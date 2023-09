Comunicado sobre pesagem do Bolsa Família. Entenda os prazos

Para quem ainda não faz parte do Bolsa Família, o grande desafio é conseguir entrar no projeto do governo federal. Para quem já está dentro do benefício, o desafio é outro: conseguir se manter. Todos os meses, o Ministério do Desenvolvimento Social realiza um pente-fino nas contas dos usuários, para saber quem pode seguir recebendo o saldo.

Quem já faz parte do Bolsa Família, por exemplo, precisa seguir uma série de condicionantes para seguir dentro do programa. Entre outros pontos, é preciso manter as crianças na escola com frequência satisfatória. Mas a grande maioria da condições tem relação direta com a prevenção de doenças. A família precisa atentar para os procedimentos médicos exigidos.

Na grande maioria dos casos, o processo de atualização da situação de saúde é responsabilidade das prefeituras de cada município. Neste sentido, várias gestões municipais estão enviando comunicados sobre os seus prazos de realização de atos. Um dos pontos que precisam ser realizados pelos usuários são as pesagens das crianças.

Importância da pesagem

É a partir do procedimento de pesagem de crianças que o governo federal poderá analisar como estão os índices de nutrição de uma determinada família. A ideia é identificar se há um grande problema na alimentação. Se algo de errado for identificado, a família não será punida. Pelo contrário, o sistema de saúde vai tomar providências para que a criança se torne mais saudável.

Assim, é importante que as famílias atentem para os prazos estipulados pela prefeitura da sua cidade. O cidadão que não respeita as regras das condicionalidades corre o sério risco de ter o Bolsa Família bloqueado.

Abaixo, você pode conferir os comunicados de algumas prefeituras sobre os prazos de checagem.

Comunicado de prefeituras



Em Manaus, por exemplo, mais de 280 mil famílias ainda não foram realizar a atualização do sistema de saúde neste segundo semestre. Estas pessoas precisam realizar o procedimento até o dia 31 de dezembro deste ano. É preciso levar a criança de até 7 anos em um posto de atendimento médico mais próximo. O profissional vai realizar a pesagem e confirmar o procedimento junto ao Ministério do Desenvolvimento Social.

No Paraná, a cidade de Irati anunciou nesta quarta-feira (13) que vai realizar uma espécie de mutirão de pesagem nos filhos de beneficiários do Bolsa Família no próximo sábado (16). É preciso levar consigo a carteira de vacinação e o cartão do SUS. O atendimento será feito das 8h às 17h. A recomendação é para que o usuário chegue ao local até às 16h.

Em Gurupi, no Tocantins, um outro mutirão será realizado no próximo dia 19 de agosto. O atendimento vai ocorrer das 7h às 20h na USF São José. Além da pesagem para os usuários do Bolsa Família, a gestão municipal vai oferecer outros serviços como consultas para hipertensos, diabéticos, serviços odontológicos, citologia e vacinação.

Em São Paulo, a prefeitura da cidade de Praia Grande também anunciou que no próximo sábado (16), das 9h às 15h, ocorre mais uma edição “Comunidade em Movimento”, desta vez no bairro de Esmeralda. Além da pesagem do Bolsa Família, eles também devem oferecer outros serviços como ofertas de testes rápidos, aferições de pressão, saúde bucal (ações de prevenção), atualização de carteirinha de vacinação, vacinação da Covid e cadastro de animais para castração

Cidades do Bolsa Família

Sua cidade não está na lista acima? Não há problema. A dica é entrar em contato com a sua gestão municipal para entender como funciona o processo de pesagem para o programa Bolsa Família. Na grande maioria dos casos, não é necessário aguardar pela realização de um mutirão.

O Bolsa Família é o maior programa de transferência de renda do país. Dados mais recentes do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome apontam que pouco mais de 21 milhões de pessoas estão aptas ao recebimento do benefício social.