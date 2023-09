Concurso CRQ anuncia edital para médio, técnico e superior

Mais vagas estão chegando. Dessa vez, as oportunidades são para o concurso CRQ (Conselho Regional de Química) com vagas para São Paulo.

As contratações, portanto, serão para 4ª região. Os salários são atrativos.

As oportunidades serão para médio, técnico e superior e o Instituto Quadrix será a banca organizadora responsável.

Para nível médio, as carreiras serão:

Os salários serão de R$ 4.063,98. Porém, o quantitativo de vagas ainda não foi informado.

Para médio técnico, os aprovados do concurso CRQ receberão os seguintes valores:

Os cargos serão:

Para nível superior serão estes cargos:

Para estes cargos, a remuneração inicial será de R$ 7.749,44, exceto para fiscal, com remuneração inicial de R$ 11.873,13.

Os aprovados exercerão atividades nestes locais:

Com todas as informações, tudo indica que o edital do concurso CRQ será liberado em breve.

O último edital foi lançado em 2018. Ao todo foram 520 vagas para estes cargos:

Os candidatos foram avaliados mediante fase objetiva sobre conhecimentos gerais e específicos. Veja:

O certame ainda contou com prova discursiva e prática para alguns cargos.

Dessa vez, as oportunidades são para o Tocantins, com vagas para médio, técnico e superior.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 11 de setembro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto Quadrix, organizador do processo de seleção. As taxas custam:

R$ 73 para níveis médio e técnico; e

R$ 80 para formação superior.

Vagas concurso CRM

Ao todo são 205 vagas, sendo cinco para contratação imediata e 200 para formação de cadastro reserva (CR). Ofertas serão lotadas na cidade de Palmas/TO

As oportunidades para ensino médio são para assistente administrativo (1 vaga + 34 CR) e auxiliar administrativo (3 + 57 CR). Os respectivos salários são de R$ 2.450,39 e R$ 1.837,80.

Para assistente de tecnologia da informação (25 CR) é para curso técnico. Os salários são acima de R$ 2,4 mil. Para nível superior são para as seguintes vagas: administrador (1 + 34 CR), advogado (25 CR) e analista contábil (25 CR). Os salários podem chegar a R$ 6.246,10.

Além dos salários do concurso CRM, os servidores receberão os seguintes benefícios:

assistência médica;

auxílio-alimentação no valor de R$ 817,40;

auxílio-creche;

auxílio-transporte;

folga natalícia;

licença maternidade de seis meses e paternidade de 20 dias; e

auxílio-funeral.

Como serão as provas do concurso CRM?

O concurso será marcado por prova objetiva, fase única, eliminatória e classificatória sobre as seguintes questões:

40 itens de conhecimentos básicos;

30 de conhecimentos complementares; e

50 de conhecimentos específicos.

Concursos federais

Os concursos federais deverão ofertar vagas para inúmeras regiões do país.

Os concursos federais têm sido uma grande oportunidade para o Brasil. Sobre o assunto, a ministra Esther Dweck voltou a falar sobre os novos pacotes federais.