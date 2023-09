Concurso Bombeiro DF pode ter edital ainda este ano

Você sonha em fazer parte do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal? Então, prepare-se, pois essa pode ser a sua chance! O concurso Bombeiro DF está autorizado desde abril de 2022 e pode ter edital publicado ainda este ano.

A expectativa é que sejam oferecidas 356 vagas para cargos de nível superior, com salários que podem chegar a mais de R$ 12 mil. Assim, quer saber mais sobre esse certame? Então, continue lendo este artigo.

Cargos e vagas previstas do concurso Bombeiro DF

O concurso Bombeiro DF está autorizado pela portaria nº 109, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal em 20 de abril de 2022. Aliás, de acordo com o documento, as 356 vagas previstas serão distribuídas da seguinte forma:

23 vagas para Oficiais Combatentes;

10 vagas para Oficiais Médicos;

3 vagas para Oficiais Cirurgiões-Dentistas;

10 vagas para Oficiais Complementares;

310 vagas para Praças.

Os cargos de Oficiais Combatentes e Praças exigem formação de nível superior em qualquer área. Enquanto, os cargos de Oficiais Médicos, Cirurgiões-Dentistas e Complementares exigem formação específica nas áreas de Medicina, Odontologia e outras especialidades definidas em edital.

Remuneração e benefícios

Os bombeiros do DF têm uma das melhores remunerações do país. Segundo a Lei nº 12.086/2009, que dispõe sobre os militares do Distrito Federal, os salários variam de acordo com o posto ou graduação, a classe e o padrão.



Além disso, os bombeiros do DF receberam um reajuste salarial de 25% em quatro parcelas, sendo a última em janeiro de 2021. Então, veja a seguir os valores atuais dos salários dos bombeiros do DF:

Soldado de 2ª Classe (Praça): R$ 6.338,87;

Soldado de 1ª Classe (Praça): R$ 7.506,55;

Cabo (Praça): R$ 8.154,41;

Sargento (Praça): R$ 9.945,64;

Subtenente (Praça): R$ 12.147,31;

Aspirante a Oficial (Oficial): R$ 12.816,00;

Segundo-Tenente (Oficial): R$ 13.471,01;

Primeiro-Tenente (Oficial): R$ 14.162,01;

Capitão (Oficial): R$ 16.576,01;

Major (Oficial): R$ 19.055,01;

Tenente-Coronel (Oficial): R$ 21.894,01;

Coronel (Oficial): R$ 25.322,01.

Além dos salários, os bombeiros do DF têm direito a diversos benefícios, como auxílio-alimentação, auxílio-moradia, auxílio-fardamento, auxílio-natalidade. Assim como, auxílio-funeral, assistência médica e odontológica, entre outros.

Requisitos e atribuições dos cargos

Para concorrer a uma das vagas do concurso Bombeiro DF, é preciso atender a alguns requisitos básicos, como:

Ser brasileiro nato ou naturalizado;

Ter idade mínima de 18 anos e máxima de 28 anos até a data de inscrição no concurso (exceto para os cargos de Oficiais Médicos, Cirurgiões-Dentistas e Complementares, que têm idade máxima de 35 anos);

Ter altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres;

Ter aptidão física e mental comprovada por exames específicos;

Ter carteira nacional de habilitação (CNH) na categoria “B” ou superior;

Não ter antecedentes criminais ou contravenções penais;

Estar quite com as obrigações eleitorais e militares;

Possuir diploma de nível superior reconhecido pelo MEC na área do cargo pretendido.

As atribuições dos cargos variam de acordo com a especialidade. Mas, em geral, envolvem atividades de prevenção e combate a incêndios, salvamento, atendimento pré-hospitalar, defesa civil, proteção ambiental, entre outras.

Desse modo, os bombeiros do DF também podem atuar em missões especiais, como busca e resgate em estruturas colapsadas, mergulho, operações aéreas, entre outras.

Último concurso Bombeiro DF

O último concurso Bombeiro DF foi realizado em 2016 e teve o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (IDECAN) como banca organizadora.

O certame ofertou 779 vagas para diversos cargos de nível superior, sendo 448 para Praças Combatentes, 112 para Praças Operacionais, 55 para Praças Saúde, 115 para Oficiais Combatentes, 20 para Oficiais Médicos e 29 para Oficiais Complementares.

A prova objetiva teve 80 questões de múltipla escolha, sendo 30 de conhecimentos gerais e 50 de conhecimentos específicos. Enquanto, a prova discursiva consistiu em uma redação sobre um tema atual. Por fim, a aplicação das provas ocorreram nas cidades de Brasília/DF, Goiânia/GO e Belo Horizonte/MG.

O concurso teve validade de dois anos, prorrogável por igual período. No entanto, a validade foi suspensa em março de 2020 por conta da pandemia da Covid-19 e retomada em janeiro de 2021. Até o momento, foram convocados mais de 700 aprovados para o curso de formação.

Como se preparar para o próximo concurso Bombeiro DF?

Se você quer conquistar uma das vagas do próximo concurso Bombeiro DF, é preciso se preparar com antecedência e dedicação. Para isso, você pode seguir algumas dicas:

Faça um planejamento de estudos baseado no edital anterior e nas disciplinas cobradas para o cargo desejado;

Reserve um tempo diário para revisar os conteúdos estudados e resolver questões da banca organizadora;

Mantenha-se atualizado sobre as notícias relacionadas ao concurso e ao CBMDF;

Cuide da sua saúde física e mental, praticando exercícios regulares, alimentando-se bem e dormindo adequadamente;

Por fim, busque apoio de materiais de qualidade, como cursos online, apostilas, videoaulas, simulados, entre outros.

Para obter sucesso é preciso ter dedicação. Então, boa sorte em sua caminhada!