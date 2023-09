Concurso de Odontologia anuncia edital de concurso público para nível médio e superior

O Conselho Regional de Odontologia anuncia concurso público para médio e superior. O certame já conta com banca, portanto, iminente.

A empresa que será responsável será o Instituto Quadrix. Os aprovados receberão salários em torno de R$ 3 mil. As oportunidades são para Roraia – CRO-RR.

Para o ensino médio são os seguintes cargos:

Já para o superior são:

Os Conselhos Federal e Regionais de Odontologia são entidades com autonomia administrativa e financeira, dotadas de personalidade jurídica de direito público.

Sua principal missão é supervisionar o comportamento ético dos profissionais de odontologia em todo o país. Eles têm a responsabilidade de garantir que esses profissionais atuem de acordo com os princípios éticos e legais da profissão.

Além disso, trabalham para promover uma imagem positiva da odontologia e de seus praticantes, que atuam de maneira regular e ética. Resumidamente, esses conselhos regulamentam e fiscalizam a prática odontológica no Brasil, assegurando a qualidade dos serviços e a integridade profissional.

O concurso DPU ( Defensoria Pública da União) pode ter edital liberado em breve. O certame deve contar com quase 200 vagas. Ao todo serão 194 oportunidades.

No projeto de lei do orçamento de 2024 (PLOA), enviado ao Congresso Nacional em 1º de setembro, está prevista a criação de 194 vagas em um órgão governamental. No entanto, o documento não especifica quais posições serão criadas. Isso significa que as vagas estão previstas no orçamento, mas os cargos exatos ainda não foram definidos.

Essa é a primeira etapa no processo de alocação de recursos para contratações em um órgão. Normalmente, a instituição responsável por realizar as contratações determinará quais cargos serão abertos e posteriormente lançará os editais de concurso público ou processos seletivos específicos.