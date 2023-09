Concurso EBSERH tem banca contratada, veja mais

Você quer trabalhar na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), um dos maiores complexos hospitalares da América Latina? Então, fique atento, pois o certame está cada vez mais próximo de acontecer. Neste artigo, vamos mostrar tudo o que você precisa saber sobre o concurso, desde os requisitos até as etapas de prova.

Sendo assim, a já contratou a banca organizadora que será responsável pelo certame. Ainda, saiba que deve ofertar 688 vagas em diversos cargos de níveis médio e superior nas áreas médica, assistencial e administrativa. Desse modo, o edital deve ser publicado até março de 2024, segundo o presidente da empresa, Oswaldo Ferreira.

Banca contratada do concurso EBSERH

A banca contratada para organizar o concurso EBSERH é o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), conforme extrato de contrato publicado no Diário Oficial da União do dia 27 de setembro de 2023. Aliás, a escolha ocorreu por meio de dispensa de licitação, após análise das propostas enviadas por diversas instituições.

O contrato tem vigência até 21 de setembro de 2024. Em suma, prevê a realização de todas as etapas do concurso, desde a publicação do edital até a divulgação dos resultados finais.

O IBFC é uma banca com experiência na realização de concursos públicos para órgãos federais, estaduais e municipais, especialmente na área da saúde. Por exemplo, alguns dos concursos organizados pelo instituto são: Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Secretaria de Estado da Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), entre outros.

Vagas do concurso EBSERH

O certame vai oferecer 688 vagas imediatas e formação de cadastro reserva para diversos cargos nas áreas médica, assistencial e administrativa. Assim, a distribuição das vagas acontecerão em três editais distintos, cada um abrangendo uma área específica:



Área Médica

548 vagas para médicos em diversas especialidades, como anestesiologia, cardiologia, cirurgia geral, clínica médica, dermatologia. Assim como, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia e obstetrícia, infectologia. Por fim, também inclui as áreas nefrologia, neurologia, oftalmologia, ortopedia e traumatologia, pediatria, pneumologia, psiquiatria, radiologia e diagnóstico por imagem, reumatologia e urologia.

Área Assistencial

106 vagas para profissionais da saúde em diversas áreas, como enfermagem (assistencial e obstétrica), farmácia (bioquímica e hospitalar), fisioterapia (cardiorrespiratória e terapia intensiva). Assim como, fonoaudiologia (audiologia e voz), nutrição (clínica e produção), odontologia (bucomaxilofacial e periodontia), psicologia (clínica e organizacional) e terapia ocupacional.

Área Administrativa

34 vagas para profissionais das áreas administrativa e técnica em diversos cargos, como administrador, arquiteto, arquivista, analista técnico-administrativo, contador. Bem como, economista, engenheiro (civil, elétrico ou mecânico), estatístico, médico (do trabalho ou perito), psicólogo (organizacional) e técnico em assuntos educacionais.

Requisitos do concurso EBSERH

Para concorrer aos cargos do certame, é necessário atender aos seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, amparada pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses;

Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, se for o caso;

Ter idade mínima de 18 anos na data da posse;

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;

Assim como, possuir diploma de conclusão de curso de nível médio, técnico ou superior na área do cargo, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), e registro no respectivo conselho de classe, quando for o caso;

Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a contratação em emprego público;

Não ter outro vínculo trabalhista ou acadêmico que possa gerar incompatibilidade de horário ou acúmulo ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;

Por fim, cumprir as determinações do edital.

Remuneração do concurso EBSERH

A remuneração dos cargos do certame varia de acordo com a jornada de trabalho e a área de atuação. A seguir, estão as remunerações iniciais para alguns dos cargos, agrupados por valor salarial:

R$ 3.754,29: Técnico em Enfermagem e Técnico em Farmácia (40 horas);

R$ 4.171,99: Técnico em Radiologia (24 horas);

R$ 6.985,34: Administrador, Contador, Economista, Engenheiro (civil, elétrico ou mecânico), Técnico em Assuntos Educacionais e Médico (do trabalho ou perito) (40 horas);

R$ 7.715,96: Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Nutricionista e Psicólogo (36 horas);

R$ 9.973,13: Médico (24 horas);

Até R$ 10.564,32: Médico (30 horas);

Até R$ 19.614,63: Médico (40 horas).

Além disso, os servidores da EBSERH também recebem os seguintes benefícios:

Auxílio-alimentação: R$ 563,16

Auxílio pré-escolar: R$ 183,72 (para quem tem dependentes de até seis anos)

Auxílio transporte: variável

Auxílio saúde: variável

Etapas do concurso EBSERH

O certame será composto por duas etapas: prova objetiva e prova discursiva. A prova objetiva terá 120 questões do tipo certo ou errado. Dessa maneira, a distribuição das disciplinas acontece dessa maneira:

Língua Portuguesa;

Legislação Aplicada à EBSERH;

Legislação Aplicada ao SUS;

Raciocínio Lógico e Matemático (somente para a área administrativa);

Conhecimentos Específicos.

A prova objetiva terá caráter eliminatório e classificatório. Assim, só obtêm a aprovação, o candidato que obtiver nota igual ou superior a 10 pontos em cada grupo de disciplinas e a 60 pontos no total da prova.

Enquanto, a etapa discursiva consistirá na elaboração de uma redação sobre um tema relacionado aos conhecimentos específicos do cargo. Assim, terá caráter eliminatório e classificatório, sendo aprovado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 6 pontos.