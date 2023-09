Concurso FNDE: inscrições começam hoje (18/09)

Se você busca a chance de fazer parte do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), um órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC) encarregado de financiar e executar programas e projetos educacionais, esta é sua oportunidade!

As inscrições para o concurso do FNDE estão abertamente abertas desde sexta-feira, 18 de setembro. Com isso, permanecerão acessíveis até o dia 6 de outubro de 2023.

Este artigo oferece uma visão completa dos detalhes que você precisa saber sobre este certame. Desse modo, disponibiliza 100 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Sendo assim, elas se destinam à profissão de Especialista em Financiamento e Execução de Programas e Projetos Educacionais. Por isso, acompanhe para obter todas as informações cruciais!

Requisitos para participação no concurso do FNDE

Para concorrer ao concurso do FNDE, é imperativo satisfazer uma série de requisitos:

Ser titular de diploma de nível superior em qualquer área, devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC);

Ter idade mínima de 18 anos;

Estar em conformidade com as eleições eleitorais e militares;

Demonstrador extremamente físico e mental adequado para o desempenho da carga;

Por fim, não possuir antecedentes criminais.

Remuneração e carga horária

O cargo de Especialista em Financiamento e Execução de Programas e Projetos Educacionais oferece um salário inicial de R$ 7.938,73. Dessa forma, tem a adição de benefícios, tais como auxílio-alimentação no valor de R$ 658,00.

Aliás, também está inclusa a retribuição por titulação, com variação entre R$ $ 1.139,83 e R$ 2.917,19. No entanto, isso depende do nível de pós-graduação do servidor. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.



Responsabilidades do cargo

Os profissionais que assumem a carga de Especialista em Financiamento e Execução de Programas e Projetos Educacionais no concurso FNDE determinam um leque de responsabilidades, que abrangem:

Formulação de regras , processos e padrões para obtenção de recursos e apoio financeiro voltados para estados, municípios, instituições de ensino e entidades privadas;

Distribuição de recursos educacionais;

Financiamento de programas e projetos educacionais;

Coordenação, acompanhamento e controle da execução de programas e projetos financiados pelo FNDE;

Aferição do desempenho institucional e dos resultados dos programas e projetos financiados com recursos do FNDE;

Realização direta ou indireta de programas educacionais.

Inscrição no Concurso FNDE

Para efetuar sua inscrição no concurso do FNDE, acesse o site da banca organizadora, o Cebraspe, entre os dias 18 de setembro e 6 de outubro de 2023. Sendo assim, o valor da taxa de inscrição é de R$ 80,00, com vencimento até o dia 25 de outubro.

A isenção de imposto pode ser solicitada por inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) ou por doadores de medula óssea.

Avaliação dos candidatos

A avaliação dos candidatos será realizada em duas etapas: provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório.

Dessa maneira, a aplicação das provas objetivas e discursivas estão previstas para ocorrer na data provável de 3 de dezembro de 2023, em diversas cidades, como

Brasília (DF)

Belém (PA)

Belo Horizonte (MG)

Curitiba (PR)

Florianópolis (SC)

Fortaleza (CE)

Porto Alegre (RS)

Recife (PE)

Rio Branco (AC)

Rio de Janeiro (RJ)

Salvador (BA)

São Paulo (SP).

Provas objetivas do concurso FNDE

As provas objetivas consistirão em 170 itens. Em suma, o candidato deverá julgar se são certos ou errados. Então, a divisão da prova se dará da seguinte maneira: 70 itens de conhecimentos gerais e 100 itens de conhecimentos específicos. Sendo assim, os conteúdos envolvidos incluem:

Língua Portuguesa;

Língua Inglesa;

Raciocínio Lógico;

Noções sobre Direitos das Pessoas com Deficiência;

Ética na Administração Pública;

Legislação Aplicada ao FNDE;

Administração Pública;

Administração Financeira e Orçamentária;

Gestão de Projetos;

Gestão de Processos;

Gestão de Pessoas;

Gestão da Informação e do Conhecimento;

Educação Brasileira.

Enquanto, a prova discursiva requer a elaboração de um texto dissertativo de até 30 linhas sobre um tema relacionado aos conhecimentos específicos da carga. Assim, o curso de formação terá uma carga horária total de 160 horas e será realizado em Brasília (DF), sob responsabilidade do Cebraspe.

Benefícios de Trabalhar no FNDE

Além do salário e da carga horária mencionada anteriormente, trabalhar no FNDE oferece diversos benefícios aos servidores:

Plano de saúde da Caixa Econômica Federal , com cobertura nacional e atendimento em rede credenciada ou reembolso;

Auxílio-transporte , correspondente ao valor gasto com deslocamento entre a residência e o local de trabalho;

Auxílio-creche , destinado a servidores com filhos ou dependentes legais de até 6 anos de idade, auxiliando nas despesas com educação infantil;

Auxílio-funeral , uma indenização paga aos dependentes ou ao sucessor jurídico do servidor falecido, correspondente a um mês de pagamentos;

Licença-prêmio por assiduidade , concedendo um período de três meses de licença remunerada a cada cinco anos de exercício efetivo e ininterrupto no serviço público;

A progressão funcional , permitindo a ascensão na carreira com base na avaliação de desempenho e na titulação acadêmica, o que pode resultar em aumento no vencimento básico e na retribuição por titulação.

Em suma, este concurso do FNDE é uma oportunidade única para aqueles que desejam contribuir para o desenvolvimento da educação no Brasil. Por isso, não perca essa chance e prepare-se para a sua inscrição!