Concurso MGI tem 370 vagas autorizadas, confira mais

Você quer trabalhar no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), um órgão que tem como missão modernizar e aprimorar a gestão pública federal. Assim como, promover a inovação, a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade?

Então, você precisa saber que o concurso MGI foi autorizado e oferecerá 370 vagas para diversos cargos de nível médio e superior. Neste artigo, vamos dar todos os detalhes sobre esse concurso, que tem salários de até R$ 6.436,00 mais benefícios. Assim, fique conosco e confira!

O que é o MGI e quais são suas funções?

O MGI é o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, criado em 2023 pela Medida Provisória nº 1.042. Aliás, o ministério é resultado da fusão dos antigos Ministérios do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPDG) e da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

Assim, tem como missão planejar, coordenar, monitorar e avaliar as políticas públicas federais, bem como promover a inovação. Bem como, a transformação digital, a simplificação administrativa e a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos e às empresas.

O ministério é composto por diversas secretarias, órgãos vinculados e entidades supervisionadas. Por exemplo, como o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), entre outros.

Então, o MGI é responsável por:

Elaborar o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA) da União;

Gerenciar o Sistema de Planejamento e Orçamento Federal (SPOF) e o Sistema de Administração Financeira Federal (SIAFI);

Coordenar as atividades de gestão de pessoas, patrimônio, compras, contratos, licitações e convênios no âmbito do Poder Executivo Federal;

Promover a inovação aberta, a ciência aberta, a inteligência artificial e a economia digital no setor público;

Implementar a Estratégia de Governo Digital e a Política Nacional de Dados Abertos;

Simplificar os processos administrativos e os serviços públicos por meio da desburocratização, da digitalização e da integração;

Estimular a participação social e a transparência na gestão pública;

Por fim, fomentar o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no país.



Quais são os salários e as qualificações exigidas para os cargos do concurso MGI?

O concurso MGI oferecerá 370 vagas para contratação imediata para os seguintes cargos:

Salário de R$ 6.436,00: Analista Técnico-Administrativo (190 vagas), Arquiteto (14 vagas), Arquivista (16 vagas), Bibliotecário (4 vagas), Contador (5 vagas), Economista (27 vagas), Engenheiro (68 vagas), Estatístico (12 vagas), Médico (20 vagas), Psicólogo (2 vagas) e Técnico em Comunicação Social (10 vagas). É exigido nível superior na área específica do cargo.

Salário de R$ 4.390,97: Técnico em Assuntos Educacionais (2 vagas). Nesta função a exigência é nível médio completo.

Além do salário base, os servidores do MGI têm direito a diversos benefícios, como auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio-creche, assistência à saúde, adicional de qualificação, adicional de desempenho, entre outros.

Para concorrer a qualquer um dos cargos, é preciso ter idade mínima de 18 anos, nacionalidade brasileira ou portuguesa (com direitos iguais). Assim como, estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (se for o caso), ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, entre outros requisitos.

Quais são as vantagens de ser um servidor público federal?

O concurso MGI é uma excelente oportunidade para quem quer ingressar no serviço público federal. E, assim, fazer parte de um órgão que tem como missão modernizar e aprimorar a gestão pública federal, promovendo a inovação, a eficiência e a qualidade dos serviços prestados à sociedade.

Por isso, ser um servidor público federal traz diversas vantagens, como:

Estabilidade: o servidor público federal tem garantia de permanência no cargo, salvo em casos de demissão por justa causa ou por decisão judicial;

Progressão: o funcionário tem direito a progredir na carreira, por meio de avaliações de desempenho e de cursos de capacitação;

Remuneração: tem direito a uma remuneração compatível com o mercado, além de benefícios variados;

Reconhecimento: o servidor tem o reconhecimento da sociedade pelo seu trabalho, que contribui para o desenvolvimento do país e para a melhoria da qualidade de vida das pessoas;

Desafio: o servidor público federal tem o desafio de atuar em um ambiente dinâmico, complexo e diverso, que exige constante atualização e inovação.

O concurso MGI oferece vagas para diversos cargos de níveis médio e superior, que têm como atribuições desempenhar atividades relacionadas ao planejamento, à coordenação. Bem como, o monitoramento e à avaliação das políticas públicas federais, assim como à promoção da inovação, da transformação digital, da simplificação administrativa e da melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos e às empresas.