, (por exemplo fazendo compras com o seu cartão de crédito ou transações com a sua conta do Nubank);

Navegar no website do Nubank;

Navegar nos blogs do Nubank ;

Se inscrever na newsletter do Nubank;

Entrar em contato o Nubank pelos canais de atendimento;

Participar de pesquisas ou promoções realizadas pelo Nubank.

Além dos clientes



O comunicado também informa que o banco não terá apenas acesso aos dados dos atuais clientes. Eles também conseguirão ter acesso a informações de pessoas que:

Foram clientes Nubank em algum momento;

Realizaram alguma transação no Nubank ou com algum dos clientes do banco;

Foram ou são representantes, procuradores, tutores, curadores, empregados ou sócios de algum cliente, alguma empresa ou entidade com o qual o Nubank tem relação.

Quais são os dados que o Nubank pode ter acesso

No mesmo comunicado, o Nubank também divulgou a lista de dados a que o banco poderá ter acesso:

Dados cadastrais, tais como: nome completo, documentos de identificação, nacionalidade, endereço, data de nascimento, filiação, gênero, entre outros;

Dados de contato, como telefone e e-mail;

Empresa em que trabalha;

Profissão;

Renda declarada e comprovante;

Chaves Pix e informações a elas relacionadas;

Cópias de documentos de identificação como RG, CNH, CPF, dentre outros;

Foto de perfil;

Dados biométricos, tais como a fotografia do seu rosto, sua impressão digital e/ou biometria facial para desbloqueio do app via dispositivo (fingerprint, touch ID e face ID), e reconhecimento facial para fins de autenticação.

A lista completa de dados de terceiros que podem ser acessados pelo Nubank é extensa, mas pode ser vista em detalhes neste link.

Polêmica nas redes

Nas redes sociais, o comunicado enviado pelo banco gerou críticas de alguns usuários. Alguns deles, por exemplo, lembraram que receberam o comunicado mesmo sem nunca ter sido cliente do Nubank.

“Acabei de receber um email da Nubank sobre a atualização da política de privacidade deles. O que é ótimo né? Eles avisarem os usuários disso. Só tem um grande problema. Eu nunca tive conta na Nubank nem em qualquer banco além do Itaú”, disse um usuário.

Outra polêmica citada pelos internautas foi o anúncio do uso da inteligência artificial nesta permissão de uso de dados. “Uma empresa tech após a outra. Hoje foi a vez do Nubank mudar sua política de privacidade para nos forçar a permitir que nossos dados sejam usados para treinar inteligências artificiais”, criticou outro usuário.