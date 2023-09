Concurso para professores anuncia NOVO edital nos próximos dias

Mais um concurso para professores em breve. Dessa vez, o edital já tem prazo para sair. Este certame será para professores e técnico-administrativos de níveis médio e superior.

As vagas são da Semec Teresina PI (Secretaria Municipal de Educação).

A confirmação do edital foi realizado na última segunda-feira, 11 de setembro, por meio do secretário municipal de educação, professor Nouga Cardoso, durante solenidade de sanção da lei 5.981, que determina a abertura da seleção De acordo com esclarecimentos, o edital vai sair no dia 10 de outubro.

Vagas concurso para professores

O próximo concurso público na área de educação está previsto para oferecer um total de 616 vagas para professores. Os salários iniciais para esses professores podem chegar a até R$ 5.600 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Além das vagas para professores, o concurso também incluirá oportunidades para cargos de níveis técnico e superior.

O edital para o cargo de professor efetivo deve ser divulgado até o dia 10 de outubro. As 616 vagas serão direcionadas a professores de diversas áreas e serão preenchidas de acordo com a necessidade atual do quadro de servidores.

Essa iniciativa é resultado da aprovação de dois projetos de lei em 22 de agosto. O primeiro projeto de lei aborda a criação de cargos efetivos na Rede Municipal de Ensino, com o objetivo de reduzir a contratação de substitutos e temporários, incluindo professores de primeiro e segundo ciclo, pedagogos e psicopedagogos.

A previsão é que o concurso da Secretaria Municipal de Educação e Cidadania (Semec) de Teresina inclua vagas para os seguintes cargos:

Professores do primeiro e segundo ciclo.

Cargos de nível superior, incluindo psicopedagogo, assistente social, bibliotecário, estatístico, analista jurídico, arquiteto, engenheiro civil, entre outros.

Cargos de analista técnico administrativo, que exigem nível médio.



Essa variedade de cargos oferecidos no concurso para professores proporciona oportunidades para candidatos com diferentes níveis de formação acadêmica e experiência profissional. Isso permite que um amplo grupo de candidatos possa participar do processo seletivo e concorrer às vagas disponíveis.

Como foi o último edital do concurso para professores

O último concurso aconteceu em 2022. Ao todo foram 220 vagas para professor substituto.

Veja a distribuição de vagas:

Língua Portuguesa – 70 vagas e cadastros;

Geografia – 10 vagas e cadastros;

História – 30 vagas e cadastros;

Ciências – 25 vagas e cadastros;

Arte – 20 vagas e cadastros;

Ensino Religioso – 20 vagas e cadastros;

Educação Física – 15 vagas e cadastros; e

Inglês – 30 vagas e cadastros.

O processo de seleção foi conduzido por meio da análise de currículos dos candidatos, levando em consideração os seguintes critérios para atribuição de pontuações:

Títulos de especialização, mestrado ou doutorado.

Experiência profissional no cargo desejado nos últimos cinco anos.

Comprovação de curso de aperfeiçoamento com, no mínimo, 40 horas.

Esses critérios são utilizados para avaliar a qualificação e a experiência dos candidatos, permitindo que aqueles com trajetórias acadêmicas e profissionais relevantes se destaquem no processo de seleção. Essa abordagem valoriza a formação acadêmica, a experiência prática e o aprimoramento profissional dos candidatos.

Outros concursos

Mais um concurso para Guarda pode sair nos próximos dias. Trata-se das oportunidades na Prefeitura Campos de Goytacazes- Rio de Janeiro.

O prefeito Wladimir Garotinho deixou claro que o edital será liberado em breve. Vagas concurso para Guarda A prefeitura disponibilizará um total de 195 vagas para essa carreira específica. O edital do concurso está atualmente na fase final de revisão, que está sendo realizada em colaboração com a banca organizadora já escolhida, que é o Instituto Consulplan Essa colaboração entre a prefeitura e a banca organizadora é fundamental para garantir que o edital seja detalhado, claro e justo para os candidatos. Uma vez que a revisão esteja concluída e o edital seja publicado, os interessados poderão obter informações detalhadas sobre as vagas, os requisitos e os procedimentos para participar do concurso. Mais vagas concurso para Guarda O projeto faz parte do planejamento para contratação de profissionais em várias áreas. Ao todo serão 378 vagas em vários cargos. Confira: auditor fiscal

técnico fazendário

contador

analista de controle interno

assistente de controle interno

educador social Como foi o último concurso para Guarda O concurso mais recente realizado pela Prefeitura de Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro, aconteceu em 2018. Nessa ocasião, foram ofertadas 100 vagas para o cargo de Agente de Combate às Endemias, sendo que 10 delas foram destinadas a pessoas com deficiência. A organização desse concurso ficou a cargo do INCP Concursos. Esses detalhes são relevantes para candidatos que desejam compreender o histórico de concursos públicos na região e entender como as seleções anteriores foram conduzidas. No entanto, é importante lembrar que as informações sobre concursos públicos podem evoluir com o tempo, portanto, é sempre recomendável verificar as atualizações nos editais oficiais quando um novo concurso for anunciado. O concurso para Guarda contou com estas fases: provas objetivas

análise de títulos

testes de aptidão física A fase objetiva teve as seguintes disciplinas: língua portuguesa – 10 questões

matemática / raciocínio lógico – 10 questões

informática – 5 questões

conhecimentos específicos – 15 questões