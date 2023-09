Concurso Bombeiros MG é autorizado, veja detalhes

Você sonha em ser um bombeiro militar e servir à sociedade com coragem, honra e dedicação? Então, você precisa saber que o concurso Bombeiros MG foi autorizado e oferecerá 329 vagas para os cargos de Soldado Combatente, Oficial e Oficial de Saúde. Neste artigo, vamos dar todos os detalhes sobre esse concurso. Aliás, com salários de até R$ 10.028,33 mais benefícios.

O que é o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e quais são suas funções?

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) é uma instituição pública que integra o Sistema de Segurança Pública do Estado. Além disso, tem como missão proteger a vida, o patrimônio e o meio ambiente.

Para isso, faz por meio da prevenção e do combate a incêndios, do atendimento pré-hospitalar, da defesa civil, da busca e salvamento, da peritagem técnica e da educação pública.

É composto por cerca de 6 mil bombeiros militares, distribuídos em 19 regiões e 87 unidades operacionais. Também conta com o apoio de mais de 2 mil bombeiros civis voluntários, que atuam em parceria com os profissionais.

O CBMMG é responsável por:

Prevenir e combater incêndios urbanos, florestais e industriais;

Realizar salvamentos terrestres, aquáticos e em altura;

Prestar socorro às vítimas de acidentes e situações de emergência;

Atuar na prevenção e resposta a desastres naturais ou provocados pelo homem;

Realizar vistorias técnicas em edificações e eventos;

Emitir laudos periciais sobre as causas e consequências dos incêndios;

Promover a educação pública sobre a prevenção de riscos e a cultura de paz;

Por fim, participar de operações integradas com outros órgãos de segurança pública.

Quais são as vagas e os requisitos do concurso Bombeiros MG?

O concurso Bombeiros MG oferecerá 329 vagas para contratação imediata para os seguintes cargos:



Você também pode gostar:

Soldado Combatente (303 vagas) – Nível superior em qualquer área. Salário é de R$ 6.519,44;

Oficial (21 vagas) – Nível superior em Direito. Salário é de R$ 10.028,33;

Oficial de Saúde (5 vagas) – Nível superior em Medicina, Odontologia ou Psicologia. Salário é de R$ 10.028,33.

Além do salário base, os servidores têm direito a diversos benefícios. Por exemplo, como auxílio-fardamento, auxílio-moradia, auxílio-alimentação, assistência médico-hospitalar, assistência odontológica, assistência psicológica, seguro de vida em grupo, plano de carreira, entre outros.

Para participar da seleção para qualquer um dos postos, é necessário ter pelo menos 18 anos de idade na data da inclusão (exceto para Oficial de Saúde). Assim como, altura mínima de 1,60m, ter condições físicas e mentais para exercer as atividades do cargo, idoneidade moral, quitação com as obrigações eleitorais e militares (se for o caso), entre outros requisitos.

Como será a prova do concurso Bombeiros MG?

O concurso Bombeiros MG será composto por seis etapas: provas objetiva e dissertativa, exames médicos preliminares e complementares, teste psicológico, teste de capacitação física (TCF), habilidades natatórias e exame toxicológico.

Como se preparar para o concurso Bombeiros MG?

O concurso Bombeiros MG é uma excelente oportunidade para quem quer ingressar na carreira militar e fazer parte de uma instituição respeitada e admirada pela sociedade. No entanto, para conquistar uma das vagas, é preciso se preparar com antecedência e dedicação, pois a concorrência será acirrada.

Então, para se preparar para o concurso Bombeiros MG, você precisa seguir os seguintes passos:

Estudar o edital e conhecer os requisitos, as etapas, o conteúdo programático e o cronograma do concurso;

Elaborar um plano de estudos que contemple todas as disciplinas cobradas na prova objetiva e dissertativa, de acordo com o seu tempo disponível e o seu nível de conhecimento;

Assim como, revisar os assuntos estudados periodicamente, por meio de resumos, mapas mentais, flashcards ou outras técnicas de memorização;

Resolver questões de provas anteriores do CBMMG e da banca CEFETMINAS, para se familiarizar com o estilo das questões, o nível de dificuldade e os assuntos mais cobrados;

Fazer simulados com tempo cronometrado e condições semelhantes às da prova real, para avaliar o seu desempenho, identificar as suas dificuldades e corrigir os seus erros;

Treinar a escrita da redação, seguindo as orientações do edital, escolhendo temas atuais e relevantes, organizando as ideias em introdução, desenvolvimento e conclusão, usando argumentos consistentes e coerentes, respeitando as normas gramaticais e evitando o plágio;

Por fim, cuidar da sua saúde física e mental. Para isso, praticar atividades físicas regulares, manter uma alimentação equilibrada, dormindo bem. Assim como, se hidratar adequadamente, evitar o estresse e a ansiedade.

Concurso Bombeiros MG

O concurso Bombeiros MG é uma ótima chance para quem quer seguir a carreira militar e trabalhar em uma das mais prestigiadas instituições do país. Os salários são atrativos e os benefícios são diversos.

Para se sair bem no concurso Bombeiros MG, é preciso estudar previamente e com dedicação. Além disso, seguir o edital e fazer um plano de estudos são atitudes fundamentais. Por fim, revisar os conteúdos, resolver questões, fazer simulados, treinar a redação e cuidar da sua saúde podem te ajudar nessa jornada.