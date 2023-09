Comvest recebe inscrições para Programa Cria Unicamp

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) receberá a partir da próxima segunda-feira, dia 18 de setembro, as inscrições para mais uma edição do Programa “Cria Unicamp”. As inscrições serão abertas às 12h (horário de Brasília).

O programa tem como objetivo ajudar os estudantes a se prepararem para o Vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Através do “Cria Unicamp”, a universidade promove aulões sobre as obras literárias cuja leitura é recomendada para o Vestibular 2024 e sobre as disciplinas cujos assuntos caem nas provas. Neste ano, o projeto conta com nove edições, sendo cada uma referente a uma das obras literárias.

A 1ª edição aconteceu no dia 29 de abril e foi sobre a obra Alice no País das Maravilhas e sobre a disciplina de Biologia. Neste domingo, dia 17 de setembro, a Unicamp realizou a 7ª edição. A aula de hoje abordou a disciplina de História e a obra Casa Velha, de Machado de Assis.

Inscrições para últimas edições

Os estudantes interessados ainda têm a chance de aproveitar as duas últimas edições do “Cria Unicamp” deste ano. As inscrições, assim como a participação, são gratuitas.

De acordo com a Comvest, podem se inscrever estudantes regularmente matriculados no Ensino Médio de escolas públicas e particulares da Região Metropolitana de Campinas (RMC), além de Limeira e Piracicaba.

Para a 8ª edição, as inscrições serão recebidas entre os dias 18 e 20 de setembro. Para a 9ª e última edição o período de inscrição será de 25 a 29 de setembro.



As inscrições estão sendo recebidas exclusivamente de forma virtual. Portanto, os interessados deverão acessar o site da Comvest no período informado e preencher a ficha de inscrição da edição que deseja participar.

Aulas do “Cria Unicamp”

De acordo com a Unicamp, estão sendo ofertadas 200 vagas por aula. A Unicamp informa ainda que metade das vagas disponíveis estão reservadas para alunos de escolas públicas.

As aulas acontecerão aos sábados, no período das 9h às 12h. A 8ª edição está marcada para o dia 30 de setembro, enquanto a 9ª edição acontecerá no dia dia 7 de outubro, na Unicamp.

Para incentivar a participação dos estudantes no Cria Unicamp, a universidade criou uma coleção de adesivos. Desse modo, os estudantes que participarem dos aulões receberão um adesivo diferente a cada edição do evento. Serão nove adesivos, no total, que formam a coleção referente às obras da lista de leituras obrigatórias do Vestibular Unicamp 2024.

Além disso, a Comvest informou que os estudantes que não conseguirem participar do evento poderão conferir o conteúdo das aulas na internet. A Secretaria de Comunicação da universidade está disponibilizando os conteúdos em vídeo, no canal do Youtube da Unicamp.

Vestibular Unicamp 2024

A Unicamp já recebeu as inscrições para o Vestibular 2024, que neste ano contatá com algumas mudanças na composição das provas.

De acordo com o cronograma, a aplicação das provas da 1ª fase está marcada para o dia 29 de outubro, enquanto as provas da 2ª fase estão previstas para os dias 3 e 4 de dezembro.

As avaliações de ambas as etapas serão compostas a partir dos componentes curriculares do Ensino Médio, havendo questões gerais a todos os candidatos e questões específicas a depender da área do curso escolhido pelo candidato.

Além disso, para os candidatos a alguns cursos, a Unicamp aplicará Provas de Habilidades Específicas nos dias 7, 8 e 9 de dezembro.

Obras literária obrigatórias

A Tarde – de Olavo Bilac;

Olhos d’Água – de Conceição Evaristo;

Carta de Achamento a el-rei D. Manuel – de Pero Vaz de Caminha;

Casa Velha – de Machado de Assis;

O Ateneu – de Raul Pompeia;

Niketche – uma História de Poligamia – de Paulina Chiziane;

Conto “Seminário dos ratos” – de Lygia Fagundes Telles;

Canções escolhidas – de Cartola;

Alice no país das maravilhas – de Lewis Carrol.

