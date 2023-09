Concurso Delegado PC DF solicitado, saiba mais

O Concurso Delegado PC DF está sendo aguardado com grande expectativa por aqueles que desejam seguir carreira na área de segurança pública.

Assim, a Procuradoria Geral do Distrito Federal solicitou a abertura do certame visando o preenchimento de vagas para o cargo de delegado de polícia.

O concurso oferecerá uma excelente oportunidade para profissionais qualificados que desejam ingressar na Polícia Civil do Distrito Federal, uma instituição renomada e de grande relevância para a sociedade.

Então, para saber mais sobre as etapas do concurso e preparar-se adequadamente para obter sucesso, continue lendo até o final. Boa leitura!

Solicitação do concurso Delegado PC DF, saiba mais

Foi solicitado um novo concurso para o cargo de Delegado na Polícia Civil do Distrito Federal (PC DF), com a intenção de preencher 190 vagas.

Todavia, o último certame para essa posição ocorreu em 2014. Na ocasião, estiveram disponíveis cerca de 100 vagas pela instituição, com a Fundação Universa atuando como banca organizadora.

O cargo de Delegado na PC DF é altamente exigente, requerendo que os candidatos tenham formação em Direito e, no momento da posse, comprovem no mínimo três anos de experiência em atividades jurídicas ou policiais.

Esses requisitos buscam garantir que os futuros Delegados tenham um sólido conhecimento jurídico e experiência prática necessários para desempenhar com eficiência as funções da carreira.



A abertura deste novo concurso é aguardada com expectativa pelos interessados em ingressar na PC DF, oferecendo uma oportunidade significativa para contribuir com a segurança e o cumprimento da lei no Distrito Federal.

Quanto ganha um Delegado da PC DF?

Um Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal desfruta de uma remuneração inicial altamente competitiva, que atualmente é de R$ 18.177,32. Além desse vencimento básico, os Delegados também têm acesso a uma série de benefícios atrativos, tornando a carreira ainda mais atrativa.

Esses benefícios incluem gratificações, auxílios diversos, como alimentação e saúde, e a possibilidade de progressão na carreira, o que pode resultar em aumentos significativos na remuneração ao longo do tempo.

Ademais, a estabilidade no emprego e as oportunidades de capacitação e especialização na área também são aspectos que atraem muitos candidatos a almejar a posição de Delegado na PC DF.

Quais são os requisitos para ocupar o cargo?

Os requisitos para se tornar um Delegado da PC DF são rigorosos e visam garantir que os candidatos tenham a qualificação necessária para desempenhar as responsabilidades da função. Geralmente, os principais requisitos incluem:

Formação em Direito: O candidato deve possuir diploma de bacharel em Direito, com reconhecimento de uma instituição de ensino superior;

Experiência: O requisito é ter o mínimo de três anos de atividade jurídica ou policial comprovada no momento da posse. Todavia, o candidato pode adquirir essa experiência em diversas áreas do Direito ou em cargos policiais;

Idade e nacionalidade: Ser brasileiro nato ou naturalizado e estar em pleno exercício dos direitos políticos. Não há uma idade específica estabelecida, mas é necessário observar as condições físicas para o exercício da função;

CNH: Possuir carteira de habilitação (CNH) válida, categoria B ou superior;

Aptidão física e mental: Obter a aprovação em exames médicos e psicotécnicos para comprovar a aptidão física e mental para o cargo;

Antecedentes criminais: Não possuir antecedentes criminais que impeçam o ingresso no cargo;

Outros requisitos: Atender a eventuais requisitos específicos do edital, como idade máxima, por exemplo.

Como será o concurso Delegado PC DF?

O concurso Delegado PC DF tem em sua composição, diversas etapas rigorosas, cada uma com seu próprio caráter eliminatório e/ou classificatório. Assim, as etapas do concurso incluem:

Prova Objetiva: Esta fase avalia conhecimentos gerais e específicos e é eliminatória e classificatória; Prova Discursiva: Testa conhecimentos jurídicos e é eliminatória e classificatória; Prova Oral: Novamente, focada em conhecimentos jurídicos e com caráter eliminatório e classificatório; Exames Biométricos e Avaliação Médica: Etapa eliminatória para verificar a aptidão física e de saúde dos candidatos; Prova de Capacidade Física: Outra etapa eliminatória, que avalia a aptidão física dos candidatos; Avaliação Psicológica: Etapa eliminatória que analisa aspectos psicológicos dos candidatos; Sindicância de Vida Pregressa e Investigação Social: Verifica antecedentes e conduta social, sendo eliminatória; Curso de Formação Profissional: Etapa eliminatória e classificatória que visa a preparação final dos candidatos; Prova de Títulos: Etapa classificatória que considera a formação acadêmica e experiência profissional dos candidatos.

Essas etapas são projetadas para garantir que apenas os candidatos mais qualificados e adequados ocupem o cargo de Delegado na PC DF, assegurando a competência e a integridade necessárias para a função.

Comece sua preparação o quanto antes, afinal, a concorrência deve ser gigantesca. Assim, você garante vantagem e uma boa colocação no concurso Delegado PC DF.