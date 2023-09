Concurso Delegado PCDF pode acontecer em breve, confira

Você sonha em ser um Delegado de Polícia no Distrito Federal? Então, prepare-se, pois o concurso Delegado PCDF pode ser publicado a qualquer momento!

Neste artigo, vamos te mostrar tudo o que você precisa saber sobre o concurso Delegado PCDF, desde os requisitos até as etapas de prova. Confira!

Requisitos para o cargo de Delegado PCDF

Para concorrer ao cargo de Delegado de Polícia da PCDF, é necessário ter diploma de bacharel em Direito. Aliás, que deve ter o reconhecimento do Ministério da Educação (MEC). Além disso, deve possuir três anos de atividade jurídica ou policial, comprovados no ato da posse.

Ainda, é preciso ter idade mínima de 18 anos, estar quite com as obrigações eleitorais e militares, ter aptidão física e mental. Assim como, não ter antecedentes criminais ou contravenções penais incompatíveis com o exercício do cargo, entre outros requisitos previstos em edital.

Atribuições do cargo de Delegado PCDF

O Delegado de Polícia é o responsável por dirigir, coordenar, supervisionar e fiscalizar as atividades de polícia judiciária. Assim como, o de apuração das infrações penais no âmbito da PCDF. Então, entre as suas atribuições estão:

instaurar e presidir inquéritos policiais e outros procedimentos administrativos;

planejar e executar operações policiais;

representar por medidas cautelares;

expedir intimações, notificações e requisições;

cumprir mandados judiciais;

realizar prisões em flagrante ou por ordem judicial;

lavrar termos circunstanciados;

por fim, delegar competência aos servidores policiais; entre outras atividades inerentes ao cargo.



A carreira do Delegado PCDF

O Delegado de Polícia da PCDF tem uma carreira estruturada em quatro classes: Especial, Primeira, Segunda e Terceira. Enquanto, a progressão na carreira se dá por meio de critérios objetivos e subjetivos, como tempo de serviço, avaliação de desempenho e cursos de aperfeiçoamento. Entretanto, a remuneração do cargo varia conforme a classe, sendo:

Classe Especial: R$ 24.629,40;

Primeira Classe: R$ 21.877,12;

Segunda Classe: R$ 18.716,77;

Terceira Classe: R$ 18.177,32.

Além do subsídio, os servidores da PCDF também recebem auxílio-alimentação (R$ 458,00), auxílio-creche e auxílio plano de saúde.

Etapas do concurso Delegado PCDF

O concurso Delegado PCDF é composto por nove etapas, que estão detalhadas na sequência:

Prova objetiva

Em primeiro lugar, a prova objetiva é composta por 120 questões do tipo certo ou errado, distribuídas pelas seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa;

Noções de Informática;

Raciocínio Lógico;

Atualidades;

Noções de Direito Administrativo, Constitucional, Penal, Processual Penal;

Noções de Direitos Humanos;

Legislação Específica;

Legislação Penal Extravagante.

A prova objetiva tem caráter eliminatório e classificatório. Assim, o candidato tem a aprovação se obtiver nota igual ou superior a 10 pontos em cada grupo de disciplinas e a 60 pontos no total da prova.

Prova discursiva

A prova discursiva consiste na elaboração de uma peça processual ou dissertação sobre um tema jurídico. Desta forma, tem caráter eliminatório e classificatório, sendo aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 6,5 pontos.

Prova oral

A prova oral consiste na arguição do candidato sobre temas relacionados às disciplinas jurídicas. Assim, essa etapa tem caráter eliminatório e classificatório, sendo aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 6,5 pontos.

Prova de títulos

A prova de títulos avalia a formação acadêmica e a experiência profissional do candidato. Desta maneira, a prova de títulos tem caráter classificatório, sendo atribuídos pontos aos seguintes títulos:

Doutorado em Direito ou em Ciências Criminais: 2,0 pontos;

Mestrado em Direito ou em Ciências Criminais: 1,5 ponto;

Pós-graduação lato sensu em Direito ou em Ciências Criminais: 1,0 ponto;

Exercício de atividade jurídica ou policial: 0,5 ponto por ano completo, até o máximo de 2,5 pontos.

Aliás, a nota máxima da prova de títulos é de 7,0 pontos.

Exames biométricos e avaliação médica

Os exames biométricos e a avaliação médica consistem na coleta de impressões digitais e na realização de exames clínicos e laboratoriais para verificar se o candidato possui aptidão física e mental para o exercício do cargo. Assim, este quesito tem caráter eliminatório, sendo considerado apto ou inapto o candidato.

Prova de capacidade física

A prova de capacidade física consiste na realização de quatro testes: teste de barra fixa; teste de flexão abdominal; teste de meio-sugado; e teste de corrida de 12 minutos. Desse modo, a prova tem caráter eliminatório. Ou seja, considera apto ou inapto o candidato que atingir ou não os índices mínimos exigidos para cada teste.

Avaliação psicológica

A avaliação psicológica consiste na aplicação e na interpretação de um conjunto de instrumentos e técnicas científicas que permitem identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis ou não com o cargo. Desta maneira, esta avaliação tem caráter eliminatório, sendo considerado indicado ou contraindicado o candidato.

Sindicância de vida pregressa e investigação social

A sindicância de vida pregressa e a investigação social consistem na verificação dos antecedentes pessoais, sociais, profissionais, criminais e contravencionais do candidato, bem como da sua conduta moral e ética. Desse modo, tem caráter eliminatório e considera o apto ou não, o candidato.

Curso de formação profissional

O curso de formação profissional é realizado pela Academia de Polícia Civil do DF e tem por objetivo desenvolver competências técnicas, teóricas e práticas necessárias ao desempenho das atribuições do cargo. Aliás, este curso possui caráter eliminatório e classificatório. Por fim, obtém a aprovação, o candidato que obtiver frequência mínima de 75% das atividades e nota igual ou superior a 6,0 pontos.