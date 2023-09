Concurso CRECI AM tem comissão formada, saiba mais

Se você tem interesse em trabalhar no Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 12ª Região, que abrange o estado do Amazonas, fique atento a este artigo.

Pois, te daremos todos os detalhes sobre esse concurso, que deve oferecer vagas para diversos cargos de nível médio e superior. Além disso, conta com salários atrativos e benefícios variados. Acompanhe conosco!

O que é o CRECI AM e quais são suas funções?

O CRECI AM é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 12ª Região. Em síntese, é uma autarquia federal que fiscaliza e regulamenta o exercício profissional das áreas de corretagem de imóveis, avaliação imobiliária, perito judicial imobiliário, entre outras.

Além disso, também promove a valorização e o aperfeiçoamento dos profissionais e das empresas registradas. Bem como, de defender os interesses da sociedade e do meio ambiente.

É um órgão que visa regularizar e fiscalizar a atuação de corretores de imóveis e imobiliárias em intermediações imobiliárias. Aliás, a sua criação ocorreu em 1962, pela Lei Federal 6530/78, que regulamenta a profissão de corretor de imóveis e o funcionamento de seus órgãos fiscalizadores.

O CRECI AM tem como principais funções:

Expedir carteiras profissionais aos corretores de imóveis habilitados;

Fiscalizar o exercício da profissão, coibindo as infrações à lei e ao código de ética;

Aplicar sanções disciplinares aos corretores de imóveis que infringirem as normas legais e éticas;

Orientar e esclarecer os corretores de imóveis sobre seus direitos e deveres;

Ainda, promover cursos, palestras, seminários e outros eventos para capacitar e atualizar os corretores de imóveis;

Por fim, representar os interesses dos corretores de imóveis junto aos poderes públicos e à sociedade civil.

Quais são as vagas e os requisitos do concurso CRECI AM?

Então, o concurso CRECI AM vai oferecer 19 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para os seguintes cargos:

Agente Administrativo (10 vagas + CR) – Nível médio completo – Salário de R$ 1.942,22;

Agente de Fiscalização (5 vagas + CR) – Nível médio completo – Salário de R$ 3.441,24;

Assistente Jurídico (1 vaga + CR) – Nível superior em Direito – Salário de R$ 4.833,81;

Contador (1 vaga + CR) – Nível superior em Ciências Contábeis – Salário de R$ 4.833,81;

Analista de Tecnologia da Informação (1 vaga + CR) – Nível superior em Ciência da Computação, Engenharia da Computação ou Sistemas de Informação – Salário de R$ 4.833,81;

Analista de Recursos Humanos (1 vaga + CR) – Nível superior em Administração, Psicologia ou Gestão de Recursos Humanos – Salário de R$ 4.833,81.

Além do salário base, os servidores do CRECI AM têm direito a diversos benefícios. Por exemplo, como vale-alimentação no valor de R$ 600,00 por mês, vale-transporte, plano de saúde e plano odontológico.

Para concorrer a qualquer um dos cargos, é preciso ter idade mínima de 18 anos, nacionalidade brasileira ou portuguesa (com direitos iguais). Assim como, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (se for o caso), ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, entre outros requisitos.

Quais são as vantagens de ser funcionário do CRECI AM?

Ser funcionário do CRECI AM é uma oportunidade única para quem quer trabalhar em um órgão que valoriza e fiscaliza as profissões ligadas à corretagem de imóveis no estado do Amazonas. Aliás, dos salários atrativos e dos benefícios variados, os servidores do órgão têm outras vantagens, como:

Estabilidade no emprego, garantida pela legislação;

Possibilidade de crescimento profissional, mediante progressão funcional e capacitação contínua;

Participação em projetos e programas que visam o desenvolvimento do mercado imobiliário e a proteção dos consumidores;

Reconhecimento social pelo exercício de uma função pública relevante.

Como foi a prova do último concurso CRECI AM?

O último concurso CRECI AM aconteceu em 2011, sob a organização da AOCP. Na ocasião, estiveram disponíveis 10 vagas para os cargos de Agente Administrativo, Agente Fiscal, Assistente Jurídico e Contador.

Assim, a prova objetiva foi composta por 50 questões de múltipla escolha, distribuídas entre as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa (10 questões)

Matemática (10 questões)

Conhecimentos Gerais (10 questões)

Conhecimentos Específicos (20 questões)

A prova objetiva teve duração de 4 horas e foi aplicada no dia 27 de novembro de 2011, na cidade de Manaus/AM. Sendo assim, cada questão valia 2 pontos. Ademais, era necessário obter no mínimo 50% dos pontos totais e não zerar nenhuma disciplina para ter a aprovação.

Além da prova objetiva, os candidatos aos cargos de nível superior tiveram que fazer uma prova discursiva, que consistia em uma redação sobre um tema relacionado ao cargo pretendido. Então, a redação deveria ter entre 20 e 30 linhas e era avaliada quanto à adequação ao tema, à estrutura textual, à coerência, à coesão, à clareza, à correção gramatical e à originalidade.

Os candidatos aprovados nas provas objetiva e discursiva foram convocados para a entrega dos documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo. Então, após a análise dos documentos, foi publicada a classificação final dos candidatos.