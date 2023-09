Concurso AGU está autorizado, confira detalhes

O Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou no Diário Oficial da União do dia 27 de setembro de 2023 a portaria que autoriza a realização de um novo concurso para a AGU, com a oferta de 400 vagas em 12 cargos de nível superior. Sendo assim, a publicação do edital deve acontecer até março de 2024, segundo o Advogado-Geral da União, Bruno Bianco.

Neste artigo, vamos mostrar tudo o que você precisa saber sobre o concurso AGU, desde os requisitos até as etapas de prova.

Requisitos para os cargos do concurso AGU

Para concorrer aos cargos do concurso AGU, é necessário ter diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior na área específica de cada cargo. Aliás, o certificado deve ter o reconhecimento pelo Ministério da Educação (MEC), e registro no respectivo conselho de classe, quando for o caso.

Além disso, é preciso ter idade mínima de 18 anos, estar quite com as obrigações eleitorais e militares. Assim como, ter aptidão física e mental, não ter antecedentes criminais ou contravenções penais incompatíveis com o exercício do cargo, entre outros requisitos previstos em edital.

Atribuições dos cargos do concurso AGU

Os cargos do concurso AGU têm como atribuições gerais, desempenhar atividades de nível superior que envolvam a gestão administrativa e técnica dos assuntos relacionados à atuação jurídica da União. Além disso, cada cargo tem atribuições específicas conforme a sua área de formação e competência.

Veja alguns exemplos:



Administrador: elaborar planos, programas, projetos e orçamentos; realizar estudos organizacionais. Assim como, implantar sistemas administrativos; coordenar equipes de trabalho; supervisionar contratos; entre outras atividades;

Arquiteto : desenvolver estudos preliminares; elaborar anteprojetos e projetos básicos; fiscalizar obras. Desse modo, o profissional deve emitir laudos técnicos; orientar normas de preservação do patrimônio histórico; entre outras atividades;

Arquivista: classificar, ordenar, catalogar e inventariar documentos; elaborar tabelas de temporalidade. Aliás, o arquivista deve implantar políticas de gestão documental; orientar usuários sobre o acesso à informação; entre outras atividades;

Analista Técnico-Administrativo: analisar processos administrativos; elaborar pareceres técnicos. Bem como, realizar pesquisas; redigir relatórios; assessorar autoridades; entre outras atividades;

Contador: elaborar demonstrações contábeis; realizar auditorias; controlar receitas e despesas. Sendo assim, também deve emitir notas fiscais; prestar consultoria contábil; entre outras atividades;

Economista: realizar análises econômicas e financeiras; elaborar estudos de viabilidade; avaliar impactos econômicos; propor medidas de política econômica; entre outras atividades.

Remuneração e benefícios dos cargos do concurso AGU

A remuneração inicial dos cargos do concurso AGU é de R$ 6.985,34 para todos os cargos, sendo composta por:

Vencimento básico: R$ 2.220,39;

Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Administrativa (GDAT): R$ 3.128,00;

Auxílio-alimentação: R$ 458,00;

Auxílio-transporte: variável;

Auxílio-creche: R$ 321,00 (para quem tem dependentes de até 6 anos);

Auxílio-saúde: variável.

Além da remuneração, os servidores da AGU também têm direito a progressão na carreira, licenças, férias. Assim como, 13º salário, adicional de qualificação, adicional de insalubridade ou periculosidade, entre outros benefícios.

Quais são as etapas do concurso AGU?

O concurso AGU será composto por duas etapas: prova objetiva e prova discursiva. Então, a prova objetiva terá 120 questões do tipo certo ou errado, distribuídas pelas seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa;

Raciocínio Lógico;

Noções de Informática;

Noções de Direito Administrativo;

Noções de Direito Constitucional;

Conhecimentos Específicos de cada cargo.

Enquanto, a prova discursiva consistirá na elaboração de uma redação sobre um tema relacionado aos conhecimentos específicos de cada cargo. Desta forma, a prova objetiva terá caráter eliminatório e classificatório.

Desse modo, se o candidato obtiver nota igual ou superior a 10 pontos em cada grupo de disciplinas e a 60 pontos no total da prova, tem a aprovação.

A prova discursiva terá caráter eliminatório e classificatório, sendo aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 6,5 pontos.

Concurso AGU

O concurso AGU é uma ótima oportunidade para quem deseja ingressar em um órgão de excelência e relevância no cenário nacional. Afinal, com uma remuneração atrativa, uma carreira estruturada e uma variedade de cargos, o certame atrai milhares de candidatos a cada edição. Por isso, é preciso se preparar com antecedência e qualidade, pois a concorrência será alta.

Se você quer ser um servidor da AGU, não perca tempo e comece a estudar hoje mesmo. Para isso, você pode contar com a ajuda de cursos preparatórios, materiais de qualidade e simulados atualizados.

Além disso, você pode acompanhar as notícias sobre o concurso AGU em sites especializados e nas redes sociais do órgão. Assim, você ficará por dentro de todas as novidades e não perderá nenhuma chance.

O concurso AGU está autorizado e deve sair em breve, por isso, não deixe para depois o seu sonho de fazer parte da Advocacia-Geral da União. Estude, se prepare e se inscreva no certame.

Você pode ser um dos aprovados e fazer a diferença na defesa dos interesses do Estado brasileiro. Boa sorte!