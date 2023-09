Comunicado URGENTE para os segurados do INSS; Confira agora

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou hoje o início de uma nova iniciativa para agilizar o processo de concessão de benefícios por incapacidade temporária, conhecido anteriormente como auxílio-doença. A partir desta segunda-feira, dia 25 de setembro, o INSS começará a entrar em contato com segurados que aguardam a realização de perícia médica por mais de 45 dias, com o objetivo de antecipar o benefício por meio do Atestmed.

Em comunicado oficial, o INSS informou que utilizará o número de telefone (11) 2135-0135 para realizar essas chamadas. Quando a entidade entrar em contato com o segurado, o referido número aparecerá na tela de chamada do telefone, identificando-o como uma ligação oficial do INSS.

“Caso o cidadão fique em dúvida se deve atender a ligação ou ache que é vítima de golpe, basta fazer uma chamada gratuita para o número 135. O número do SMS da Central 135 continua sendo o 28041. Portanto, se receber uma mensagem no celular com esse número é o INSS entrando em contato”, informou o Instituto.

Fila alcança 1,1 milhão de solicitações

O INSS enfrenta um desafio significativo com uma fila de espera que atingiu a marca de 1,1 milhão de pedidos pendentes de perícia médica. Esses números alarmantes revelam a necessidade de agilizar o processo de avaliação médica para concessão de benefícios previdenciários no Brasil. Por conta disso, o Instituto deve começar a agendar as perícias por telefone.

Dentro desse contingente, a maior parcela de requerimentos é composta por 627 mil pedidos de perícias médicas iniciais, nos quais os segurados aguardam a análise médica para obter o auxílio-doença ou outros benefícios por incapacidade temporária. Além disso, cerca de 250 mil solicitações estão relacionadas a avaliações de exames para o Benefício de Prestação Continuada (BPC) destinado a pessoas com deficiência, enquanto outros 300 mil casos envolvem diferentes tipos de perícias.

A longa espera por uma avaliação médica tem sido uma fonte de preocupação tanto para os segurados quanto para as autoridades previdenciárias. Muitos indivíduos dependem desses benefícios para garantir seu sustento e enfrentam dificuldades financeiras significativas durante o período de espera.

O INSS está ciente desse desafio e tem implementado medidas para reduzir essa fila de espera, como a antecipação de benefícios por meio do programa Atestmed. Além disso, o instituto tem buscado maneiras de otimizar seu processo de atendimento e aumentar a capacidade de realização de perícias médicas.



Perícia médica do INSS

A perícia médica é o processo pelo qual profissionais de saúde qualificados determinam se um indivíduo está incapacitado temporariamente ou permanentemente para trabalhar devido a uma condição médica. Essa avaliação é crucial para garantir que os benefícios previdenciários do Instituto Nacional do Seguro Social sejam concedidos apenas a pessoas que realmente necessitam deles.

A perícia médica do INSS é uma parte essencial do sistema de seguridade social, garantindo que os segurados recebam os benefícios adequados para cobrir suas despesas quando não podem trabalhar devido a doença, acidente ou incapacidade.

O instituto reforça a importância de que os segurados estejam atentos às informações e orientações fornecidas pelos canais oficiais de comunicação do INSS. Desse modo, é possível obter atualizações sobre o andamento dos processos e quaisquer medidas adicionais adotadas para reduzir o tempo de espera.