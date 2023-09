Concurso Bombeiros RJ tem banca definida, confira

Quer saber mais sobre o próximo Concurso Bombeiros RJ, para o qual a banca já foi constituída e o edital deverá sair em breve? Você veio ao lugar certo então.

Neste artigo vamos mostrar tudo o que você precisa conhecer esse concurso, que é uma ótima oportunidade para quem tem interesse em ingressar em uma das organizações mais respeitadas e admiradas do país. Então, acompanhe!

Do que se trata o Concurso Bombeiros RJ?

O objetivo do certame dos Bombeiros RJ é preencher vagas abertas como Oficial Combatente, Soldado Combatente, Soldado Técnico em Enfermeiro, Soldado Motorista e Sargento Músico. Assim, esses cargos são ocupados por integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ). Aliás, profissional responsável pela prestação de defesa civil, prevenção e supressão de incêndios, busca e salvamento e assistência pública em todo o estado.

Em 1856, o CBMERJ foi criado como a primeira unidade de combate a incêndios da América Latina e a segunda unidade de combate a incêndios do mundo. Desde então, atuam com coragem e diligência em diversas situações de emergência. Por exemplo, incluindo inundações, deslizamentos de terra, colapsos, acidentes de trânsito, resgates na água.

Juntamente com o público em geral, a instituição desenvolve medidas educativas e preventivas para diminuir o impacto dos desastres.

Quem é a banca organizadora do concurso do CBMERJ?

A Fundação Getúlio Vargas (FGV), uma das mais prestigiadas e consolidadas bancas brasileiras, é a responsável pela organização do concurso Bombeiros RJ. Sendo assim, a publicação do resumo do contrato acontece no Diário Oficial do Governo do Estado do Rio de Janeiro em 25 de setembro de 2023.

Em síntese, a FGV será responsável pela criação, administração e correção das provas objetivas e discursivas, bem como pela execução das demais fases do certame.



Você também pode gostar:

A instituição tem um histórico comprovado de organização bem-sucedida de concursos públicos em nome de uma ampla gama de agências governamentais brasileiras. Assim, incluindo a Receita Federal, o Banco Central, o Ministério Público, o Supremo Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal.

Quais as vagas e os requisitos exigidos para este concurso?

Serão cinquenta vagas abertas para Oficial Combatente no próximo concurso Bombeiros RJ. Assim, o requisito exige idade mínima de dezoito anos e máxima de trinta anos a partir da data de matrícula do candidato no programa de treinamento. Além disso, tem como requisito obrigatório, a altura mínima de 1,60m para ambos os sexos e CNH na categoria B.

O salário inicial para o cargo de Oficial Combatente é de R$ 3.897,24, acrescido de bônus e outras remunerações conforme permitido por lei.

Quando se trata de bombeiros militares, o cargo de Oficial Combatente é o auge da conquista. Afinal, o planejamento, a coordenação e a supervisão das operações e atividades administrativas da corporação estão sob a alçada deste profissional. Além disso, deverá liderar, comandar e dirigir seus subordinados.

Outras vagas para o certame concurso Bombeiros RJ

Além do preenchimento de vagas para Oficial Combatente, o Concurso Bombeiros RJ deverá contratar candidatos com escolaridade mínima e CNH para Categoria B nos cargos de Soldado Combatente, Soldado Técnico de Enfermagem, Soldado Motorista e Sargento Músico. Os salários variam de R$ 2.791,72 a R$ 5.056,46 mensais.

A posição de soldado combatente é a mais comum. Então, ele é responsável pela execução de ações operacionais nas diversas formas de resposta, como combate a incêndios, operações de resgate e assistência médica. Além disso, também deve seguir ordens e regulamentos emitidos por oficiais de alto escalão.

Os primeiros socorros às vítimas de acidentes ou doenças súbitas, bem como o apoio aos médicos e enfermeiros no seu trabalho, são da competência do Soldado Técnico de Enfermagem. Além de prestar assistência médica, o sargento técnico médico é responsável pela manutenção e operação de equipamentos e suprimentos médicos.

O Soldado Motorista é responsável pela condução dos veículos operacionais e administrativos da empresa e pela sua manutenção e reparação. Por isso, quando necessário, o profissional também deve ajudar nas tarefas operacionais.

Como Sargento Músico, a função é tocar na banda da instituição e representar a organização em eventos cívicos, militares e sociais. Assim, os deveres também incluem outros requisitos relacionados à graduação.

Como será a prova do certame?

O exame abrangente será composto por 80 questões, sendo 10 questões alocadas para cada área disciplinar. Afinal, cada questão valerá um ponto. Então, para ter a aprovação, o candidato deve obter no mínimo 50% da nota geral. Ademais, não pode receber nenhum zero na prova em qualquer uma das disciplinas.

O teste escrito exigirá que você escreva um artigo sobre um assunto atual do bombardeio militar. Assim, a contagem de palavras necessária para a revisão está entre 20 e 30 linhas.

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no mesmo dia, com duração de 5 horas cada. Enquanto, as provas estão previstas para ocorrer na tarde do dia 26 de novembro de 2023. A FGV divulgará futuramente os locais de prova.