Comunidade do futebol indignada com o TikTok ‘racista’ do clube italiano Napoli sobre o próprio jogador

O clube italiano Napoli teve um início difícil na temporada 2023/2024 da Série A. Os atuais campeões da liga estão sentados sétimo na tabela depois de somar duas vitórias, duas derrotas e um empate. Os torcedores não estão exatamente satisfeitos com o que têm visto em campo e manifestaram seus sentimentos tanto no estádio quanto nas redes sociais.

As equipes Conta TikTok também parece estar frustrado com as performances recentes da equipe e tem postou uma série de vídeos extremamente polêmicos que parecem atacar o artilheiro da temporada passada, Victor Osimhen. Na verdade, apesar de ter marcado três golos em seis jogos, o O nigeriano parece ter se tornado o bode expiatório para os problemas da equipe em campo.

O Napoli zombou do pênalti perdido de Osimhen no TikTok:

O administrador do TikTok do Napoli zomba do pênalti perdido de Osimhen

O Napoli postou dois vídeos que parecem zombar do atacante. Na primeira, Osimhen pode ser visto pedindo pênalti no recente empate do time contra o Girona, antes de perder o pênalti. É acompanhado por uma narração acelerada que diz “me dê uma penalidade, por favor”.

TikTok racista dirigido ao próprio jogador

O segundo vídeo é ainda mais polêmico, com muitos rotulando-o como ‘abertamente racista’. No clipe, o administrador parece comparar Osimhen a um coco. “Não sou menino, não sou menina… sou um coco” é a letra da música escolhida para acompanhar o vídeo em que o a fruta é sobreposta ao rosto do atacante.

Ação legal parece provável

O agente de Osimhen não era Roberto Calenda garantiu que ele e seu cliente provavelmente tomarão medidas legais: “O que aconteceu hoje na plataforma oficial TikTok do Napoli não é aceitável. Um vídeo zombando de Victor foi primeiro tornado público e depois, mas agora tardiamente, excluído. ao jogador e se soma ao tratamento que o menino vem sofrendo no último período entre julgamentos midiáticos e fake news. Reservamo-nos o direito de tomar medidas legais e qualquer iniciativa útil para proteger Victor.”