Concurso INCRA com 742 vagas será unificado?

Muito se especula se o concurso INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) será unificado. Vale lembrar que o certame vai ofertar 742 vagas.

As chances são para nível superior e serão divididas entre estes cargos:

Analista Administrativo: 137 vagas;

Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário: 446 vagas; e

Engenheiro Agrônomo: 159 vagas.

Afinal, o concurso INCRA será unificado? Veja

Concurso INCRA e edital unificado

Em uma reviravolta, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) anunciou sua adesão ao Concurso Nacional Unificado (CNU), uma decisão que marca um desvio significativo da recusa anterior à proposta.

Na ocasião anterior, a autarquia havia informado que já estava avançada na contratação da banca organizadora para um concurso independente.

A justificativa apresentada para esta mudança de rumo é a impossibilidade de realizar um concurso próprio, baseada na alegação de que o INCRA “não possui lastro orçamentário em sua programação referente ao ano de 2023”.

Essa declaração levou à conclusão de que a adesão ao CNU era a alternativa viável para prosseguir com a seleção de novos servidores, uma vez que a autarquia enfrenta restrições orçamentárias.



O CNU é um sistema que permite a participação de órgãos públicos em um concurso único, compartilhando recursos e custos com outras entidades, o que pode ser uma solução eficaz quando as instituições enfrentam desafios financeiros para a realização de concursos independentes.

Esta decisão tem um impacto significativo na gestão de recursos e na eficiência na seleção de novos servidores para o INCRA. A adesão ao CNU abre caminho para a realização do concurso de forma mais econômica e eficiente, sem a necessidade de alocar recursos significativos para a organização e execução do processo seletivo.

Último concurso INCRA

O último concurso realizado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), ocorrido em 2010, foi um evento de grande relevância para a seleção de novos servidores.

Naquela ocasião, o concurso ofereceu um total de 550 vagas distribuídas em diversos cargos e especialidades, abrangendo candidatos de níveis superior e médio. Eis os cargos disponíveis naquele certame:

Nível Superior:

Analista Administrativo

Analista Administrativo – Análise de Sistemas

Analista Administrativo – Contabilidade

Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário

Antropologia

Engenharia Civil

Engenharia de Agrimensura ou Cartográfica

Engenharia Florestal

Engenheiro Agrônomo

Nível Médio:

Técnico em Reforma e Desenvolvimento Agrário

Os candidatos inscritos naquela edição do concurso foram submetidos às provas objetivas que abrangiam áreas específicas de conhecimento, de acordo com o nível de escolaridade. As áreas de conhecimento avaliadas foram as seguintes:

Nível Superior:

Língua Portuguesa

Noções de Direito Constitucional

Legislação Agrária e Desenvolvimento Rural

Informática

Tópicos de conhecimentos específicos

Nível Médio:

Língua Portuguesa

Raciocínio Lógico

Legislação Agrária e Desenvolvimento Rural

Informática

Tópicos de conhecimentos específicos

Este concurso representou uma oportunidade significativa para candidatos de diferentes áreas e níveis de formação, contribuindo para o fortalecimento do quadro de servidores do INCRA e para o avanço das políticas de reforma agrária e desenvolvimento rural no Brasil.

Como funciona o Concurso Nacional Unificado?

O Concurso Nacional Unificado está prestes a se tornar uma realidade, com características notáveis que visam tornar o processo de seleção mais eficiente e acessível para candidatos de todo o Brasil.

As principais características do edital são:

Participação por Livre Adesão dos Órgãos: Órgãos públicos podem optar por participar do concurso de forma voluntária.

Aplicação Conjunta para a Primeira Fase: A primeira fase dos concursos já autorizados será realizada de forma conjunta.

Edital até 20 de Dezembro de 2023: O edital de abertura está previsto para ser publicado até o final de 2023.

Provas em Todo o País: As provas serão aplicadas em cerca de 180 municípios em todo o território nacional.

Único Dia de Provas: Todos os candidatos realizarão as provas no mesmo dia.

Provas Objetivas Comuns para Todos os Candidatos: Haverá provas objetivas comuns a todos os candidatos, abrangendo conteúdos gerais.

Provas Objetivas Específicas para Cada Bloco Temático: Além das provas comuns, haverá provas objetivas específicas para cada bloco temático, relacionadas aos cargos em questão.