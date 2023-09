Concurso da Previdência prorroga inscrição para nível superior

Mais uma notícia do concurso da Previdência. Dessa vez, as oportunidades são para Teresina-Piauí. As inscrições foram prorrogadas e as provas adiadas.

As vagas são do IPMT (Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Teresina). Os interessados poderão se inscrever até o dia 21 de setembro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site da Fundação Carlos Chagas – FCC (www.concursosfcc.com.br), banca organizadora.

A taxa é de R$ 110.

Vagas concurso da Previdência

Ao todo são 283 vagas no concurso da Previdência para a carreira de analista previdenciário, das quais 13 são para contratação imediata e 270 para formação de cadastro reserva (CR).

A jornada são de 30 h0ras semanais e os salários se aproximam de R$ 4,3 mil. Confira as especialidades:

analista previdenciário – administração (1 vaga + 18 CR);

analista previdenciário – administrativa (2 + 36 CR);

analista previdenciário – arquivologia (1 + 18 CR);

analista previdenciário – ciências atuariais (1 + 36 CR);

analista previdenciário – contabilidade (1 + 15 CR);

analista previdenciário – direito (2 + 36 CR);

analista previdenciário – economia (1 + 18 CR);

analista previdenciário – psicologia (1 + 18 CR);

analista previdenciário – serviço social (2 + 36 CR); e

analista previdenciário – tecnologia da informação (1 + 36 CR).

Como serão as provas do concurso da Previdência

O certame é dividido em três fases, sendo estas:



Você também pode gostar:

prova objetiva de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório; prova discursiva – redação, de caráter eliminatório e classificatório; e prova de títulos, de caráter classificatório.

A prova está marcada para 26 de novembro.

Outros concursos

Mais um concurso para guarda. Dessa vez, as oportunidades são para o Espírito Santo. São 150 vagas imediatas para o cargo de Agente Comunitário de Segurança.