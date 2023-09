É relevante destacar que, no caso da DPU, o Projeto de Lei Orçamentária Anual para o ano de 2024 (PLOA) propôs a criação de 43 novos cargos, que serão distribuídos entre funções de confiança e cargos em comissão. Essa iniciativa está em consonância com o disposto na PL nº 7.923, de 2014.

Concurso DPU será unificado?

Ainda não se sabe, porém, ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, expressou a expectativa de que a Defensoria Pública da União (DPU) formalize sua adesão ao Concurso Nacional Unificado (CNU) ainda nesta sexta-feira, 29 de setembro.

Vagas Concurso DPU

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), apresentado pelo Governo Federal ao Congresso Nacional, inclui uma previsão de 194 vagas destinadas à Defensoria Pública da União (DPU).

Dentro desse total, 43 vagas estão destinadas a provimentos de cargos já existentes, enquanto 91 são voltadas para a criação de novos cargos. Vale destacar que esses números representam uma estimativa orçamentária e não equivalem necessariamente a uma autorização para a realização de um novo concurso na DPU.

O texto do PLOA ainda está sujeito a aprovação no Congresso, o que significa que pode sofrer alterações. É importante observar que no final de 2022, a Lei 14.377/2022 foi promulgada, criando 811 novos cargos na DPU, incluindo 410 analistas e 401 técnicos.

Requisitos e salários

Para os concursos destinados ao cargo de analista na DPU, é requisitado o completo ensino superior nas áreas especificadas no edital.

As principais atribuições desse cargo incluem planejamento, organização, coordenação, supervisão técnica, assessoramento, estudos, pesquisas, elaboração de laudos e execução de atividades de maior complexidade dentro do escopo da Defensoria Pública da União.

Os outros 401 cargos criados na DPU correspondem à função de técnico, que requer formação de nível médio. Os profissionais nessa posição desempenham atividades de suporte técnico e administrativo de menor complexidade, prestando apoio às atividades do cargo.

Conforme estabelecido na lei que criou esses cargos, os vencimentos básicos iniciais são de R$ 1.749,57 para técnicos (nível médio), R$ 2.220,09 para analistas (nível superior) e R$ 3.010,41 para economistas (nível superior).

Aplicando o reajuste de 6% aprovado em 2023, os valores iniciais passam a ser os seguintes: R$ 1.854,55 para técnicos, R$ 2.353,29 para analistas e R$ 3.191,03 para economistas.

Além disso, os servidores têm direito à Gratificação de Desempenho Específica da Defensoria Pública da União (GDEDPU), que é calculada em pontos.