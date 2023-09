Concurso IFRS liberado, confira cargos e salários

Você sonha em trabalhar em uma instituição de ensino pública, gratuita e de qualidade? Então, você não pode perder essa oportunidade: o concurso IFRS está liberado e com inscrições abertas.

Quer saber mais sobre esse concurso? Então, continue lendo este artigo e confira os cargos, os salários, as inscrições, as provas e as dicas para se preparar para o concurso IFRS.

O que é o IFRS?

O IFRS é uma instituição pública de ensino superior que faz parte da rede federal de educação profissional e tecnológica. A sua criação ocorreu em 2008, a partir da integração de quatro escolas técnicas federais do estado do Rio Grande do Sul.

Assim, o instituto tem como missão promover a educação profissional e tecnológica de excelência., integrada à educação básica e superior. Desse modo, visando à formação cidadã e ao desenvolvimento sustentável da sociedade.

Ainda, oferece cursos de educação profissional técnica de nível médio, graduação, pós-graduação, extensão e educação a distância em diversas áreas do conhecimento.

Por fim, a instituição conta com cerca de 40 mil alunos, 1.500 professores e 1.200 técnicos administrativos. Além disso, possui 17 campi espalhados pelo estado do Rio Grande do Sul, além de uma reitoria localizada na capital Porto Alegre.

Quais são os cargos e salários do concurso IFRS?



O concurso IFRS está dividido em dois editais: um para o cargo de professor do ensino básico, técnico e tecnológico e outro para o cargo de técnico-administrativo em educação. Então, veja a seguir as principais informações sobre cada um desses cargos:

Professor

São 36 vagas distribuídas em diversas áreas do conhecimento, como administração, artes, biologia, informática, educação física, engenharia, filosofia, física, geografia, história, letras, matemática, música, pedagogia, química, entre outras.

Para concorrer a esse cargo, é necessário ter diploma de graduação na área específica ou em áreas afins, além de titulação mínima exigida conforme a área de atuação. Assim, os salários variam de R$ 4.875,18 a R$ 10.481,64, dependendo da titulação e da carga horária.

Por último, os professores também têm direito a auxílio-alimentação no valor de R$ 458 por mês e outros benefícios.

Técnico-administrativo em educação

Há distribuição de 8 vagas em dois níveis: médio e superior. Para o nível médio, as vagas são para os cargos de técnico de laboratório nas áreas de biologia, edificações, eletrônica, eletrotécnica e plásticos. Enquanto, para o nível superior, as vagas são para os cargos de bibliotecário-documentalista.

Para concorrer a esses cargos, é necessário ter diploma ou certificado de conclusão do nível de escolaridade exigido para cada cargo. Além disso, deve ter registro no órgão competente quando for o caso.

Os salários são de R$ 2.667,19 para o nível médio e R$ 4.556,92 para o nível superior. Já, os técnicos administrativos também têm direito a auxílio-alimentação no valor de R$ 458 por mês e outros benefícios.

Como se inscrever no concurso IFRS?

As inscrições para o concurso IFRS estão abertas desde o dia 12 de setembro e vão até o dia 6 de outubro de 2023. Sendo assim, para se inscrever, você precisa acessar o site da Fundatec, que é a banca organizadora do concurso.

Lá você deve preencher o formulário eletrônico com os seus dados pessoais e profissionais. Em seguida, escolher o cargo que pretende se candidatar e a cidade onde deseja realizar a prova. Logo depois, pagar a taxa de inscrição, que varia de R$ 100 a R$ 200, de acordo com o cargo e o nível de escolaridade.

A propósito, você pode solicitar a isenção da taxa de inscrição, se você se enquadrar em alguma das situações previstas no edital, como ser membro de família de baixa renda ou doador de medula óssea.

Como será a prova do concurso IFRS?

A prova do concurso IFRS será aplicada no dia 29 de outubro de 2023, nas cidades de Porto Alegre e Jataí. Aqui, a prova será composta por questões objetivas de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais e específicos, conforme o cargo e a área de atuação.

Além do mais, o teste terá a duração de quatro horas e valerá 100 pontos. Para ser aprovado, você precisa acertar pelo menos 50% da prova e não zerar nenhuma das áreas de conhecimento.

Além da prova objetiva, os candidatos ao cargo de professor terão que fazer uma prova de desempenho didático. Em suma, que consiste em uma aula teórica ou prática sobre um tema sorteado previamente.

Aliás, esta etapa terá duração de 50 minutos e valerá 100 pontos. Para ter a aprovação, você precisa obter pelo menos 70 pontos.

Os candidatos ao cargo de professor também terão que fazer uma prova de títulos, que consiste na apresentação de documentos que comprovem a formação acadêmica e a experiência profissional dos candidatos. Por fim, a prova de títulos valerá até 10 pontos. Os critérios e os documentos exigidos para a prova de títulos estão descritos no edital.