Concurso PGE RN tem banca definida, saiba mais

Você está interessado em ingressar na carreira jurídica e atuar na defesa do estado do Rio Grande do Norte? Então, você não pode perder essa notícia: o concurso PGE RN tem banca definida e edital previsto para 2023.

Quer saber mais sobre esse concurso? Sendo assim, continue lendo este artigo. Em seguida, confira os detalhes sobre a banca, o edital, o cronograma e as dicas para se preparar para o concurso PGE RN. Por fim, acompanhe!

Qual é a banca do concurso PGE RN?

A banca responsável pela organização e execução do concurso PGE RN é o Cebraspe, uma das mais renomadas e tradicionais instituições do país. Assim, o contrato entre a PGE RN e o Cebraspe foi assinado no dia 6 de setembro de 2023, pelo procurador-geral do estado, Antenor Roberto.

Aliás, a escolha da banca foi feita por meio de dispensa de licitação, conforme publicado no Diário Oficial do Estado.

O Cebraspe é conhecido por aplicar provas objetivas no formato certo ou errado, em que uma questão errada anula uma certa.

Além disso, a banca organizadora costuma cobrar muitos conteúdos jurídicos e legislação específica. Assim como, também exige uma boa interpretação de texto e raciocínio lógico dos candidatos. Por isso, é importante conhecer o perfil da banca e resolver muitas questões de provas anteriores.

Qual é o edital do concurso PGE RN?



O edital do concurso PGE RN foi publicado no Diário Oficial do Estado, no dia 22 de março de 2023. O edital é um documento que traz as principais regras e informações sobre o concurso. Por exemplo, como os requisitos, as atribuições, as etapas, as provas, os conteúdos programáticos, os critérios de avaliação e de classificação, entre outros.

De acordo com o edital, o concurso PGE RN será composto por quatro etapas: prova objetiva, prova discursiva, prova oral e avaliação de títulos. Aliás, as provas serão realizadas nas cidades de Natal e Mossoró.

A prova objetiva terá 100 questões de múltipla escolha sobre direito constitucional, direito administrativo, direito tributário, direito processual civil, direito civil, direito empresarial. Aliás, também incluem, direito do trabalho e processual do trabalho, direito financeiro e orçamentário, direito ambiental e urbanístico e direito penal e processual penal.

A prova discursiva consistirá na elaboração de uma peça jurídica e de quatro questões dissertativas sobre os mesmos conteúdos da prova objetiva. Enquanto, a prova oral consistirá na arguição dos candidatos sobre os mesmos conteúdos da prova objetiva e discursiva.

Por fim, a avaliação de títulos consistirá na apresentação de documentos que comprovem a formação acadêmica e a experiência profissional dos candidatos.

Qual é o cronograma do concurso PGE RN?

O cronograma do concurso PGE RN ainda não teve a divulgação oficial. Mas já há uma previsão baseada nas informações já publicadas. Segundo o procurador-geral do estado, Antenor Roberto, a equipe técnica do Cebraspe deve ir à Natal em setembro. Sendo assim, para que, juntamente com a comissão organizadora do concurso, estabeleça o cronograma e demais passos do certame.

Além disso, o concurso PGE RN está previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2023. Logo, o que indica que a publicação do edital deve acontecer até o final deste ano ou no início do próximo.

Portanto, é possível estimar que as inscrições sejam abertas entre novembro de 2023 e janeiro de 2024. Em seguida, a aplicação das provas devem acontecer entre março e maio de 2024.

Essas datas, porém, são apenas uma projeção e podem sofrer alterações conforme o andamento do concurso. Por isso, é importante ficar atento às novidades e aos comunicados oficiais da PGE RN e do Cebraspe.

Como se preparar para o concurso PGE RN?

Para se preparar para o concurso PGE RN, você precisa ter um bom planejamento de estudos e uma boa estratégia de revisão. Além disso, você precisa conhecer o perfil da banca organizadora e resolver muitas questões de provas anteriores.

Veja a seguir algumas dicas de como se preparar para o concurso PGE RN:

Faça um cronograma de estudos: um cronograma de estudos é uma ferramenta que ajuda você a organizar o seu tempo e a distribuir os conteúdos que você precisa estudar. Aliás, você pode fazer um cronograma semanal ou mensal, definindo as matérias, os horários e os objetivos de cada sessão de estudo.

Estude com materiais de qualidade: para estudar para o concurso PGE RN, você precisa ter materiais de qualidade, que sejam atualizados, completos e focados no edital;

Revise os conteúdos: para fixar os conteúdos que você estudou, você precisa fazer revisões periódicas. Você pode usar técnicas de revisão, como resumos, mapas mentais, flashcards, entre outras que sejam eficientes para você;

Resolva questões da banca: para conhecer o estilo da banca organizadora e se familiarizar com o formato das provas, você precisa resolver muitas questões do Cebraspe. Por fim, você pode usar plataformas online que oferecem milhares de questões comentadas por professores especializados.