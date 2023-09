Concurso do Tribunal Eleitoral: últimos dias de inscrição!

As inscrições para o concurso do Tribunal Eleitoral estão chegando ao fim. Confira sobre as oportunidades e inscreva-se.

Trata-se do Tribunal do Ceará (TRE CE) e o prazo finalde inscrição é domingo, 24 de setembro.

Vagas concurso do Tribunal Eleitoral

Este processo seletivo oferece 12 vagas para estagiários de pós-graduação nas áreas de estatística, tecnologia da informação e cursos correlatos.

Para participar, os candidatos devem estar cursando pós-graduação em áreas como Ciber Segurança, Business Intelligence, Dba, Estatística, Redes, Gestão de Serviços de TI, DevOps e Projetos e Contratos. O valor da remuneração é de R$ 3.500 por mês.

Se você se encaixa nesse perfil e está interessado nesta oportunidade, certifique-se de realizar a sua inscrição até o prazo final.

O processo seletivo do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE CE) reserva algumas vagas para candidatos inscritos por meio de cotas raciais e também assegura um percentual de 10% das vagas para pessoas com deficiência.

Benefícios concurso do Tribunal Eleitoral

Os estagiários aprovados no processo seletivo receberão uma bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 3.500. Além disso, terão direito a auxílio-transporte, que será pago de acordo com os dias efetivamente estagiados nas instalações do TRE CE. Outros benefícios incluem seguro contra acidentes pessoais, certidão para currículo ao término do estágio e a oportunidade de participar de cursos, seminários e outras atividades de aprendizado.



Essas medidas visam promover a diversidade e inclusão no ambiente de trabalho do TRE CE, proporcionando oportunidades para candidatos de diferentes origens e perfis.

O estágio no Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE CE) tem uma jornada de trabalho de 25 horas por semana, o que permite que seja compatível com os horários dos cursos de pós-graduação e com o funcionamento do tribunal. A duração do estágio é de 12 meses, mas pode ser prorrogado por mais um ano, totalizando um período máximo de dois anos de estágio no tribunal. Essa flexibilidade de horário e a possibilidade de prorrogação oferecem aos estagiários a oportunidade de conciliar suas atividades acadêmicas com a experiência profissional no TRE CE. Como se inscrever Os interessados deverão se inscrever até o dia 24 de setembro, no portal eletrônico da Universidade Patativa do Assaré (UPA): www.universidadepatativa.com.br O concurso do Tribunal Eleitoral contará com: a primeira fase é a análise curricular, na qual os candidatos serão avaliados com base em seus currículos. Aqueles que passarem para a segunda fase serão submetidos a entrevistas presenciais. É importante ressaltar que, mesmo se não forem aprovados nessa seleção, os candidatos ainda têm a opção de prestar estágio de forma voluntária no órgão, o que pode ser uma oportunidade para adquirir experiência e conhecimento prático. TRE CE O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE CE) é um órgão da Justiça Eleitoral brasileira responsável por organizar e supervisionar as eleições no estado do Ceará. Além disso, o TRE CE também realiza outras atividades relacionadas ao processo eleitoral, como o cadastramento de eleitores, a administração de urnas eletrônicas e a divulgação de resultados das eleições. O tribunal é composto por juízes eleitorais, desembargadores, servidores e estagiários que desempenham diversas funções relacionadas à Justiça Eleitoral. Entre as suas atribuições, estão a fiscalização de campanhas eleitorais, a apuração de votos, a organização de mesas receptoras de votos e a garantia da lisura e transparência do processo eleitoral. O TRE CE também desempenha um papel importante na promoção da cidadania e no exercício do direito de voto, contribuindo para a democracia no estado do Ceará. É um órgão fundamental para a realização das eleições e o cumprimento das normas eleitorais no estado.