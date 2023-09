Concurso DPE MS está aberto, veja o que cai

Você quer fazer parte da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul e atuar na defesa dos direitos dos cidadãos que não podem pagar por um advogado? Então, você precisa se preparar para o concurso DPE MS, que está com as inscrições abertas até o dia 25 de outubro de 2023.

Neste artigo, vamos mostrar o que cai nas provas do concurso DPE MS. Dessa forma, você vai saber quais são as matérias e os assuntos que são cobrados nas provas. Além disso, pode saber qual é a banca organizadora do concurso. Por fim, confira’ quais são as melhores dicas de estudo para se sair bem nas provas.

O concurso DPE MS é uma ótima oportunidade para quem busca uma carreira jurídica no serviço público. Afinal, conta com estabilidade, bons salários e benefícios, além de exercer uma função social e humanitária.

Desse modo, o concurso oferece 10 vagas imediatas e 170 vagas para formação de cadastro reserva para o cargo de Defensor Público Substituto.

Mas, para conquistar uma dessas vagas, é preciso se destacar entre os milhares de candidatos que disputam esse certame. E, para isso, é preciso se preparar adequadamente para as provas do concurso DPE MS, que são a principal etapa do processo seletivo.

Quais são as matérias das provas do concurso DPE MS?

As provas do concurso DPE MS são compostas por questões objetivas e discursivas sobre conhecimentos específicos. Assim, as matérias variam de acordo com a fase do concurso, mas, em geral são as seguintes:

Direito Constitucional

Dessa forma, a matéria conta com os conteúdos de:

Princípios fundamentais da Constituição Federal;

Direitos e garantias fundamentais;

Organização do Estado;

Organização dos poderes;

Defesa do Estado e das instituições democráticas;

Tributação e orçamento;

Ordem econômica e financeira;

Ordem social.

Direito Administrativo

Enquanto, que para Direito Administrativo, o candidato deve estudar os conteúdos a seguir:

princípios da administração pública;

atos administrativos;

poderes administrativos;

responsabilidade civil do estado;

controle da administração pública;

licitações e contratos administrativos;

servidores públicos;

improbidade administrativa.

Direito Penal

Agora, confira os conteúdos para Direito Penal;

princípios do direito penal;

aplicação da lei penal;

crimes contra a pessoa, o patrimônio, a administração pública e a fé pública;

abuso de autoridade;

tortura;

crimes hediondos;

crimes ambientais;

crimes contra a ordem tributária;

crimes contra o sistema financeiro nacional;

crimes contra as relações de consumo;

crimes contra a propriedade imaterial;

crimes contra a dignidade sexual; lei maria da penha.

Direito Processual Penal

Agora, saiba quais são os conteúdos que você deve estudar para Direito Processual Penal:

princípios do processo penal;

inquérito policial;

ação penal;

competência;

provas;

prisão e liberdade provisória;

processos em espécie;

habeas corpus;

recursos;

execução penal.

Direito Civil

Sendo assim, saiba qual é o conteúdo programático da disciplina de Direito Civil:

princípios do direito civil;

pessoas naturais e jurídicas;

bens;

fatos jurídicos;

prescrição e decadência;

obrigações;

contratos;

responsabilidade civil;

direitos reais;

família;

sucessões.

Direito Processual Civil

Conteúdo programático a seguir:

princípios do processo civil;

normas processuais civis;

jurisdição e ação;

competência;

sujeitos do processo;

atos processuais;

tutela provisória;

formação,

suspensão e extinção do processo;

procedimentos comuns e especiais;

recursos;

execução.

Direito da Criança e do Adolescente

Então, quais são os conteúdos de Direito da Criança e do Adolescente no concurso DPE MS? Confira a seguir:

princípios do estatuto da criança e do adolescente (eca);

direitos fundamentais da criança e do adolescente;

prevenção e proteção especial;

medidas de proteção;

ato infracional e medidas socioeducativas;

conselho tutelar e justiça da infância e da juventude.

Direito do Idoso

Em seguida, confira os conteúdos sobre a categoria a seguir:

princípios da lei do idoso;

direitos fundamentais do idoso;

medidas de proteção ao idoso;

política nacional do idoso;

conselho nacional, estadual e municipal do idoso.

Direito do Consumidor

Confira quais são os conteúdos que são aplicados na prova do concursos DPE MS:

princípios da lei de defesa do consumidor (CDC);

direitos básicos do consumidor;

política nacional das relações de consumo;

qualidade de produtos e serviços, prevenção e reparação de danos;

práticas comerciais abusivas;

proteção contratual e sanções administrativas;

defesa do consumidor em juízo.

Direitos Humanos

Por fim, confira sobre Direitos Humanos.

princípios da declaração universal dos direitos humanos;

tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos;

sistema interamericano de proteção dos direitos humanos;

sistema nacional de direitos humanos;

defensoria pública como instituição essencial à função jurisdicional do Estado e expressão e instrumento do regime democrático.

Qual é a banca organizadora do concurso DPE MS?

A banca organizadora de concurso é a empresa responsável por elaborar as provas, receber as inscrições, aplicar as etapas e divulgar os resultados. Por isso, é importante que você conheça a banca organizadora do concurso que você vai prestar, pois cada uma tem um estilo próprio de cobrar as questões.

A banca organizadora do concurso DPE MS é a Fundação Carlos Chagas (FCC). Aliás, essa banca é conhecida por elaborar questões objetivas com cinco alternativas cada uma. Dessa maneira, as questões costumam ser complexas e exigem conhecimento aprofundado dos candidatos. Então, a banca também cobra doutrina, jurisprudência e legislação atualizada.

Para se familiarizar com o estilo da banca FCC, é recomendável que você faça questões anteriores da banca FCC, que estão disponíveis em sites especializados em concursos. Assim, você poderá treinar o seu conhecimento, testar o seu desempenho e identificar os seus pontos fortes e fracos.