Concurso Guarda ABRE inscrições para ensino médio

Mais um concurso Guarda na praça. As oportunidades são para nível médio e vale lembrar que as inscrições estão abertas.

As chances para Cubatão, litoral paulista.

Vagas

Ao todo são 15 vagas para o cargo de guarda, sendo reservadas 10% das vagas para candidatas do sexo feminino, 5% para pessoas com deficiência e 20% para os negros e afrodescendentes.

Requisitos concurso Guarda

Para iniciar uma carreira nesta área, é necessário atender aos seguintes requisitos:

Escolaridade: Ter concluído o ensino médio, ou seja, possuir o certificado de ensino médio completo.

Carteira Nacional de Habilitação (CNH): É necessário ter a CNH na categoria "AB", o que significa que a pessoa está autorizada a conduzir veículos automotores de duas ou mais rodas, bem como veículos de passeio.

Idade Mínima: Ter pelo menos 18 anos no momento da inscrição ou no ato de se candidatar à carreira.

Estes são os requisitos básicos para ingressar nessa carreira específica, e podem variar dependendo do empregador ou da legislação local.

O salário é de R$ 2.915,45 e a jornada de trabalho é de 40 horas semanais. Vale a pena pontuar que os benefícios são:



vale-alimentação no valor de R$ 400 mensais; vale-refeição no valor de R$ 33,09 diários para jornada de 8h; vale-transporte; adicional de periculosidade.

Funções concurso Guarda

Os aprovados realizarão as seguintes funções:

efetuar serviços administrativos, de telefonia, de rádio transmissão e de patrulhamento ostensivo e preventivo, a pé ou motorizado, em postos e/ou locais determinados por seus superiores;

exercer atividades de ronda nos postos fixados pela Guarda Civil Municipal, auxiliando, assim, os subinspetores; executar rondas ostensivas e preventivas nos logradouros, vias públicas e próprios públicos do município; executar quaisquer outras atividades correlatas à sua função.

Como se increver neste concurso Guarda?

Os interessados deverão se inscrever até as 14h do dia 24 de outubro de 2023, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal – IBAM (www.ibamsp-concursos.org.br).

O valor da taxa é R$ 74.

Sobre as provas do concurso Guarda

A fase objetiva vai contar com 40 questões sobre as seguintes disciplinas:

12 questões de língua portuguesa;

6 de matemática; e

22 de conhecimentos específicos.

O concurso para a Guarda Civil Municipal (GCM) de Cubatão será composto pelas seguintes etapas:

Prova Objetiva: Esta etapa tem caráter eliminatório e classificatório. Os candidatos serão submetidos a uma avaliação por meio de questões de múltipla escolha para verificar seu conhecimento em relação aos temas relevantes para a função. Prova de Aptidão Física: Esta etapa é de caráter eliminatório e visa avaliar a capacidade física dos candidatos. Os candidatos deverão realizar testes físicos específicos que medem sua aptidão para as atividades relacionadas ao cargo de GCM.

Motivos de fazer prova para guarda

Há várias razões pelas quais alguém pode optar por fazer um concurso para a carreira de Guarda Civil Municipal (GCM) ou similar. Aqui estão algumas das principais motivações:

Segurança Pública: Trabalhar como GCM contribui diretamente para a segurança pública de uma comunidade. Guardas Civis desempenham um papel fundamental na prevenção de crimes, na manutenção da ordem e na proteção dos cidadãos.

Servir a Comunidade: A carreira de GCM é uma oportunidade de servir a comunidade local. Muitas pessoas têm uma forte vocação para ajudar os outros e proteger suas cidades, e essa é uma maneira de concretizar essa vocação.

Estabilidade no Emprego: A maioria dos empregos na área de segurança pública oferece estabilidade no emprego, o que significa que os Guardas Civis têm segurança no trabalho e benefícios de longo prazo.

Desafio e Variedade: A carreira de GCM envolve uma ampla variedade de tarefas e desafios. Cada dia pode ser diferente, proporcionando um ambiente de trabalho dinâmico e estimulante.

Oportunidades de Crescimento Profissional: Muitas organizações de segurança pública oferecem oportunidades de crescimento profissional e promoção. Você pode começar como Guarda Civil e avançar para cargos de maior responsabilidade ao longo do tempo.

Benefícios e Remuneração: A remuneração e os benefícios oferecidos para os Guardas Civis variam de acordo com a região e a organização, mas geralmente incluem um pacote de benefícios atraente.

Além disso, este concurso é para nível médio.