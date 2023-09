Concerto de aniversário de Beyoncé em Los Angeles repleto de celebridades, Diana Ross Surprise

Reproduzir conteúdo de vídeo





Beyoncé comemorou seu aniversário com outro show lotado em Los Angeles … cheio de celebridades e com uma apresentação surpresa da lendária Diana Ross.

O Beyhive saiu com força total na noite de segunda-feira no SoFi Stadium para comemorar o 42º aniversário do cantor – com Kim e Khloé Kardashian, Kris Jenner, Corey Gamble, North, de 10 anos, e Penelope Disick, de 11 anos, todos aparecendo como uma família feliz.

O público com ingressos esgotados, e talvez Beyoncé, teve uma surpresa emocionante quando Diana Ross subiu ao palco para cantar “Parabéns pra você”… junto com todos os fãs. Bey ficou emocionado com razão após o presente de Diana – gritando: “Desista pela rainha!”

Outros rostos na multidão incluíam casais como Jeff Bezos e Lauren Sanchez, e Justin e Hailey Bieber – e Adele, Winnie Harlow, Vanessa Hudgens, Tom Sandoval, Scheana Shay, Keke Palmer, Zendaya, Chris Rock, Queen Latifah, Kerry Washington e até Meghan Markle apareceu para o grande show!



Beyoncé também trouxe Kendrick Lamar para realizar o remix de sua colaboração, “America Has a Problem”.



Como informamos, Kylie Jenner e Timothée Chalamet também estiveram no show – tornando seu relacionamento público ao fazer as malas no PDA enquanto estavam na seção VIP.