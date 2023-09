Concurso Conselho anuncia edital para nível médio e superior

Mais um concurso Conselho. Dessa vez, as vagas são para médio e superior. O edital foi publicado nesta segunda-feira, 04 de setembro, por meio do Diário Oficial.

A banca Quadrix será a empresa responsável pela seleção. Os interessados no concurso CRMV MT poderão se inscrever até às 23 horas do dia 16 de outubro de 2023.

Sobre o valor das taxas, depende do nível de escolaridade, sendo R$ 70 para nível médio e R$ 80 para nível superior.

Vagas concurso

As oportunidades são para assistente administrativo, controlador interno e fiscal médico veterinário. Os aprovados receberão os seguintes benefícios:

Os salários poderão chegar a R$ 9 mil.

Requisitos deste concurso

a) ser aprovado em todas as fases do concurso público;

b)ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º do art. 12 da ConstituiçãoFederal;



c)estar em gozo dos direitos políticos;

d)estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino;

e)estar quite com as obrigações eleitorais;

f)possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme o Anexo II deste edital;

g)ter idade mínima de 18 anos completos na data da contratação;

h)apresentar atestado de prévia aprovação de aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;

i)apresentar declaração de que não acumula cargo ou função pública, ou proventos de inatividade, ressalvadas as possibilidades de acumulação lícita previstas no Inciso XVI do art.37 da Constituição Federal;

j)ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições correspondentes ao cargo; e

k)não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade das esferas federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

e)cumprir as determinações deste edital

Provas concurso

As provas estão marcadas para o dia 26 de novembro. A fase objetiva vai contemplar conhecimentos básicos, específicos e complementares.

Já os cargos de nível superior ainda contarão com avaliação de títulos. Para nível médio, será reprovado aquele que:

Para nível superior, será reprovado aquele:

a)obtiver nota inferior a 10,00 pontosna área de conhecimentos básicos;

b)obtiver nota inferior a 8,00pontosna área de conhecimentos complementares;

c)obtiver nota inferior a 12,00pontosna área de conhecimentosespecíficos;

d)obtiver nota inferior a 34,00 pontos na nota final daprovaobjetiva;

e)não estiver classificado para a entrega de documentos para a avaliação de títulos, de acordo com o quantitativo estabelecido no subitem 13.2 deste edital

Confira o edital aqui

Outro concurso

O concurso MME (Ministério de Minas e Energia) está com edital aberto e salários acima de R$ 5 mil. Este era um dos certames mais aguardados até o momento.

Os interessados poderão se inscrever pelo portal Cebraspe do dia 8 a 29/9/2023. A taxa de inscrição é de R$ 76,00.

Vagas concurso MME

Ao todo são 30 vagas para o cargo de administrador divididas da seguinte forma:

22 vagas para ampla concorrência

2 vagas para candidatos com deficiência

6 vagas para candidatos negros

É preciso ter diploma de curso de graduação de nível superior em Administração, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Os aprovados receberão R$ 5.488,70 – quantia composta pelo vencimento básico + 80 pontos de Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo.

Provas deste concurso MME

A avaliação vai acontecer por meio de etapa única. A fase objetiva vai contar com 120 questões entre conhecimentos básicos e específicos e está marcada para 19 de novembro

Uma questão errada anula uma correta, de acordo com o edital.

