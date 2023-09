Concurso Petrobras confirma critérios de cotas para nova seleção com 458 vagas

O concurso Petrobras será realizado em breve. Recentemente foi confirmado a aplicação de critérios de cotas para esta seleção que oferece um total de 458 vagas em diversas áreas e níveis de formação.

A inclusão de critérios de cotas é uma medida importante para promover a igualdade de oportunidades no acesso a empregos públicos.

O certame deve contar com um total de 40% das vagas reservadas para cotas sociais e as confirmações foram feitas por parte do Conselho de Administração da empresa, no último dia 22 de setembro.

Vagas concurso Petrobras

O concurso Petrobras vai contar com um total de 458 vagas em seu próximo concurso, oferecendo oportunidades aos candidatos com formação de nível médio técnico. As remunerações iniciais para essas vagas variam entre R$ 3 mil e R$ 7 mil, tornando o concurso altamente atrativo .

A distribuição das vagas para cotas será feita da seguinte maneira:

Candidatos Negros: 20% das vagas serão reservadas para candidatos autodeclarados negros.

Portadores de Deficiência Física: 20% das vagas serão destinadas a pessoas com deficiência física.

Além de salários compatíveis com cada cargo, os aprovados receberão:

plano de saúde (médico, hospitalar, odontológico, psicológico e benefício farmácia), previdência complementar (opcional), incentivos educacionais para dependentes, entre outros benefícios.



Você também pode gostar:

Como foi o último concurso Petrobras

O concurso Petrobras anterior, realizado no primeiro trimestre deste ano, trouxe uma oferta significativa de vagas para profissionais de nível técnico, destacando-se pela abrangência e diversidade de áreas contempladas.

Foram oferecidas um total de 1.119 vagas, das quais 373 eram para preenchimento imediato e 746 para formação de cadastro reserva de pessoal.

As vagas foram distribuídas em diversas áreas, permitindo que os candidatos escolhessem o campo de atuação mais adequado às suas qualificações e interesses profissionais. Abaixo está a distribuição das oportunidades:

Enfermagem do Trabalho: 5 vagas + 10 CR

Inspeção de Equipamentos e Instalações: 11 vagas + 22 CR

Logística de Transportes — Controle: 6 vagas + 12 CR

Manutenção — Elétrica: 41 vagas + 82 CR

Manutenção — Instrumentação: 55 vagas + 110 CR

Manutenção — Mecânica: 66 vagas + 132 CR

Operação: 114 vagas + 228 CR

Operação de Lastro: 24 vagas + 48 CR

Projetos, Construção e Montagem — Elétrica: 4 vagas + 8 CR

Projetos, Construção e Montagem — Mecânica: 5 vagas + 10 CR

Segurança do Trabalho: 36 vagas + 72 CR

Suprimento de Bens e Serviços — Administração: 6 vagas + 12 CR

Outro aspecto relevante deste concurso é que os profissionais selecionados poderiam atuar em qualquer unidade da Petrobras no país, proporcionando mobilidade e flexibilidade em relação ao local de trabalho.

Com uma oferta tão diversificada de vagas, o concurso Petrobras atraiu uma ampla gama de candidatos.

Outros concursos previstos

Muito se especula se o concurso INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) será unificado. Vale lembrar que o certame vai ofertar 742 vagas.

As chances são para nível superior e serão divididas entre estes cargos: Analista Administrativo: 137 vagas;

Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário: 446 vagas; e

Engenheiro Agrônomo: 159 vagas. Afinal, o concurso INCRA será unificado? Veja Concurso INCRA e edital unificado Em uma reviravolta, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) anunciou sua adesão ao Concurso Nacional Unificado (CNU), uma decisão que marca um desvio significativo da recusa anterior à proposta. Na ocasião anterior, a autarquia havia informado que já estava avançada na contratação da banca organizadora para um concurso independente. A justificativa apresentada para esta mudança de rumo é a impossibilidade de realizar um concurso próprio, baseada na alegação de que o INCRA “não possui lastro orçamentário em sua programação referente ao ano de 2023”. Essa declaração levou à conclusão de que a adesão ao CNU era a alternativa viável para prosseguir com a seleção de novos servidores, uma vez que a autarquia enfrenta restrições orçamentárias. O CNU é um sistema que permite a participação de órgãos públicos em um concurso único, compartilhando recursos e custos com outras entidades, o que pode ser uma solução eficaz quando as instituições enfrentam desafios financeiros para a realização de concursos independentes. Esta decisão tem um impacto significativo na gestão de recursos e na eficiência na seleção de novos servidores para o INCRA. A adesão ao CNU abre caminho para a realização do concurso de forma mais econômica e eficiente, sem a necessidade de alocar recursos significativos para a organização e execução do processo seletivo.