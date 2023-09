Concurso Abin: conheça a instituição

Você já considerou trabalhar na Agência Brasileira de Inteligência (Abin)? A Abin é a instituição responsável por produzir e difundir conhecimentos estratégicos para auxiliar a tomada de decisões do governo federal. A entidade atua na defesa dos interesses nacionais, na preservação da soberania e da democracia, e na proteção de infraestruturas críticas, entre outras áreas.

Neste artigo, explicaremos o que é a Abin, como ela funciona, quais são os cargos e as carreiras e como é o concurso.

O que é a Abin e como ela funciona

Primeiramente, a Abin é uma instituição vinculada ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI/PR), cuja missão é assessorar o presidente da República e seus ministros em assuntos de interesse nacional. A Abin foi criada em 1999, substituindo o antigo Serviço Nacional de Informações (SNI), que existia desde 1964.

A Abin é a instituição central do Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin), que reúne mais de 40 instituições públicas federais que atuam na área de inteligência. Visto que, a Abin coordena as atividades de inteligência no país, integrando as informações produzidas pelas diversas instituições do Sisbin.

A Abin realiza a chamada inteligência civil, que se diferencia da inteligência militar por ter um foco mais amplo e abrangente. A inteligência civil visa produzir conhecimentos estratégicos sobre temas relevantes para a segurança e o desenvolvimento do país, tais como: política externa, defesa nacional, segurança pública, meio ambiente, ciência e tecnologia, energia, saúde, educação, entre outros.

O órgão tem como principais funções:

coletar dados;

analisar informações;

produzir conhecimentos;

difundir produtos de inteligência;

orientar ações;

proteger segredos;

contra inteligir ameaças;

capacitar profissionais;

desenvolver tecnologias; entre outras atividades relacionadas à inteligência.



Quais são os cargos e as carreiras da Abin?

A Abin possui três carreiras: oficial de inteligência, oficial técnico de inteligência e agente de inteligência. Dessa forma, cada carreira tem seus próprios requisitos, atribuições, remunerações e benefícios. Veja a seguir as principais características de cada cargo:

Oficial de inteligência

É o cargo de nível superior da Abin, que exige diploma de graduação em qualquer área de formação. Dessa forma, o oficial de inteligência é responsável por planejar, executar, coordenar e supervisionar as atividades de produção e difusão de conhecimentos estratégicos. O salário inicial do oficial de inteligência é de R$ 16.620,464.

Oficial técnico de inteligência

É o cargo de nível superior da Abin, que exige diploma de graduação em áreas específicas, conforme o edital do concurso. O oficial técnico de inteligência é responsável por planejar, executar, coordenar e supervisionar as atividades de suporte técnico especializado às atividades de inteligência. O salário inicial do oficial técnico de inteligência é de R$ 15.312,74.

Agente de inteligência

É o cargo de nível médio da Abin, que exige apenas o certificado de conclusão do ensino médio. O agente de inteligência é responsável por auxiliar nas atividades de produção e difusão de conhecimentos estratégicos. O salário inicial do agente de inteligência é de R$ 6.302,23.

Como é o concurso Abin e como se preparar para ele?

O concurso Abin é composto por três etapas: prova objetiva, prova discursiva e avaliação médica.

A prova objetiva tem 120 questões de múltipla escolha, sendo 60 de conhecimentos gerais e 60 de conhecimentos específicos;

A prova discursiva consiste em uma redação e três questões dissertativas, sobre temas relacionados ao cargo pretendido;

A avaliação médica verifica se o candidato possui as condições físicas e mentais necessárias para o exercício do cargo.

Para se preparar para o concurso Abin, é preciso estudar os conteúdos previstos no edital, os quais são: língua portuguesa, língua inglesa, raciocínio lógico, atualidades, legislação de interesse da atividade de inteligência, direito constitucional, direito administrativo e conhecimentos específicos para cada cargo.

Uma boa dica é fazer um cronograma de estudos, definindo as horas diárias dedicadas a cada disciplina. Também é importante resolver questões e simulados anteriores da banca organizadora (Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – Cebraspe), para se familiarizar com o estilo das provas.

Além disso, é essencial revisar os conteúdos periodicamente e manter uma rotina saudável de alimentação, sono e exercícios físicos.

Por fim, trabalhar na Abin é uma ótima opção para quem busca uma carreira desafiadora, gratificante e com diversos benefícios. Visto que, a Abin é o órgão responsável por produzir e difundir conhecimentos estratégicos para auxiliar a tomada de decisões do governo federal.

Além disso, ela possui três carreiras: oficial de inteligência, oficial técnico de inteligência e agente de inteligência. Cada carreira tem seus próprios requisitos, atribuições, remunerações e benefícios.

Portanto, faça parte do sistema de inteligência do governo federal, se preparando para o concurso da Abin!!!