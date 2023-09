Concurso Enfermeiro e Técnico em Enfermagem, confira as diferenças

Você tem interesse em trabalhar na área da saúde e prestar um concurso público para enfermeiro ou técnico em enfermagem? Então, você precisa saber quais são as diferenças entre esses dois cargos. A propósito, que são fundamentais para o atendimento aos pacientes e a promoção da saúde pública.

Neste artigo, você vai conferir as principais diferenças entre o concurso enfermeiro e técnico em enfermagem. Saiba mais informações sobre os requisitos, as atribuições, as remunerações, as oportunidades e as perspectivas de carreira. Acompanhe!

Quais são os requisitos para ser enfermeiro ou técnico em enfermagem?

Para ser enfermeiro ou técnico em enfermagem, é preciso ter formação específica na área e registro no Conselho Regional de Enfermagem (Coren) do estado onde pretende atuar. Além disso, é preciso atender aos requisitos que o edital exige para o concurso público que deseja prestar.

O enfermeiro é um profissional de nível superior, que possui graduação em Enfermagem, com duração média de quatro anos. Sendo assim, o curso abrange disciplinas teóricas e práticas sobre os fundamentos da enfermagem, a assistência ao paciente, a gestão em saúde, a saúde coletiva, entre outras.

O técnico em enfermagem é um profissional de nível médio técnico, que possui curso técnico em Enfermagem, com duração média de dois anos. Assim, o curso abrange disciplinas teóricas e práticas sobre os procedimentos básicos de enfermagem. Por exemplo, a anatomia e fisiologia humana, a biossegurança, a farmacologia, entre outras.

Quais são as atribuições de um enfermeiro e de um técnico em enfermagem?

O enfermeiro e o técnico em enfermagem são profissionais que atuam na área da saúde. Assim, prestam assistência aos pacientes, realizam procedimentos de enfermagem. Também atuam na administração de medicamentos, coleta de amostras, monitoramento de sinais vitais, entre outras atividades.

No entanto, existem algumas diferenças entre as atribuições dos dois cargos. Principalmente no que se refere ao nível de responsabilidade e autonomia profissional.



O enfermeiro é responsável por planejar, coordenar, supervisionar e avaliar as ações de enfermagem, além de prescrever cuidados e realizar consultas. Dessa maneira, ele também pode atuar na educação em saúde, na pesquisa científica e na gestão de equipes.

O técnico em enfermagem atua sob a orientação e supervisão do enfermeiro, executando as atividades de enfermagem conforme as normas técnicas e os protocolos institucionais. Ademais, ele também pode atuar na prevenção de infecções hospitalares, na manutenção dos equipamentos e no apoio aos demais profissionais da saúde.

Quanto ganha um enfermeiro e um técnico em enfermagem?

A remuneração de um enfermeiro e de um técnico em enfermagem varia de acordo com o órgão contratante, a carga horária, o regime de trabalho e os benefícios oferecidos. Em geral, o salário de um enfermeiro é maior do que o de um técnico em enfermagem, por conta do nível de escolaridade.

A média salarial nacional de um enfermeiro é de R$ 3.657,91 para uma jornada de 40 horas semanais. Enquanto, a média salarial nacional de um técnico em enfermagem é de R$ 1.819,96 para uma jornada de 36 horas semanais.

No entanto, nos concursos públicos, os valores podem ser diferentes. Por exemplo, no processo seletivo da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), o salário inicial para o cargo de enfermeiro é de R$ 6.327,00 para uma jornada de 20 horas semanais.

Já o salário inicial para o cargo de técnico em enfermagem é de R$ 1.735,50 para uma jornada de 20 horas semanais.

Quais são as oportunidades e as perspectivas de carreira?

O enfermeiro e o técnico em enfermagem são profissionais que têm muitas oportunidades e perspectivas de carreira no setor público. Afinal de contas, eles podem trabalhar em diversos órgãos e instituições. Por exemplo, como hospitais, postos de saúde, unidades de pronto atendimento, centros de referência, laboratórios, entre outros.

Além disso, eles podem atuar em diferentes áreas e especialidades, como saúde da família, saúde mental, saúde do trabalhador, saúde do idoso, saúde da mulher, saúde da criança. Também incluem urgência e emergência, terapia intensiva, oncologia, nefrologia, infectologia, entre outras.

Eles também podem progredir na carreira pública, por meio de promoções e progressões funcionais, que levam em conta o tempo de serviço, a qualificação profissional e o desempenho no trabalho. Assim, podem aumentar a sua remuneração e a sua responsabilidade.

Agora que você já sabe quais são as diferenças entre o concurso enfermeiro e técnico em enfermagem, você pode escolher o cargo que mais se adequa ao seu perfil e aos seus objetivos profissionais. Todavia, lembre-se que ambos os cargos são essenciais para a área da saúde e requerem dedicação e compromisso.

Não desista dos seus sonhos e siga em frente na sua jornada rumo à carreira pública na área da saúde. Boa sorte e foque nos estudos!