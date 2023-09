Concerto de Jason Aldean protestado por comunistas que queimam a bandeira americana

Mais de 20 membros do Revolution Club de Chicago – que se autodenominam comunistas – protestaram no sábado fora do show de Jason em Chicago, onde marcharam, cantaram e queimaram bandeiras. Sim, eles incendiaram a Velha Glória – algumas vezes, na verdade.

Vários deles chamaram especificamente JA, dizendo que não tinham medo de tentar nada em lugar nenhum – passando a chamá-lo de “pedaço de merda fascista”. Um cara que estava no megafone também gritou… “Vamos tentar isso em uma cidade grande. E vamos tentar bem na frente do seu show.”

O polêmica do golpe de Jason a música, ‘Try That In a Small Town’, claramente continua a reverberar por todo o país – mesmo depois de todas essas semanas. E, no entanto, ele ainda vai a muitas grandes cidades e atrai multidões.