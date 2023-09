Concurso para Guarda abre inscrições para 200 vagas

Mais um concurso para Guarda está com edital aberto. As inscrições já iniciaram, ao todo são 200 vagas. As oportunidades são para Santos.

É importante se atentar aos requisitos do edital.

Vagas concurso para Guarda

As 200 vagas serão divididas da seguinte forma:

140 para ampla concorrência;

40 reservadas a negros;

20 reservadas a pessoas com deficiência.

O requisito de altura mínima é um critério comum em muitos concursos para cargos de guarda municipal e segurança pública.

Essa exigência é estabelecida para garantir que os candidatos tenham a estatura necessária para desempenhar suas funções de maneira eficaz e segura. Além disso, a CNH válida é frequentemente necessária, pois os guardas municipais podem precisar dirigir veículos oficiais como parte de suas atribuições.

O salário inicial de R$ 3.032,73, incluindo o auxílio-alimentação, é uma informação importante para os candidatos que desejam se candidatar ao cargo de guarda municipal. Esses profissionais desempenham um papel essencial na manutenção da segurança e ordem pública em nível municipal, e o salário reflete a importância de suas responsabilidades.

É importante observar que os candidatos interessados devem verificar os detalhes específicos do edital do concurso, pois os requisitos e benefícios podem variar de acordo com a cidade e a legislação local. Além disso, as guardas municipais desempenham funções fundamentais na comunidade, contribuindo para a segurança e bem-estar dos cidadãos locais.



Você também pode gostar:

Como se inscrever?

Os interessados deverão se inscrever até 19 de outubro, às 17h. Para participar, os interessados devem realizar cadastro pelo site www.institutomais.org.br. A taxa custa R$ 57.

Como serão as provas neste concurso para Guarda?

A fase objetiva e discursiva estão marcadas no dia 03 de dezembro.

As provas do concurso para guarda municipal envolvem diferentes áreas de conhecimento, incluindo língua portuguesa, matemática, legislação e conhecimentos específicos. Aqui estão algumas informações sobre essas áreas:

Língua Portuguesa: Essa parte da prova avalia a capacidade do candidato de compreender e expressar-se na língua portuguesa. Pode incluir questões sobre gramática, interpretação de texto, ortografia, entre outros. Matemática: Nessa seção, os candidatos serão testados em habilidades matemáticas que podem abranger tópicos como operações básicas, álgebra, geometria, porcentagens, entre outros. Legislação: Geralmente, as questões de legislação envolvem leis e regulamentos relacionados à atuação do guarda municipal, como normas de trânsito, códigos de conduta, estatutos e regulamentos municipais. Conhecimentos Específicos: Essa parte da prova foca em conhecimentos específicos relacionados às funções e responsabilidades de um guarda municipal. Isso pode incluir conhecimentos sobre segurança pública, procedimentos policiais, direitos e deveres, entre outros.

A parte da prova que exige a elaboração de um relatório de ocorrência policial é uma avaliação prática das habilidades do candidato em documentar incidentes de maneira clara e precisa, o que é uma habilidade crucial para a função de guarda municipal.

É importante que os candidatos estudem e se preparem com antecedência, revisando os tópicos mencionados no conteúdo programático e praticando resolução de questões e redação de relatórios. Além disso, é fundamental consultar o edital específico do concurso para obter informações detalhadas sobre os temas que serão abordados na prova e os critérios de avaliação.

Demais fases no concurso para Guarda

A aprovação no concurso para guarda municipal envolve várias etapas além da prova escrita, e cada uma delas tem seus próprios critérios de avaliação. Aqui está uma breve descrição de algumas dessas etapas adicionais:

Prova de Aptidão Física: Nesta etapa, os candidatos são avaliados quanto à sua capacidade física e resistência para desempenhar as atividades exigidas pelo cargo de guarda municipal. Isso pode incluir testes de corrida, flexões, abdominais, entre outros. Os critérios para aprovação variam de acordo com as normas estabelecidas no edital. Avaliação Psicológica: A avaliação psicológica visa analisar a estabilidade emocional, maturidade e aptidões psicológicas dos candidatos para o desempenho das funções de guarda municipal. Geralmente, é realizada por meio de testes e entrevistas psicológicas. Exame Médico Pré-Admissional: Nesta etapa, os candidatos passam por uma avaliação médica para verificar se estão em condições físicas e de saúde adequadas para o exercício do cargo. Os critérios médicos podem variar, mas geralmente incluem exames físicos e clínicos.

É fundamental que os candidatos estejam bem preparados para todas essas etapas, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Isso pode envolver treinamento físico, acompanhamento psicológico e garantir que estejam em boa saúde geral.

É importante também consultar o edital específico do concurso para obter informações detalhadas sobre os requisitos e critérios para cada etapa, bem como as datas e locais de realização.