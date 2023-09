Concurso PMERJ Saúde tem mais de 17 mil inscritos para 67 vagas

O concurso PMERJ Saúde encerrou as inscrições em 21 de agosto e atraiu um grande número de candidatos, mais de 17 mil no total. Foram oferecidas 67 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva.

Agora, os candidatos estão aguardando a realização das provas para competirem por essas vagas.

Concorrência e salários

O Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE), que organizou o concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), informou que um total de 17.328 pessoas se inscreveram para este concurso. As inscrições foram deferidas da seguinte forma:

Técnico em Enfermagem: Houve 16.996 inscrições deferidas para este cargo.

Houve 16.996 inscrições deferidas para este cargo. Médico: Foram deferidas 332 inscrições para o cargo de médico.

Para os aprovados, os ganhos são os seguintes:

Técnico em Enfermagem: Após a conclusão do curso de formação, os profissionais deste cargo podem receber um salário de R$6.028,45.

Após a conclusão do curso de formação, os profissionais deste cargo podem receber um salário de R$6.028,45. Médico: Após o estágio probatório, os médicos aprovados terão uma remuneração de R$11.505,73.

Sobre as provas do concurso PMERJ Saúde

O edital do concurso PMERJ Saúde estabelece um processo seletivo abrangente com oito etapas, cada uma com seu propósito e caráter eliminatório ou classificatório. Essas etapas são:



Prova Objetiva: Esta etapa testa o conhecimento dos candidatos por meio de questões de múltipla escolha. Tem caráter tanto eliminatório (para eliminar candidatos que não atendam ao mínimo exigido) quanto classificatório (para classificar os candidatos aprovados). Preenchimento do Formulário de Informações Confidenciais (FIC): Nessa fase, os candidatos fornecem informações confidenciais e seus dados pessoais. É uma etapa eliminatória para verificar os requisitos de inscrição. Teste de Aptidão Física (TAF): Avalia a capacidade física dos candidatos. É uma etapa eliminatória e visa garantir que os candidatos possuam as condições físicas necessárias para as funções do cargo. Exame Psicológico: Nesta etapa, ocorre uma avaliação psicológica para determinar a aptidão emocional e psicológica dos candidatos. É eliminatório para garantir a estabilidade emocional necessária para o trabalho. Exame de Saúde: Verifica a saúde física dos candidatos para garantir que eles estejam aptos para o cargo. É uma etapa eliminatória. Exame Social e Toxicológico: Este exame visa verificar o histórico social e o uso de substâncias ilícitas pelos candidatos. Também é uma etapa eliminatória. Avaliação Documental: Nessa fase, são analisados os documentos dos candidatos para confirmar que eles atendem a todos os requisitos. É uma etapa eliminatória. Prova de Títulos: Os candidatos podem apresentar seus títulos acadêmicos e experiência profissional relevante para pontuação adicional. É uma etapa classificatória, ou seja, não elimina candidatos, mas atribui pontos para classificação final.

Este concurso é abrangente, com várias etapas destinadas a garantir que os candidatos atendam aos critérios exigidos para o cargo e possuam a capacidade necessária para as funções da PMERJ Saúde.

Como serão as provas objetivas do concurso PMERJ Saúde?

As provas objetivas para ambos os cargos, técnico em enfermagem e médico, estão programadas para o dia 1º de outubro e consistirão em responder a um total de 80 questões, divididas da seguinte forma:

Técnico em Enfermagem:

Deontologia e Exercício Profissional: 5 questões. Fundamentos de Enfermagem: 15 questões. Enfermagem Médico-Cirúrgica: 20 questões. Enfermagem em Emergência: 10 questões. Legislação Institucional: 5 questões. Enfermagem Materno-Infantil: 10 questões. Enfermagem em Saúde Pública: 10 questões. Enfermagem Psiquiátrica e Saúde Mental: 5 questões.

Médicos:

Pediatria: 10 questões. Clínica Médica: 10 questões. Ginecologia e Obstetrícia: 10 questões. Cirurgia Geral: 10 questões. Legislação Institucional: 10 questões. Conteúdo da Especialidade (Conhecimentos Específicos): 30 questões.

Essa divisão permite que os candidatos demonstrem seu conhecimento em áreas específicas relacionadas aos cargos que estão buscando na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) Saúde. É importante que os candidatos estudem de acordo com o peso de cada área e se preparem adequadamente para a prova objetiva.

Regras e mais informações

O processo de seleção do concurso PMERJ Saúde possui algumas regras importantes:

Critérios de Classificação para a Próxima Etapa: Os candidatos serão convocados para a próxima etapa do processo seletivo se atenderem a três critérios simultaneamente: Obter, no mínimo, 60% dos pontos totais da prova.

Não zerar em nenhuma disciplina da prova.

Estar dentro do número de vagas indicado no edital. Teste de Aptidão Física: Esta etapa avaliará a aptidão física dos candidatos e incluirá exercícios diferentes para homens e mulheres, como flexão abdominal e corrida de 2.400 metros. Os critérios para aprovação serão estabelecidos no edital. Cadastro de Reserva: Candidatos aprovados em todas as etapas, mas que não forem classificados dentro do número de vagas imediatas, serão mantidos na condição de cadastro de reserva. Isso significa que eles podem ser convocados para preencher vagas que surjam durante o período de validade do concurso, caso haja desistências ou abertura de novas posições. Validade do Concurso: O concurso terá uma validade de 60 dias, contados a partir da homologação do resultado final. Durante esse período, o órgão pode preencher as vagas com os candidatos aprovados, de acordo com suas necessidades.

Essas regras são importantes para que os candidatos compreendam como serão avaliados e quais são as condições para avançar no processo seletivo ou serem considerados para futuras contratações. É crucial que os candidatos leiam atentamente o edital e estejam preparados para todas as etapas do concurso PMERJ Saúde.