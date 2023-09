Concurso PC SP: O que cai na prova?

Você quer fazer parte da Polícia Civil de São Paulo e atuar na investigação, prevenção e repressão de crimes? Então, você precisa se preparar para o concurso PC SP, que está previsto para acontecer em breve.

Neste artigo, vamos mostrar o que cai na prova do concurso PC SP. Você vai saber quais são as matérias e os assuntos que são cobrados na prova, qual é a banca organizadora do concurso e quais são as melhores dicas de estudo para se sair bem na prova. Acompanhe!

Quais são as matérias da prova do concurso PC SP?

A prova do concurso PC SP é composta por questões objetivas de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais e específicos. Desse modo, as matérias variam de acordo com o cargo pretendido, mas, em geral, são as seguintes:

Língua Portuguesa : compreensão e interpretação de textos, ortografia, acentuação, classes de palavras, sintaxe, pontuação, concordância, regência, crase, figuras de linguagem;

Matemática: conjuntos numéricos, operações, frações, porcentagem, regra de três, equações, sistemas, funções, geometria plana e espacial, medidas de comprimento, área, volume e capacidade;

Noções de Direito: direitos humanos na Constituição Federal e na Declaração Universal dos Direitos Humanos; direitos e deveres individuais e coletivos na Constituição Federal; princípios constitucionais da Administração Pública; segurança pública na Constituição Federal; Estatuto da Polícia Civil de São Paulo; Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo; Código Penal; Código de Processo Penal; Código Penal Militar; Código de Processo Penal Militar; Lei das Contravenções Penais; Lei de Execução Penal; Lei dos Juizados Especiais Criminais; Lei dos Crimes Hediondos; Lei dos Crimes Ambientais; Lei dos Crimes contra a Ordem Tributária; Lei dos Crimes contra a Economia Popular; Lei dos Crimes contra a Dignidade Sexual; Lei Maria da Penha; Estatuto da Criança e do Adolescente; Estatuto do Idoso; Estatuto do Desarmamento; Lei Antidrogas; Lei Antiterrorismo; Lei de Abuso de Autoridade; Lei de Interceptação Telefônica; Lei de Lavagem de Dinheiro; Lei de Organização Criminosa;

Noções de Criminologia: conceito, método e objeto da criminologia; teorias sociológicas da criminalidade; vitimologia; política criminal;

Noções de Lógica: raciocínio lógico-matemático; proposições simples e compostas; conectivos lógicos; tabelas-verdade; equivalência e implicação lógica; argumentos válidos;

Noções de Informática: conceitos básicos de hardware e software; sistemas operacionais Windows e Linux; aplicativos do pacote Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint); internet e intranet; navegadores web; correio eletrônico; segurança da informação.

Qual é a banca organizadora do concurso PC SP?

A banca organizadora do concurso PC SP é a empresa responsável por elaborar as provas, receber as inscrições, aplicar as etapas e divulgar os resultados. Por isso, é importante que você conheça a banca organizadora do concurso que você vai prestar. Pois, cada uma tem um estilo próprio de cobrar as questões.

A banca organizadora do último concurso PC SP foi a Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (VUNESP). Aliás, essa banca é conhecida por elaborar questões objetivas com cinco alternativas cada uma.

Dessa forma, as questões costumam ser claras e objetivas, mas também exigem atenção e raciocínio do candidato. Além disso, a banca também cobra atualidades relacionadas ao tema da prova.

Para se familiarizar com o estilo da banca VUNESP, é recomendável que você faça questões anteriores da banca. Assim, você poderá treinar o seu conhecimento, testar o seu desempenho e identificar os seus pontos fortes e fracos.

Quais são as melhores dicas de estudo para a prova do concurso PC SP?

Veja algumas dicas que podem ajudá-lo nesse processo:

Faça um planejamento de estudos: organize a sua rotina de estudos, definindo os horários, os locais, as matérias e os recursos que você vai utilizar;

Estude com foco no edital: foque nos conteúdos cobrados pelo edital do concurso PC SP, dando prioridade às matérias que têm maior peso e relevância;

Estude com qualidade: busque estudar com materiais atualizados, confiáveis e específicos para o concurso PC SP. Para isso, prefira fontes oficiais, como leis, normas e documentos da Polícia Civil;

Estude com variedade: utilize diferentes recursos de estudo. Por exemplo, como livros, apostilas, videoaulas, podcasts, mapas mentais, resumos e outros;

Estude com revisão: revise os conteúdos que você estudou periodicamente. Assim, é mais fácil para fixar o conhecimento na sua memória de longo prazo;

Estude com exercícios: faça muitos exercícios sobre os conteúdos que você estudou, especialmente questões da banca VUNESP;

Estude com simulados: faça simulados que reproduzam as condições reais da prova do concurso PC SP, como tempo, número de questões, conteúdo programático e formato. Assim, você poderá testar a sua resistência física e mental, gerenciar o seu tempo e controlar a sua ansiedade.





Fonte: Notícias Concursos