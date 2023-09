Concurso da Procuradoria avança e deve sair nos próximos dias

Mais um concurso da Procuradoria deve sair em breve. O edital está iminente, já que o certame já conta com banca e tem contrato assinado.

As oportunidades são da (Procuradoria Geral do Estado do Rio Grande do Norte).

Vagas concurso da Procuradoria

As chances são para procuradores. De acordo com o comunicado da PGE RN, o contrato com a empresa responsável pelo concurso foi assinado em 6 de setembro.

O procurador-geral já havia confirmado que, nos próximos dias, membros do órgão devem ter reuniões com representantes do Cebraspe para finalizar o cronograma completo da seleção. Isso significa que em breve serão determinadas as datas das diferentes fases do concurso e outros detalhes relevantes para o processo seletivo.

O quantitativo de vagas ainda não foi estabelecido. Além de nível superior em direito, os interessados precisam registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A remuneração inicial é de R$ 32.004,06.

Como serão as provas do concurso da Procuradoria ?

O processo de seleção para esse concurso compreende quatro tipos de provas, sendo três delas de natureza escrita com caráter eliminatório e a última de caráter classificatório, relacionada à aferição de títulos. As provas serão realizadas na seguinte ordem:

Prova objetiva.

Prova subjetiva.

Prova prática.

Prova de títulos.



As matérias do concurso da Procuradoria a serem abordadas nas provas escritas incluem áreas do direito, como Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Ambiental, Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, Direito Penal e Processual Penal, além de Direito Financeiro, Tributário e Previdenciário. Estas disciplinas compõem o conteúdo que será avaliado durante o processo seletivo.

Outros concursos previstos

O concurso DPU ( Defensoria Pública da União) pode ter edital liberado em breve. O certame deve contar com quase 200 vagas. Ao todo serão 194 oportunidades.

No projeto de lei do orçamento de 2024 (PLOA), enviado ao Congresso Nacional em 1º de setembro, está prevista a criação de 194 vagas em um órgão governamental. No entanto, o documento não especifica quais posições serão criadas. Isso significa que as vagas estão previstas no orçamento, mas os cargos exatos ainda não foram definidos. Essa é a primeira etapa no processo de alocação de recursos para contratações em um órgão. Normalmente, a instituição responsável por realizar as contratações determinará quais cargos serão abertos e posteriormente lançará os editais de concurso público ou processos seletivos específicos. Vagas concurso DPU De acordo com o Projeto de Lei, 43 são para provimento de vagas e 91 para criação de cargos em comissão e funções de confiança. O órgão tem necessidade de novas contratações já que opera com funcionários emprestados de outros órgãos do governo federal. A nova lei permite que esses servidores sejam redistribuídos à DPU, além de estruturar o plano de carreira e fixar o valor das remunerações dos servidores. Criação de vagas do concurso DPU Das vagas criadas, 401 são destinadas ao cargo de Técnico da Defensoria Pública da União, que requer ensino médio como requisito, e 410 vagas são para Analista de Defensoria Pública da União, exigindo nível superior, que pode ser em qualquer área ou em áreas específicas. Os salários iniciais para esses cargos são os seguintes: Técnico da Defensoria Pública da União: Inicial de R$ 4.363,94, com a possibilidade de chegar a R$ 6.633,12 no final da carreira.

Analista de Defensoria Pública da União: Inicial de R$ 7.323,60, com a possibilidade de atingir R$ 10.883,07 no final da carreira. Esses salários proporcionam uma visão clara das oportunidades de remuneração oferecidas aos profissionais que desejam trabalhar na Defensoria Pública da União, considerando os diferentes níveis de escolaridade e progressão na carreira ao longo do tempo. Atribuições deste concurso DPU Confira as atribuições dos cargos: Para técnico: As atribuições do cargo de Técnico da Defensoria Pública da União envolvem tarefas técnicas, administrativas e de atendimento ao público de nível intermediário. Essas atividades estão relacionadas à execução de atividades de suporte técnico e administrativo de menor complexidade, além de prestar apoio às atividades realizadas pelos Analistas da Defensoria Pública da União. Em resumo, os Técnicos desempenham funções de suporte que auxiliam na gestão e no funcionamento geral da Defensoria Pública da União, realizando tarefas de natureza administrativa e técnica que contribuem para o bom andamento das operações e serviços prestados pela instituição. Isso pode incluir o processamento de documentos, atendimento ao público, organização de informações e outras atividades relacionadas ao suporte administrativo e técnico.

Para analista: atribuições técnicas, administrativas e de atendimento ao público, de nível superior, tais como planejamento, organização, coordenação, supervisão técnica, assessoramento, estudo, pesquisa, elaboração de laudos e execução de atividades de maior grau de complexidade no âmbito da Defensoria Pública da União.