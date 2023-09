Concurso da Secretaria de Educação anuncia edital com mais de 1.400 VAGAS

Mais um concurso da Secretaria de Educação. Dessa vez, as oportunidades são para mais de 1.400 vagas e diversos cargos.

As oportunidades são para o estado de São Paulo. A banca ainda não foi anunciada, espera-se que a empresa seja liberada em breve.

Vagas concurso da Secretaria de Educação

O concurso oferecerá 924 vagas, sendo 566 para o cargo de auxiliar técnico de educação e 358 para a carreira de professor de educação infantil, para níveis médio e superior, com iniciais de até R$ 4.180,65.

Para professor, é preciso nível superior na disciplina desejada. A remuneração inicial da carreira é de R$ 4.180,65, para jornada de trabalho de 30 horas semanais..

Já para o cargo de auxiliar técnico basta ter nível médio ou técnico. São 40 horas semanais e remuneração inicial é de R$ 2.130,74.

Como foi o último concurso da Secretaria de Educação

O último edital aconteceu em 2022 com uma oferta de 1.270 vagas para professor de educação infantil e ensino fundamental I. A banca organizadora, na ocasião, foi a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O certame contou com:



provas objetivas

provas dissertativas

prova prática

análise de títulos

A fase objetiva do concurso da Secretaria de Educação foi dividida da seguinte forma:

conhecimentos básicos – 20 questões

conhecimentos pedagógicos – 20 questões

conhecimentos específicos – 20 questões

O certame anterior foi para professor. Para auxiliar técnico, o último concurso da Secretaria de Educação foi em 2019 e teve mais de mil vagas. O concurso contou com:

prova objetiva

prova dissertativa

análise de títulos

Outro concurso público

Os concursos da saúde são uma grande oportunidade para vários cargos. Por isso, separamos uma lista a seguir com o andamento do concurso, as vagas, cargos e salários.

São excelentes editais para garantir uma melhor qualidade de vida aos aprovados.

Concursos da saúde

Veja a lista abaixo:

Concurso TRF 3

Foi divulgada a demanda de inscritos do concurso TRF3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região).

Segundo levantamentos, foram efetuadas 20.861 inscrições, sendo 3.655 somente nos cargos da saúde.

Concurso TJ SE

Os levantamentos do concurso do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJ SE ) foram liberados. De acordo com o documento, foram registradas 33.642 inscrições, sendo 715 nos cargos da saúde.

Concurso SES DF

O gabarito das provas para técnico de enfermagem já foi liberado.

Os candidatos que discordarem dos gabaritos poderão interpor recursos no período de 05 a 12 de setembro, no site da banca Funatec.

Concurso Colégio Pedro II

O edital foi liberado.

As vagas são para os cargos de:

Assistente Social e Psicólogo, com salário de R$ 4.556,92.

Os interessados em participar da seleção podem se inscrever entre os dias 11 de setembro e 11 de outubro. A aplicação das provas é prevista em 4 de fevereiro de 2024.

Concurso UFVJM

São ofertadas 58 vagas imediatas para o cargo de Técnico-administrativo em Educação.

As oportunidades são distribuídas em diversas especialidades, inclusive para a área da Saúde nas carreiras de:

Médico Veterinário/Clínica Geral, Odontólogo, Psicólogo, Técnico de Laboratório – Análises Clínicas, Técnico de Laboratório – Enfermagem e Técnico em Enfermagem.

Os salários iniciais variam de R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92.

As inscrições poderão ser feitas pelo portal Fundep, no período de 11 de setembro e 20 de outubro. Já as provas são previstas em 3 de dezembro.

Concurso TRT 15 Campinas

Foi publicado o edital do concurso TRT 15 (Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – Campinas).

As oportunidades são para os cargos de Técnico e Analista Judiciário, de nível superior.

Para a área da saúde as oportunidades são para Analista Judiciário – Medicina, Analista Judiciário – Medicina (do Trabalho), Analista Judiciário – Fisioterapia e Técnico Judiciário – Enfermagem do Trabalho. Os aprovados receberão entre:

R$ 8.046,84 e R$ 13.202,62.

Os candidatos podem se inscrever no período de 11 de setembro a 05 de outubro, no site da banca FCC.

As provas objetivas e discursivas acontecerão no dia 03/12.

Concurso Sapucaia do Sul Saúde

Ao todo são 05 vagas.

Os interessados podem realizar a inscrição até o dia 3 de outubro, no site da banca Fundatec. A aplicação das provas é prevista em 26 de novembro.