Concurso MDIC tem autorização para 60 vagas, saiba mais

Você quer trabalhar no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), um órgão que tem como missão formular e implementar políticas públicas para o desenvolvimento econômico e social do país?

Então, você precisa saber que o concurso MDIC foi autorizado para os cargos de analista técnico-administrativo e economista. Neste artigo, vamos dar todos os detalhes sobre esse concurso, que tem salários de até R$ 7.685,35 mais benefícios.

O que é o MDIC e quais são suas funções?

O MDIC é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Assim, a sua criação aconteceu em 1999 pela fusão dos antigos Ministérios da Indústria, do Comércio e do Turismo (MICT) e do Desenvolvimento Econômico e Social (MDES).

O órgão tem como missão formular e implementar políticas públicas para o desenvolvimento econômico e social do país. Para isso, realiza ações como o fomento à produção industrial, ao comércio exterior, aos serviços, à inovação, à competitividade e ao empreendedorismo.

Assim, é composto por diversas secretarias, órgãos vinculados e entidades supervisionadas, como a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), entre outros.

Portanto, o MDIC é responsável por:

Elaborar e coordenar as políticas industriais, comerciais, de serviços e de inovação do país;

Promover a integração econômica regional e internacional do Brasil;

Negociar acordos comerciais bilaterais e multilaterais;

Apoiar as exportações brasileiras e atrair investimentos estrangeiros;

Estimular a competitividade, a produtividade e a sustentabilidade das cadeias produtivas nacionais;

Incentivar a pesquisa, o desenvolvimento e a proteção da propriedade intelectual;

Por fim, fomentar o empreendedorismo , as micro e pequenas empresas e as cooperativas.



Quais são as vagas e os requisitos do concurso MDIC?

O concurso MDIC oferecerá 60 vagas para contratação imediata para os seguintes cargos de nível superior:

Analista Técnico-Administrativo (50 vagas) – Nível superior em qualquer área. Salário é de R$ 6.255,90;

Economista (10 vagas) – Nível superior em Ciências Econômicas. Salário é de R$ 7.685,35.

Além do salário base, os servidores têm direito a diversos benefícios. Bem como auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-creche, assistência à saúde, adicional de qualificação, adicional de desempenho, entre outros.

Para concorrer a qualquer um dos cargos, é preciso ter idade mínima de 18 anos, nacionalidade brasileira ou portuguesa (com direitos iguais). Bem como, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (se for o caso), ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, entre outros requisitos.

Como será a prova do concurso MDIC?

O concurso MDIC ainda não tem edital publicado, mas já foi autorizado pelo Ministério da Economia e pelo Presidente da República. Portanto, se espera que a divulgação seja feita em breve. Aliás, com todas as informações sobre as etapas, os conteúdos, as datas e os locais das provas.

De acordo com a autorização, o concurso será composto por duas etapas: prova objetiva e prova discursiva. A prova objetiva terá 120 questões de múltipla escolha, sendo 50 de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos. Enquanto, a etapa discursiva consistirá em uma redação sobre um tema relacionado ao cargo pretendido.

Quais são as atribuições dos cargos do concurso MDIC?

O concurso MDIC oferece vagas para diversos cargos de nível superior, que têm como atribuições desempenhar atividades relacionadas ao planejamento, à coordenação, ao monitoramento e à avaliação das políticas públicas para o desenvolvimento econômico e social do país. Assim como, por meio do fomento à produção industrial, ao comércio exterior, aos serviços, à inovação, à competitividade e ao empreendedorismo.

Veja a seguir algumas das atribuições dos cargos:

Analista Técnico-Administrativo: realizar atividades de nível superior que envolvam a gestão administrativa, orçamentária, financeira, patrimonial. Bem como, o de pessoas, de compras, de contratos, de convênios e de processos no âmbito do MDIC;

Economista: realizar atividades de nível superior que envolvam a elaboração, a análise, o acompanhamento e a avaliação dos planos, programas e projetos relacionados às políticas industriais, comerciais, de serviços e de inovação do país.

O concurso MDIC é uma ótima oportunidade para quem quer trabalhar no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, um órgão que tem como missão formular e implementar políticas públicas para o desenvolvimento econômico e social do país. Desse modo, o concurso oferece vagas para diversos cargos de nível superior, com salários atrativos e benefícios variados.

Para se preparar para esse concurso, você precisa estudar com antecedência e dedicação. Isto é, seguir o conteúdo programático que está incluso no edital. Bem como, resolver questões de provas anteriores, fazer simulados e redações.

Não perca tempo e comece hoje mesmo a estudar para o concurso MDIC. Assim, você estará mais perto de realizar o seu sonho de ser um servidor público federal. Boa sorte!