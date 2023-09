CONCURSO POLÍCIA CIVIL oferta 3.500 VAGAS; inscrições abertas

A Polícia Civil e Técnico-Científica de São Paulo está com inscrições abertas para preencher 3,5 mil vagas de carreira. Essa é uma excelente oportunidade para aqueles que desejam ingressar nessas áreas e contribuir para a segurança do estado de São Paulo.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site da Vunesp e estarão disponíveis até o dia 10 de outubro.

Sobre as Vagas

O edital para os concursos foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) no último dia 1º de outubro. Esses certames representam os primeiros processos seletivos para as carreiras da Polícia Civil e Técnico-Científica desde janeiro deste ano.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, essas vagas fazem parte do plano do governo de aumentar o efetivo policial e proporcionar melhores salários aos profissionais. Atualmente, já está em andamento um concurso para preencher 2,9 mil vagas, somando-se a essas 3,5 mil vagas, totalizando 6,4 mil oportunidades para os policiais civis.

Carreira de Delegado

Para a carreira de delegado de 3º classe, serão oferecidas 552 vagas com um salário inicial de R$ 15 mil. Essa é uma posição de destaque dentro da Polícia Civil e exige um alto nível de responsabilidade e habilidades investigativas.

Já para a carreira de investigador, serão disponibilizadas 1.250 vagas, enquanto para a de escrivão serão oferecidas 1.333 vagas. Ambas as posições possuem um salário inicial de R$ 5,8 mil. Esses profissionais desempenham um papel fundamental na investigação e solução de crimes.

Polícia Técnico-Científica

Na Polícia Técnico-Científica, serão abertas 116 vagas para médico-legista e 249 vagas para peritos criminais. Essas posições são fundamentais para a produção de provas técnicas que auxiliam nas investigações criminais. Os salários iniciais para essas carreiras são de R$ 12,9 mil.

Como se Inscrever

As inscrições para os concursos podem ser realizadas através do site da Fundação Vunesp, que é a instituição responsável pela realização dos processos seletivos. Além disso, os editais completos podem ser consultados no Diário Oficial do Estado (DOE) da edição do dia 1º de outubro, a partir da página 164, na seção Executivo – Seção III – Concursos.

É importante ressaltar que as inscrições encerram às 23h59 do dia 10 de outubro, horário de Brasília. Portanto, é essencial que os candidatos se organizem e realizem suas inscrições dentro do prazo estipulado.

Benefícios dos Concursos

Com a realização desses concursos, a expectativa é de que os déficits nos efetivos da Polícia Civil e da Superintendência da Polícia Técnico-Científica sejam reduzidos significativamente. Atualmente, esses déficits estão em 33,7% e 26%, respectivamente. Com as novas contratações, espera-se que esses números caiam para 16,2% e 13,9%.

Aumentar o efetivo e proporcionar melhores condições de trabalho para os profissionais da área de segurança é fundamental para garantir a proteção da população e a manutenção da ordem em todo o estado de São Paulo.

Ademais, se você tem interesse em seguir carreira na Polícia Civil ou na Polícia Técnico-Científica de São Paulo, não perca essa oportunidade de se inscrever nos concursos que estão com vagas abertas. Essas carreiras oferecem estabilidade, bons salários e a possibilidade de contribuir para a segurança da sociedade.

Acesse o site da Vunesp e faça sua inscrição até o dia 10 de outubro. Não deixe essa chance passar e se prepare para ingressar em uma carreira de sucesso na área da segurança pública.

