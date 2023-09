Concurso para Guarda pode ter NOVO edital liberado em breve

Mais um concurso para Guarda pode sair nos próximos dias. Trata-se das oportunidades na Prefeitura Campos de Goytacazes- Rio de Janeiro.

O prefeito Wladimir Garotinho deixou claro que o edital será liberado em breve.

Vagas concurso para Guarda

A prefeitura disponibilizará um total de 195 vagas para essa carreira específica. O edital do concurso está atualmente na fase final de revisão, que está sendo realizada em colaboração com a banca organizadora já escolhida, que é o Instituto Consulplan.

Essa colaboração entre a prefeitura e a banca organizadora é fundamental para garantir que o edital seja detalhado, claro e justo para os candidatos. Uma vez que a revisão esteja concluída e o edital seja publicado, os interessados poderão obter informações detalhadas sobre as vagas, os requisitos e os procedimentos para participar do concurso.

Mais vagas concurso para Guarda

O projeto faz parte do planejamento para contratação de profissionais em várias áreas.

Ao todo serão 378 vagas em vários cargos. Confira:

auditor fiscal

técnico fazendário

contador

analista de controle interno

assistente de controle interno

educador social



Como foi o último concurso para Guarda

O concurso mais recente realizado pela Prefeitura de Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro, aconteceu em 2018. Nessa ocasião, foram ofertadas 100 vagas para o cargo de Agente de Combate às Endemias, sendo que 10 delas foram destinadas a pessoas com deficiência. A organização desse concurso ficou a cargo do INCP Concursos.

Esses detalhes são relevantes para candidatos que desejam compreender o histórico de concursos públicos na região e entender como as seleções anteriores foram conduzidas. No entanto, é importante lembrar que as informações sobre concursos públicos podem evoluir com o tempo, portanto, é sempre recomendável verificar as atualizações nos editais oficiais quando um novo concurso for anunciado.

O concurso para Guarda contou com estas fases:

provas objetivas

análise de títulos

testes de aptidão física

A fase objetiva teve as seguintes disciplinas:

língua portuguesa – 10 questões

matemática / raciocínio lógico – 10 questões

informática – 5 questões

conhecimentos específicos – 15 questões

Outras vagas de concurso

Foram prorrogadas as inscrições para este concurso público para médio e superior. As vagas são da Funserv (Fundação da Seguridade Social dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba)

Com a mudança, os interessados têm até esta quinta-feira, 14 de setembro. Vagas concurso público Há nove vagas imediatas mais contratação imediatas. No processo seletivo mencionado, para o cargo de técnico de enfermagem (CR) e técnico de controle administrativo (4 postos), o requisito mínimo é ter concluído o ensino médio. Além disso, para o cargo de técnico de enfermagem, é necessário possuir formação técnica específica na área. Para os cargos de nível superior, as opções incluem: Analista de sistemas (1 vaga)

Assistente social (1 vaga)

Contador (1 vaga)

Médico (2 vagas)

Enfermeiro (CR – formação em enfermagem) Esses são os requisitos educacionais e as vagas disponíveis para cada cargo no processo seletivo em questão. Nos empregos com regime mensal, os salários oscilam entre R$ 2.469,46 e R$ 5.879,32, variando de acordo com o cargo e a posição ocupada. Para os profissionais que trabalham por hora, os vencimentos ficam na faixa de R$ 20,97 a R$ 96,84 por cada hora trabalhada. A variação salarial também depende do cargo e da função desempenhada. Como se inscrever neste concurso público? Os interessados deverão se inscrever no site www.avalia.org.br. As taxas de participação custam: R$ 52 (nível médio);

R$ 54 (ensino superior). Como serão as provas deste concurso público? A prova objetiva vai acontecer dia 01 de outubro. Ao todo serão 80 questões divididas da seguinte forma: língua portuguesa;

raciocínio lógico e matemático;

informática;

legislação;

conhecimentos específicos