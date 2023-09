Concurso CEMIG saiu! Veja detalhes do edital

Você está interessado em trabalhar na Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), uma das maiores empresas do setor elétrico do país? Então, fique atento, pois o edital do concurso CEMIG já foi publicado e as inscrições estão abertas.

O certame oferece 240 vagas para cargos de nível médio, técnico e superior, com remuneração inicial que varia de R$ 2.544,62 a R$ 10.302,00. Quer saber mais sobre esse concurso? Então, continue lendo este artigo e confira as informações que separamos para você.

O que é a CEMIG?

A CEMIG é uma empresa de capital aberto controlada pelo governo de Minas Gerais, que atua na geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica. Assim, a empresa foi fundada em 1952 e hoje é uma das maiores e mais importantes do Brasil, com mais de 12 milhões de clientes em 774 municípios mineiros.

A companhia possui um parque gerador composto por 110 usinas hidrelétricas, térmicas e eólicas, com capacidade instalada de cerca de 8 mil megawatts. Enquanto, possui uma rede de transmissão de mais de 25 mil quilômetros e uma rede de distribuição de mais de 600 mil quilômetros.

Assim, a CEMIG tem como missão fornecer energia com qualidade, segurança e rentabilidade, contribuindo para o desenvolvimento sustentável de Minas Gerais e do Brasil. Ainda, o negócio também tem como valores a ética, a transparência, a responsabilidade social e ambiental, a inovação e a valorização das pessoas.

Qual é a banca do concurso CEMIG?

A banca escolhida para organizar o concurso CEMIG foi a Fundação Getúlio Vargas (FGV), conforme publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais do dia 14 de julho de 20231. A FGV é uma instituição renomada na área de educação e pesquisa, que também realiza concursos públicos e processos seletivos para órgãos federais, estaduais e municipais.

Alguns dos seus clientes são: Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT2), entre outros.



Você também pode gostar:

Como é a FGV como banca organizadora?

A FGV como banca costuma elaborar provas com um nível médio-alto de dificuldade, mas que exigem dos candidatos um conhecimento atualizado e contextualizado dos conteúdos programáticos. Sendo assim, as perguntas são geralmente objetivas, com cinco alternativas cada, sendo apenas uma correta.

Também costuma cobrar atualidades nas provas, principalmente nas disciplinas de Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais. Além disso, a FGV valoriza a interpretação de textos, gráficos e tabelas, bem como o raciocínio lógico-matemático.

Para se dar bem nas provas da FGV, é importante estar atento às pegadinhas e aos detalhes dos enunciados. Dessa forma, também é fundamental conhecer o estilo da banca. Bem como, resolver muitas perguntas anteriores para se familiarizar com o formato das provas.

Quais são os cargos e vagas do concurso CEMIG?

De acordo com o edital do concurso CEMIG, a seleção conta com 240 vagas, sendo 120 para cargos com exigência de ensino médio ou técnico e 120 para nível superior. Sendo assim, a distribuição das vagas fica da seguinte forma:

Nível médio ou técnico

Agente Técnico Administrativo: 20 vagas – R$ 2.544,62;

Agente Técnico Contábil: 10 vagas – R$ 2.544,62;

Agente Técnico Mantenedor Eletroeletrônico: 10 vagas – R$ 3.227,91;

Agente Técnico Mantenedor Mecânico: 10 vagas – R$ 3.227,91;

Agente Técnico Operador Sistema Elétrico: 10 vagas – R$ 3.227,91;

Agente Técnico de Sistemas: 10 vagas – R$ 3.227,91;

Técnico de Gestão: 20 vagas – R$ 3.227,91;

Técnico de Meio Ambiente: 10 vagas – R$ 3.227,91;

Técnico de Planejamento Hidroenergético: 10 vagas – R$ 3.227,91;

Técnico de Segurança do Trabalho: 10 vagas – R$ 3.227,91;

Nível superior

Advogado: 10 vagas – R$ 7.965,00;

Analista de Gestão Administrativa: 10 vagas – R$ 5.287,00;

Analista de Gestão Contábil: 10 vagas – R$ 5.287,00;

Analista de Gestão de Recursos Humanos: 10 vagas – R$ 5.287,00;

Analista de Sistemas de Informática: 10 vagas – R$ 5.287,00;

Assistente Social: 10 vagas – R$ 5.287,00;

Engenheiro Civil: 10 vagas – R$ 7.965,00;

Engenheiro de Meio Ambiente: 10 vagas – R$ 7.965,00;

Engenheiro de Planejamento Hidroenergético: 10 vagas – R$ 7.965,00;

Engenheiro de Produção: 10 vagas – R$ 7.965,00;

Engenheiro de Segurança do Trabalho: 10 vagas – R$ 7.965,00;

Engenheiro Eletricista: 10 vagas – R$ 7.965,00.

Os valores dos salários já incluem o auxílio-alimentação de R$ 1.600,00. Além dos salários, os servidores também têm direito a benefícios como auxílio-transporte, auxílio-creche, assistência médica e odontológica. Bem como, adicional de periculosidade e adicional por tempo de serviço.

Como se inscrever no concurso CEMIG?

As inscrições para o concurso CEMIG estarão abertas desde o dia 18 de setembro e seguem até o dia 18 de outubro de 2023. Desse modo, os interessados devem acessar o site da banca organizadora e preencher o formulário online com os dados pessoais e profissionais.

A taxa de inscrição é de R$ 65,00 para os cargos de nível médio ou técnico e de R$ 100,00 para os cargos de nível superior. Enquanto, o pagamento deve ser feito até o dia 19 de outubro de 2023, por meio de boleto bancário. Sendo assim, se candidate o mais rápido possível. Boa sorte.