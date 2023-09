Concurso da Defensoria anuncia edital para TODOS os níveis de escolaridade

Mais um concurso da Defensoria aberto. Dessa vez, as oportunidades são para fundamental, médio e superior. Ao todo, o edital anuncia 73 vagas.

Os interessados em participar do edital da (Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul) poderão se inscrever no portal do Instituto AOCP. Período: 1/9 a 16/10. O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o cargo desejado:

Nível fundamental: R$ 45,00

Nível médio: R$ 60,00

Nível superior: R$ 75,00.

Vagas concurso da Defensoria aberto

Acompanhe a seguir os cargos ofertados, de acordo com a escolaridade:

Fundamental Agente de Serviços Gerais – Manutenção de Infraestrutura: 1 vaga; Agente de Serviços Gerais – Motorista: 1 vaga; Agente de Serviços Gerais – Motorista II: 1 vaga;



Nível médio Técnico de Defensoria – Administrativa: 37 vagas; Técnico de Defensoria – Contábil: 1 vaga; Técnico de Defensoria – Informática: 4 vagas;



Nível superior Analista de Defensoria: 1 vaga; Análise de Sistemas: 1 vaga; Antropólogo: 1 vaga; Arquitetura: 1 vaga; Banco de Dados: 1 vaga; Contador: 1 vaga; Desenvolvimento de Sistemas: 1 vaga; Direito: 5 vagas; Engenharia Civil: 1 vaga; Engenharia de Computação: 1 vaga; Gestão de Recursos Humanos: 1 vaga; Jornalismo ou Comunicação Social: 1 vaga; Psicologia: 4 vagas; Segurança de Tecnologia da Informação: 1 vaga; Serviço Social: 1 vaga; Sociologia ou Ciências Sociais: 1 vaga; Suporte Técnico de Redes: 1 vaga; e Técnico em Computação: 1 vaga.



Acomapanhe os requisitos dos cargos:



Agente de Serviços Gerais – Manutenção de Infraestrutura Certificado de conclusão de curso de ensino fundamental, devidamente registrado e expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC. Agente de Serviços Gerais – Motorista Certificado de conclusão de curso de ensino fundamental, devidamente registrado e expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC e CNH Categoria D. Agente de Serviços Gerais – Motorista II Certificado de conclusão de curso de ensino fundamental, devidamente registrado e expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC e CNH Categoria B.



Técnico de Defensoria – Administrativa Certificado de conclusão de curso de ensino médio ou Curso Técnico ou Superior equivalente, devidamente registrado e expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC.

Técnico de Defensoria – Contábil Certificado de conclusão de curso de ensino médio e de Curso Técnico Profissionalizante ou Superior em Contabilidade, devidamente registrados e expedidos por Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC e Registro no órgão de classe competente.

Técnico de Defensoria – Informática Certificado de conclusão de curso de ensino médio registrado e expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC e Curso Técnico na área de Tecnologia da Informação ou curso superior na área específica de atuação.



Salários do concurso da Defensoria aberto

Cargos nível fundamental: R$ 1.848,00;

Cargos nível médio: R$ 3.003,00; e

Cargos nível superior: R$ 5.428,50.

Além disso, os servidores receberão os seguintes benefícios:

Auxílio alimentação: R$ 1.430,00;

Auxílio transporte: R$ 1.430,00.

Como serão as provas do concurso da Defensoria aberto

A prova objetiva será aplicada no dia 03 de dezembro. Além disso, os candidatos serão submetidos à fase discursiva e a prova de títulos.

As avaliações contarão com conhecimentos básicos e específicos.

